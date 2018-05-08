习近平佈局新外交 王岐山任外事委员

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平15日以主任身份主持召开中央外事工作委员会第一次会议。第八常委、国家副主席王岐山也确定担任中央外事工作委员会委员。

新华社报导，习近平在会中强调加强党中央对外事工作集中统一领导，准确把握当前国际形势发展变化，锐意进取，开拓创新，努力开创「中国特色大国外交新局面」。包括国务院总理、中央外事委员会副主任李克强、和中央书记处书记王沪宁和国务院副总理韩正也都一同参加会议。

习近平还指出，当今世界不确定不稳定因素增多，机遇和挑战并存。要准确把握国际形势变化的规律，既认清中国和世界发展大势，又看到前进道路上面临的风险挑战。他也表示，外事委员会要发挥决策议事协调作用，推动外交理论和实践创新，为外事工作不断开创新局面「提供有力指导」。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院（RSIS）副教授李明江接受《德国之声》专访表示，中央外事单位层级提高、中国高层主责外交工作都显示中国提高对外交工作的重视。中国未来持续提升全球话语权、加强全球治理并力图修改国际机制或组织规则，也会持续在全球经贸发展和亚太佈局加大力度。

谈到王岐山的新职，李明江说，"中国国家副主席本来无实权，新华社报导凸显王岐山是外事委员会委员是为了强调他在外交决策的特殊份量。"李明江表示，王岐山和习近平个人关係近，对他参与外交重要事务决策有便利条件。

"王岐山很理性、注重细节，又有前瞻性，过去就有参与对外事务经验，有经验也有独到的观点和看法。从执政经历看来，他是有决断的人，执行政策力度大，对事情有执着的态度和远见，是非常合适的人选。"

在处理中美关係上，李明江认为王岐山会考虑大局保持总体稳定，但在具体问题上会运用智慧和战略思维加大和美国的博弈和竞争，维护中国利益。

新华社报导，王岐山15日在北京中南海会见美国工商界代表时说，「平等互利的经贸关係」是中美关係的压舱石。良好的经贸关係，符合中美两国人民根本利益。

夏立民/罗法 (综合报导)