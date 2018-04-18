习近平与英土领导人通话 反对动辄使用武力

（德国之声中文网）据位于伦敦的路透社在第一时间报道，英国首相特雷莎·梅同中国国家主席习近平周四（4月19日）进行了电话沟通。梅表示，"不论任何人、在什么地方以及出于什么原因，使用化学武器都是不能接受的"。首相官邸发布的一份声明称，梅首相还指出，对斯克里帕尔父女"使用神经毒剂是对英国主权的公然袭击，这是二战以来在欧洲的土地上首次使用神经毒剂。"

有关叙利亚问题，特雷莎·梅对习近平说，"俄罗斯对外交行动的阻挠更说明，国际社会齐心协力的重要性，只有这样，才能重启独立调查机制，将那些袭击杜马的责任者绳之以法。"

中国央视报道，习近平在应约通电话时表示，"中方高度关注叙利亚局势发展，我们历来不赞成在国际关系中动辄使用武力，主张尊重各国的主权独立和领土完整，按照国际社会公认的规则行事。当前，要尽快使局势降温，避免冲突激化、扩大化。对叙利亚疑似化武袭击问题要进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论，并努力推动叙利亚问题政治解决尽快取得进展。中方愿同国际社会有关各方一道，为推动叙利亚问题妥善解决继续作出努力。"

这是自上周末美英法对叙利亚实施精准打击之后，习近平就这一问题首次发表评论。

此前，中国外交部发言人华春莹于美英法精准军事打击叙利亚的次日表态称，"任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。"

联合国宪章框架下允许的军事打击只有两种情况，一是自卫还击，第二个是有安理会授权。显然这两个前提条件都不存在。不过，俄罗斯在安理会随时可以使用否决权的背景下，联合国授权打击叙利亚无疑是一句空话。

中国央视网19日报道，习近平当日还应约同土耳其总统埃尔多安就叙利亚问题通过电话交换了意见。习近平呼吁相关各方在国际法的框架内行事，遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重其他国家的独立、主权和领土完整。

埃尔多安表示，土方高度重视中方在政治解决叙利亚问题上的重要影响，愿同中方就相关问题加强沟通协调。

禁化武组织还未能在杜马开始调查工作

今年4月13日，美英法以叙利亚使用化学武器为由对这个国家实施了导弹空袭。美方事后宣布，发射的100多枚导弹击中了叙利亚的3座化武设施。在此之前，正当叙利亚政府军即将收复东古塔地区时，4月7日传出大马士革在当地的杜马市使用化武的消息，据称有数十人死亡，百余人受伤。

直到周四（4月19日），抵达大马士革多日的"禁化武组织"（OPCW）工作小组仍无法在杜马市展开调查，原因之一是一天前，联合国派遣的先遣安全小组在杜马受到袭击。如果这个小组不能为当地安全打开放行的绿灯，禁化武组织就无法深入该地开始工作。