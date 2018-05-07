 为普京捧场  施罗德在德受批评 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
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时政风云

为普京捧场  施罗德在德受批评

普京就职典礼上，德国前总理施罗德的显眼亮相在德国国内引发批评。施罗德是俄罗斯石油公司Rosneft主席，一直呼吁结束制裁莫斯科。

Inauguration Putin Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa/A. Druzhinin)

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周一（5月7日）的就职典礼上，在约5000名观众中，有一位特别显眼。他就是德国前总理、社民党籍政治家施罗德。

克里姆林宫现场直播的典礼上，施罗德站在前排，与俄罗斯东正教大主教以及俄罗斯总理梅德韦杰夫肩并肩。

施罗德也是第二个获得普京握手的人--甚至在梅德韦杰夫之前。

去年，施罗德出任俄罗斯国有石油公司Rosneft主席。他也是西方呼吁结束对俄制裁的知名人士之一。

美国动作片明星、现为俄罗斯公民的史蒂芬·西格（Steven Seagal）也在观众席，但位置较远。俄罗斯外长拉夫罗夫也只是坐在第三排或第四排。

Russland Altbundeskanzler Schröder bei Putins Amtseinführung (picture-alliance/dpa/TASS/Y. Shtukina)

普京总统就职仪式上的德国前总理施罗德

"令社民党蒙羞"

施罗德与普京的握手在社交媒体上迅速传播，许多人对德国前总理出席该仪式提出批评。

西德电台WDR记者瓦西里·格罗特（Vassili Golod）在推特上写道，今后无论是客座文章还是电视露面，都应当将施罗德作为俄罗斯的游说者对待。

出生于德国的瑞典自由派议员玛丽亚·维默（Maria Weimer）称施罗德在典礼上的亮相是"丢丑"，令"德国社民党人蒙羞"。

德国总理默克尔所在的保守派阵营以及施罗德所在的社民党都没有立即就此表态。

绿党主席安娜雷纳·贝尔伯克（Annalena Baerbock）对施罗德作出强烈批评，称他应当明确谈及俄罗斯在民主方面存在的问题，而不是坐在前排鼓掌。

不过，德国自民党主席林德纳（Christian Lindner）则认为，应改变与莫斯科打交道的方式。他在推特上写道："普京和特朗普都是现实--并且会存在更多年。德国和欧洲是时候制定新的对话战略了。"

北溪2号管道

施罗德并非普京就职典礼上唯一的德国知名人士。曾为前东德秘密警察机构斯塔西工作的瓦内西（Matthias Warnig）就站在施罗德身后。

目前，瓦内西是北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）的执行负责人。该公司负责修建所谓北溪2号管道，将把俄罗斯的天然气直接输往德国和中欧。施罗德也是该管道股东委员会主席。

自从四年前莫斯科吞并乌克兰克里米亚地区以来，默克尔政府对于制裁俄罗斯予以强烈支持。

尽管乌克兰官员反对，德国今年早些时候仍最终批准北溪管道的扩张。

施罗德曾于1998-2005年担任德国总理，因与普京关系密切而在德国国内受到批评。

 

苗子 / 达扬 （德新社）

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