为文金会预热 朝韩高层下周会谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）韩国称，朝鲜已表示愿意在下周举行高级别会谈。韩国统一部宣布，两国代表团将于周四（3月29日）在朝韩边境板门店举行，为预定4月底举行的南北峰会做准备。韩国统一部称，双方各派出了3名代表。

冬奥会期间魅力攻势

数月来，敌对的韩朝两国相互有所接近。平壤当局将2月份在韩国平昌举行的冬奥会作为契机，发动魅力攻势。在国际上基本孤立的掌权者金正恩派遣其妹金与正参加开幕式，并向韩国总统文在寅转达了在平壤举行峰会的邀请。

文在寅就此表示，考虑到朝鲜的核计划，峰会的目标必须是，永远结束朝鲜半岛上的核威胁。

自朝鲜战争（1950-53）停战迄今，仅有两次南北峰会，分别于2000年6月和2007年10月在平壤举行。

5月底，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩也计划举行会晤。双方均表示愿意赴会，不过，具体日期和地点尚不清楚。

金家王朝的真假神话 年轻的领袖 朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

金家王朝的真假神话 英雄崇拜 在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

金家王朝的真假神话 直到最后一刻 1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

金家王朝的真假神话 继承衣钵 金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

金家王朝的真假神话 新星升起 历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

金家王朝的真假神话 家庭内幕 金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

金家王朝的真假神话 培养接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

金家王朝的真假神话 父与子 据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

金家王朝的真假神话 神秘的身世 在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

金家王朝的真假神话 新世代偶像 与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

金家王朝的真假神话 氢弹在手 金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。 作者: Darko Janjevic



凝炼/王凡（美联社、路透社）