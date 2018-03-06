 为文金会预热 朝韩高层下周会谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2018
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时政风云

为文金会预热 朝韩高层下周会谈

两国高级别代表团定于下周四在边境停战村板门店举行会谈，为文在寅与金正恩会面做准备。计划4月底举行的这次南北峰会将是1953年以来朝韩领导人第三次会面。

Nordkorea Südkorea innerkoreanische Gespräche Moon Jae-in und Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/A. Young-Joon)

计划4月底举行南北峰会将是1953年以来朝韩领导人第三次会面

（德国之声中文网）韩国称，朝鲜已表示愿意在下周举行高级别会谈。韩国统一部宣布，两国代表团将于周四（3月29日）在朝韩边境板门店举行，为预定4月底举行的南北峰会做准备。韩国统一部称，双方各派出了3名代表。

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2018年，紧张的朝鲜半岛局势出现转机，金正恩与文在寅、特朗普的首脑会晤也被提上日程。韩方派歌星赴朝演出，朝方派官员访问北欧。然而，近日的平壤出奇安静，这透露了金氏政权的犹豫还是狡猾？ (20.03.2018)

金正恩派出妹妹金与正出席冬奥，还向韩国总统文在寅发出近期访朝的邀请。如今，朝鲜政治代表团已经返回平壤，美国总统彭斯也回到华盛顿，接下来会怎样呢？ (15.02.2018)

冬奥会期间魅力攻势

数月来，敌对的韩朝两国相互有所接近。平壤当局将2月份在韩国平昌举行的冬奥会作为契机，发动魅力攻势。在国际上基本孤立的掌权者金正恩派遣其妹金与正参加开幕式，并向韩国总统文在寅转达了在平壤举行峰会的邀请。

文在寅就此表示，考虑到朝鲜的核计划，峰会的目标必须是，永远结束朝鲜半岛上的核威胁。

自朝鲜战争（1950-53）停战迄今，仅有两次南北峰会，分别于2000年6月和2007年10月在平壤举行。

5月底，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩也计划举行会晤。双方均表示愿意赴会，不过，具体日期和地点尚不清楚。

  • Kim Il Sung signing truce with South Korea (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    年轻的领袖

    朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

  • North Korea party congress 1980 (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    英雄崇拜

    在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

  • North Korea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    金家王朝的真假神话

    直到最后一刻

    1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

  • North Korea Kim Jong Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    金家王朝的真假神话

    继承衣钵

    金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

  • A flag with the picture of Kim Jong Il at a military parade (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    新星升起

    历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

  • Kim Jong Il sitting down with his son and three other family members (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    家庭内幕

    金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

  • Kim Jong Il and Kim Jong Un at a balcony (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    金家王朝的真假神话

    培养接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

  • Bronze statues of Kim Jong Il and Kim Il Sung (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    父与子

    据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

  • Kim Jong Un and Dennis Rodman in Pyongyang 07.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    神秘的身世

    在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

  • Kim Jong Un surrounded by crying female soldiers (picture alliance/dpa/Kctv)

    金家王朝的真假神话

    新世代偶像

    与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

  • A propaganda balloon showing a cartoon of Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    金家王朝的真假神话

    氢弹在手

    金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。

    作者: Darko Janjevic


凝炼/王凡（美联社、路透社）

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金家王朝的真假神话

金氏家族统治朝鲜的近70年里，三代领导人被国家宣传机器奉为神明一般。德国之声与您一起回顾这个世袭“王朝”的造神历史。 (04.09.2017)  

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