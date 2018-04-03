 为健康，欧盟出台法律整顿炸薯条 | 科技环境 | DW | 11.04.2018
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科技环境

为健康，欧盟出台法律整顿炸薯条

今后，欧盟范围内只能吃到健康的炸土薯条啦！新规杜绝餐饮业过分煎炸土豆，违者先被警告，若无改进，则必须停业。

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看它们丙烯醯胺含量是否超标

（德国之声中文网）从今天（4月11日）起，食品生产商、餐馆以及快餐店必须遵守欧洲对抑制丙烯醯胺（Acrylamid）做出的新规定。新规定的内容包括，薯条不能炸得过焦，白面包不能烤成深色。对烹炸好的薯条成品也有更高的标准，要求它们在制作过程中尽量少地生成丙烯醯胺。

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美国加州一位法官裁决，星巴克等商家应在产品上标识：含有丙烯酰胺。这是一种可能致癌的化学物质。德国媒体引述专家说法，欧盟对丙烯酰胺含量有规定，德国咖啡制造商总体符合规定。 (03.04.2018)

食品零售商都会宣传自己的货物多新鲜。有人会去买被商家淘汰的过期食品吗？有！在德国还有人开了这一家专卖废弃食品的超市。 (10.02.2017)

丙烯醯胺一直被认为是致癌物质。含淀粉类食品在高温加热的过程中，最容易产生这一物质，比如，炸土豆、烤饼干或者烤干糕。这一过程也被称作"美德拉反应"，它赋予食品特殊的香味，以及松脆的口感。

欧盟食品安全机构（EFSA）的一份科学鉴定证实丙烯醯胺具有提高致癌风险的潜质，这一背景下，欧盟于去年开始制定新规。此前，人们寄希望于食品工业以及餐饮业能够自我约束，希望落空后，立法成为必然。该法于去年12月11日生效，为期4个月的过渡期结束后，现在正式具备了约束力。

这一新规对食品生产和加工作了明晰的规定，例如，要求食用土豆淀粉的含量要低，储藏地的温度应超过6摄氏度以及较高的湿度，以保证土豆转甜的程度处于较低水平。煎炸时油温尽量不超过168度。专家表示，高品质的土豆条不会让口感变得糟糕。

怎样检验新规是否得到贯彻，这一任务落到欧盟各成员国的肩上。在德国，这一工作分摊到各地食品监管部门。检查人员抽查薯条，将它们带回实验室进行检测，观察丙烯醯胺含量是否超标。如果超标则给予警告；继续超标，相关者则被勒令停止营业。

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