为什么美国女生穿旗袍是"挪用文化"？

（德国之声中文网）今年4月22日，美国犹他州18岁的高中生道姆（Keziah Daum）出席毕业舞会时穿了一件旗袍，之后把照片放到了社交媒体上，这个再平常不过的事件却引发许多海外华裔网友的批评，认为她"挪用文化"。

一名叫Jeremy Lam的人在推特上发声，"我的文化不是你该死的舞会礼服，因为它服从美国人的消费主义并迎合白人观众，同殖民主义意识形态没有差异。"此言一出，没过多长时间就收到42000多条评论回复。

道姆自己不得不在媒体发表辩解，表示完全没有对中国文化不敬的意思，只是觉得这条裙子很高贵，与众不同。

但许多中国大陆的社交媒体用户觉得一件旗袍不至于用来这么上纲上线，他们在网上替道姆辩护，认为她"欣赏旗袍，何错之有？"

一名叫"全璧纸妹"的微博用户写道：

"外国人穿旗袍说明喜欢中国的文化，这也是文化传播的影响，只有一些恶心的人才会故意留言，挑拨关系。"

马路上有一毛钱：

"这些华裔不在中国生活，不知道中国人的态度，我不仅希望你穿，我希望你全校人都穿。"

农民新八：

"希望翻墙大佬出去给这个小姐姐推特/脸书打call 。

可惜是个呆逼：

"真的希望她能看到真正的中国人的评论。"

的确，至少在新浪微博那里几乎是一边倒的对"挪用文化"论的不理解。

作为女装的旗袍最初很宽松，后来才收紧，以突出女性身体的线条美。上世纪二十年代旗袍在上海代表了现代摩登的风尚，后来也在香港流行开来。但这并不是说，旗袍只属于中国，去年11月美国第一夫人梅兰妮娅·特朗普访问中国时曾有一席旗袍上身。