 中越南海再陷冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018
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时政风云

中越南海再陷冲突

作为在南中国海领域存在主权争端的两个国家，中国和越南之间再度爆发突发事件。越方表示，该国渔船上周被中国船只碰撞。

China wirft Vietnam gezielte Karambolage auf hoher See vor 9.6.2014 (Reuters)

近年来，中国和越南船只多次在有争议的海域发生冲突（资料图片摄于2014年）

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针对中国在南中国海进行军事演习，越南提出了尖锐的批评。这是在南海争议升级的背景下，河内在一周内第二次发出类似警告。中方也立即做出回应。 (06.09.2017)

陷入中越南中国海石油开采争端的钻井船"深海都会1号"（Deepsea Metro I）已离开在南中国海的作业区域，抵达马来西亚纳闽（拉布安）港附近水域。 (14.08.2017)

（德国之声中文网）越南方面本周一宣称，上周四，隶属于该国国营捕捞作业机构VFS的两艘渔船遭到中国船只的攻击。当时这两艘船正在深海捕鱼，中方船只与其发生碰撞，并将其劫持。

向德新社透露上一消息的是该捕捞机构的负责人。据称，中方随后将越南渔船上的捕捞物再次放回海中。

中国声称对南中国海域的大部分地区享有主权。包括国际协议规定的越南专署打捞海域。两国在相关海域内经常发生冲突。越南方面声称，去年8月，中方曾弄沉了一艘捕捞作业机构VFS的渔船。

  • China Vietnam Konflikt im Südchinesischem Meer

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    海上之争

    5月初，中国决定在南中国海争议海域搭设石油钻井平台，同样对该海域声张主权的越南立即派出船只干涉。越方称，遭到中国船队骚扰以及高压水枪袭击。

  • Vietnam Demonstration Anti China Protest 11.5.14

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    越南人怒火中烧

    许多越南民众对中方架设石油钻井平台的举动异常愤怒，数千人走上街头表达不满。近年来，在公众集会管制严格的越南多次发生针对中国的示威事件。

  • Anti-China-Gewalt in Vietnam 16.05.2014

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    骚乱爆发

    起初较为和平的街头抗议很快变成暴力骚乱。从5月13日开始，越南各地尤其是中南部的工业园区发生袭击事件，许多被认为是中国企业的厂房被捣毁或焚烧，一些台商企业也遭到波及。

  • Anti-China-Protesteste in Vietnam

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    你的南海，我的东海

    这名越南抗议者手举写有“东海”的标语，因为在中国被称为“南海”的这片海域，在越南的名称是“东海”。该地区渔业资源丰富，据信还有大量海底油气资源，越中两国为此冲突不断。

  • Karte Südchinesisches Meer Besitzanspruch China

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    中国的胃口很大

    中国对几乎整个南中国海海域都提出主权诉求，也因此与越南、菲律宾等周边国家关系紧张。越方尤其认为，中国此番在其大陆架范围内，200公里专属经济区里试探石油是“严重挑衅”。

  • Anti-China-Protest in Vietnam 18.05.2014

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    河内试图控制局势

    在持续数日的骚乱导致多人死亡，数百人受伤后，越南政府动用安全力量试图压制抗议，多名活动人士遭官方逮捕。尽管如此，5月18日仍有越南民众在胡志明市举行示威游行，高呼反华口号。

  • China Evakuierungsaktion in Vietnam 19.05.2014

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    中国大规模撤侨

    越南局势随后稍有缓和，但中国依然决定将国民撤出危险地带。北京派出船队前往越南执行撤侨任务，每艘船均可搭载1000人左右。图中为先期抵达并已经离开越南港口的五指山号。

  • Kambodscha Chinesen verlassen Vietnam 15.05.2014

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    徒步穿越国界

    在中方撤侨行动正式开始之前，一些在越南的中国人已经开始“自救行动”，据估计总数大约有3000人。他们中的一部分人徒步穿越边境前往柬埔寨避难。

  • China Evakuierungsaktion in Vietnam 18.05.2014

    越南反华骚乱 中国大举撤侨

    带着伤痛离开

    也有人搭载民航班机回到中国，图中为5月18日部分中国公民乘坐班机从越南返回，抵达四川成都。机上乘客约290人，其中包括上百名受伤者

    作者: 石涛


 

任琛/谢菲（德新社）

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越南反华骚乱 中国大举撤侨

中国在南中国海争议海域建造钻井平台引发越南民众愤怒抗议，最终演变为暴力骚乱。当地众多中国企业的工厂成为攻击目标，至少两名中国公民死亡。北京此后开始撤侨行动。 (19.05.2014)  

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