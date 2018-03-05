中越南海再陷冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018

（德国之声中文网）越南方面本周一宣称，上周四，隶属于该国国营捕捞作业机构VFS的两艘渔船遭到中国船只的攻击。当时这两艘船正在深海捕鱼，中方船只与其发生碰撞，并将其劫持。

向德新社透露上一消息的是该捕捞机构的负责人。据称，中方随后将越南渔船上的捕捞物再次放回海中。

中国声称对南中国海域的大部分地区享有主权。包括国际协议规定的越南专署打捞海域。两国在相关海域内经常发生冲突。越南方面声称，去年8月，中方曾弄沉了一艘捕捞作业机构VFS的渔船。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 海上之争 5月初，中国决定在南中国海争议海域搭设石油钻井平台，同样对该海域声张主权的越南立即派出船只干涉。越方称，遭到中国船队骚扰以及高压水枪袭击。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 越南人怒火中烧 许多越南民众对中方架设石油钻井平台的举动异常愤怒，数千人走上街头表达不满。近年来，在公众集会管制严格的越南多次发生针对中国的示威事件。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 骚乱爆发 起初较为和平的街头抗议很快变成暴力骚乱。从5月13日开始，越南各地尤其是中南部的工业园区发生袭击事件，许多被认为是中国企业的厂房被捣毁或焚烧，一些台商企业也遭到波及。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 你的南海，我的东海 这名越南抗议者手举写有“东海”的标语，因为在中国被称为“南海”的这片海域，在越南的名称是“东海”。该地区渔业资源丰富，据信还有大量海底油气资源，越中两国为此冲突不断。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 中国的胃口很大 中国对几乎整个南中国海海域都提出主权诉求，也因此与越南、菲律宾等周边国家关系紧张。越方尤其认为，中国此番在其大陆架范围内，200公里专属经济区里试探石油是“严重挑衅”。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 河内试图控制局势 在持续数日的骚乱导致多人死亡，数百人受伤后，越南政府动用安全力量试图压制抗议，多名活动人士遭官方逮捕。尽管如此，5月18日仍有越南民众在胡志明市举行示威游行，高呼反华口号。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 中国大规模撤侨 越南局势随后稍有缓和，但中国依然决定将国民撤出危险地带。北京派出船队前往越南执行撤侨任务，每艘船均可搭载1000人左右。图中为先期抵达并已经离开越南港口的五指山号。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 徒步穿越国界 在中方撤侨行动正式开始之前，一些在越南的中国人已经开始“自救行动”，据估计总数大约有3000人。他们中的一部分人徒步穿越边境前往柬埔寨避难。

越南反华骚乱 中国大举撤侨 带着伤痛离开 也有人搭载民航班机回到中国，图中为5月18日部分中国公民乘坐班机从越南返回，抵达四川成都。机上乘客约290人，其中包括上百名受伤者 作者: 石涛



任琛/谢菲（德新社）