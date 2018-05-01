中美贸易谈判：共识虽有 分歧仍在

（德国之声中文网）美中贸易代表团经过两天的闭门谈判，周五（5月4日）就部分问题达成一些共识。新华社当天报道，双方同意"通过对话磋商解决有关经贸问题。"双方的对话"坦诚、高效、富有建设性。"

不过，新华社没有对在哪些领域、达成了什么共识做进一步的解释，但提到会谈的议题包括"扩大对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施"。

新华社报道称，"双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。"

新华社短讯的最后一句概括了本次美中贸易磋商的最重要结果，即"双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。"

中国的让步

据这次谈判的知情者透露的消息，中国在几个问题上做出了让步，如降低汽车进口关税，扩大从美国进口商品。与此同时，中国要求，即便以国家安全为由调查中国在美投资，美国也必须一视同仁。中国还要求美国放弃进一步的投资限制、在知识产权问题上做出相应妥协。

鉴于动用“301条款”对知识产权的调查，中国希望美方尽快结束这一程序并不要启动课征25%关税的决定。

在中兴一案上，中国希望美国听取中兴的上诉陈述，修改今年4月做出的禁止该公司在美采购的禁令。

但中国也同时告诉美方，鉴于美国公司提供的信息，中国是否对美国高粱采取反倾销调查正在考虑。

出现突破不现实

此前华尔街日报报导，会议前，美方代表团向中方抄送了建议目录，其中包括美国提出2020年前中国减少对美外贸逆差2000亿美元。这项建议被中国拒绝。此外，美方还要求中国停止对高科技企业进行补贴的做法，美国产品的进口关税跟中国产品的进口美国的关税保持同等水平。

周五举行第二轮谈判前，美国代表团团长、财长姆努钦表达了审慎乐观态度，"我们进行了非常好的交谈。"他的谈判对手是中国副总理、习近平的经济智囊刘鹤。

观察家一般认为，虽然美国政府的经贸高官几乎倾城出动前往北京参与会谈，但本次两天的谈判不足以从根本上化解美中经贸关系中诸多深层冲突，因此谈判不会带来突破性结果。但中国如果能在一些具体议题上做出某些临时性让步，可能美方宣布的关税制裁便会推迟实施，中方从而获得更多谈判的空间。