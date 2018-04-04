中美贸易正互怼 欧盟不会乱站队

（德国之声中文网）欧盟宣布，将独立审查美国所计划的对中国商品征收惩罚性关税做法。欧盟委员会一名发言人周三（4月4日）在布鲁塞尔表示，"欧盟深信，所采取的措施必须始终符合世贸组织规定框架"。他强调，欧盟不支持有悖于世贸组织法规的任何措施。

美国日前宣布的25%惩罚性关税涉及机械、航天、信息及通信技术领域的中国产品。美国贸易代表赖特希泽（Robert Lighthizer）称，实施惩罚性关税的原因是，中国剽窃技术。

欧委会发言人没有说明，欧盟审查会于何时结束，以及是否会产生对美国不利的后果。他只强调，目前，尚无法了解有关美国新关税的所有细节。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）周三表示，他期待着美中之间的贸易争端最后经由协商达成交易，不过，他不清楚，相关谈判是否会在5月底或再晚些时候举行。

罗斯在接受哥伦比亚全国广播公司的采访时强调，如果最终出现某种形式的协商，不会令人惊讶。不过，他指出，鉴于所涉及的事情如此复杂，要确定协商的精准日期非常困难。

罗斯的表态是在中国周三早些时候对特朗普所计划的提税宣布采取反制措施后作出的。中国称，将对一系列美国产品提高关税。全球金融市场应声动荡。罗斯称，华尔街会如此震惊，这倒让他有点儿惊讶，毕竟，相关信息已传出数天或数星期。

周三早晨，美国总统特朗普表示将坚持行政当局的相关行动，并发推文道："我们并未与中国打贸易战。"

罗斯强调了这一立场，并告知哥伦比亚广播公司，与美方基于知识产权保护所征关税相比，中国的反制关税率相对较低。他表示，他希望，别的国家也能针对中国的贸易实践共同采取抵制立场。

凝炼／雨涵（德新社、路透社）