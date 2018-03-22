中美贸易战：究竟谁赢谁输？ | 经济纵横 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）这是一场没有硝烟的战争。在本周四美国政府宣布对600亿美元中国输美产品开征25%关税的计划后，中国方面立即反击。商务部于本周五公布了针对美国的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国加征关税给中方利益造成的损失。

根据中国商务部的官方表态，中国方面的反击措施包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

叫嚣和谈判同时进行？

尽管如此，北京大学汇丰商学院教授鲍尔丁（Christopher Balding）还是从中美双方目前就贸易战的表态中，感觉到了一些双方其实正在就一些事宜展开磋商和谈判的迹象。他分析认为，中美双方目前看上去都想给对方施压，但是现在双方的态度看上去都是有所克制的。与之前火药味十足的表态相比，就连特朗普政府现在也表露出了略为缓和的语气。

他猜测，中美双方目前谈判的内容正是特朗普政府关心的内容，包括知识产权保护，技术盗窃以及眼前的贸易保护议题，比方说强迫成立合资公司的机制和一些行政管制上的问题。鲍尔丁指出，虽然特朗普政府在解决这些问题上也没有什么可圈可点的成绩，但这些都是全球许多国家严重抱怨的问题。德国公司尤其如此，日本和韩国公司也是。所以说现在虽然特朗普提出了这些问题，但其实这是全世界的许多国家都非常关切的。

鲍尔丁认为，目前非常明显的是，中美双方都不愿意在贸易战中有所让步。特朗普政府目前正在用很大的力度增加中美贸易战的火药味，此外，他还主动亲自签署美国参众两院已经通过的台湾旅行法。其实该法案在两院通过后，完全可以自动生效。

特朗普签署贸易征税令的过程颇具仪式感

谁手中筹码更多？

美国商界担心，中国可能对美国的飞机、大豆等产品进行制裁，提高进口税。就此鲍尔丁指出，单独就大豆来说，中国的反制措施不会对美国产生太大的负面影响。因为全世界最大的大豆生产国只有两个，一个是美国，一个是巴西。从统计数据上来说，这两个国家占中国进口大豆总额的90%至95%，所以说，如果中国加大对巴西大豆的进口量，那世界上其它国家就无法从巴西进口，它们会转向美国。如果中国继续从美国进口大豆，那最终的结果就是中国消费者会为此付出更高的价格。因此鲍尔丁认为中国在贸易战中提高美国大豆进口的关税"是一种非常没有效果的手段"。

尽管如此，这并不意味着北京面对美国的贸易制裁措施只能束手无策，但在鲍尔丁看来，在这场贸易战中，中国手中的筹码比美国要少许多。那中国应该采取怎样的手段才能有效地反制美国呢？鲍尔丁认为，中国在这方面可使用的杠杆比美国少许多。中国商务部已经表示未来将对美国对华出口的猪肉制品加征25%的关税，但是许多人忘记了，经营美国对华猪肉产品出口业务的企业其实是一家中资公司，是中国企业海外并购初期并购的一家美国公司。

中国每年需要从美国进口大量猪肉类产品

德国慕尼黑ifo经济研究所下属的对外经济中心主任费尔贝迈尔（Gabriel Felbermayr）向德国之声表示，中美之间的贸易冲突会增加市场的不确定性，不确定性对于商界来说永远都不是好事情。这一点从最新全球股票市场上的动荡中就可以看出。而且特朗普最近推出的贸易政策不仅仅波及中国和美国这两个世界第一大和第二大经济体。世界贸易组织中的其它130个国家也会受到影响。其中包括日本这样的经济强国，但也还包括许多无法采取手段自卫的经济实力相对较弱的国家。

"比赛刚刚开始"

特朗普政府推出最新贸易制裁措施的一个重要理由就是减少美中之间的贸易逆差。但在费尔贝迈尔看来，美方最新推出的政策无法有效的减少这种逆差，其根本原因在于美国民众的消费量大于该国的生产量，而美国经济的支柱就是消费。

鲍尔丁不认为现在能看出来谁最终会是这场贸易战的输家。他认为："这场比赛刚刚开始。我们看到的只是第一次射门。所以现在说谁赢谁输还很难。我不愿意说谁会是最后的赢家，谁是输家……大家都知道的事实是，与美国相比，中国是一个贸易保护主义行为严重许多的国家，美国根本无法与其相比。所以现在重要的问题是，面对许多要求中国改变现有经济政策的表态，习近平的抵触情绪有多大……而这其中的难点就是，习近平没法在特朗普面前让步。"

在鲍尔丁看来，中美现在推出的相互制裁政策不是完全没有效果，但确实影响力也是有限的。他希望这些只是双方谈判的筹码。与中美经济专家鲍尔丁的观点相同，德国经济专家费尔贝迈尔认为如今结束中美贸易战的唯一出路就是谈判。因为从历史中，"我们可以清楚的看到，这种贸易战的结果就是两败俱伤。美国无法真正的赢得这场战争。所以，现在除了展开贸易谈判之外，别无选择。"