中美贸易战发酵 两国百姓忧心

(德国之声中文网) 中美贸易熊熊大火已经烧到了大型企业。现在连小老百姓也开始担忧起自己的生活受到影响。

根据路透社报导，在19日，有好几艘载满高粱的美国货船在往中国的路上被迫U turn返航。这是贸易战中，北京对美国穀物採取的反倾销措施。

美国上个月宣布对多国开徵钢铝税。中国也不甘示弱对128项美国商品增税，包括冷冻猪肉和酒。不久后，中国又说要再增加106个项目。受到影响的美国进口商品，包括黄豆、棉花、汽车和零组件，还有威士忌和不同的穀类。总值高达500亿。

路透社访问了中国民众和美国农民，实际了解可能带来的冲击。

中国

美国原物料上涨会影响中国日常生活。25岁的刘安琪和朋友在北京刚开了一间麵包店。她也教人做蛋糕。但是平常使用的美国麵粉可能就要涨价了。"烘焙使用的麵粉很重要"。她说要找替代品不容易，但是把蛋糕和学费都调高的话，可能就把客人赶跑了。

在北京三里屯区，来自美国的沃夫冈牛排馆2017年开幕。主厨梁新说，美牛在中国本来就有限制，所以他不知道涨价有没有差。餐厅则认为喜欢美牛的人还是会继续上门。北京四川餐厅的的厨师刘明则说，他做菜油是用美国黄豆做的，就算价格涨，他也不会换。"现在用的油让食物看起来很亮，而且不会有油耗味，换了不知道会怎样"。

其他美国商品也已经深入中国民众生活，美国2017年对华汽车出口高达28万多辆，在中国的分公司生产的数量更是惊人。根据中国官方的数字，仅通用汽车（General Motors）一家2017年在中国销售汽车就有400万辆左右。

张宜平常都开特斯拉汽车。她说，如果美国汽车上涨，"要多付10到20万人民币的税"，那就不会考虑买美国车了。另外一个可能上涨的是哈雷机车，32岁的高岐山当初花了40万人民币买入。未来价格上涨后，他也买不起了。

美国

美国每年出口至中国农产品价值120亿。农产大州包括北达科他、密苏里、印第安纳、内布拉斯加、堪萨斯、爱荷华和明尼苏达。

56岁的蓝兹 (Doyle Lentz)是大麦种植协会主席，他在北达科他7千英亩土地上种植小麦、大麦、芥菜和黄豆。美国总统特朗普对中国贸易的强硬态度让他感到很生气。"我不懂为什麽要拿枪指着别人逼他们合作"。

也有农夫想办法先把秋天要收成的穀物预先售出，以免之后价格受到影响。42岁的卡尔德 (Dana Kaldor)有1000英亩的农地，透过预售和其他方式，他今年种植的黄豆、玉米和小麦都不会受到影响。"只要价格有竞争力，我们就不会有事...一旦影响生计，就会出问题"。

大部分的农民原本大多是执政党共和党的支持者，也是将特朗普推上美国总统宝座的选民。受到贸易战影响后，这些靠农业吃饭的人如果心生不满而转向，也可能对美国政治带来冲击。

夏立民 (路透社等)