 中美贸易开战 表面喊打私下灭火？ | 经济纵横 | DW | 26.03.2018
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经济纵横

中美贸易开战 表面喊打私下灭火？

特朗普宣布针对中国大开600亿关税清单后，制裁手段外加口水战不断。双方都说“不会怕”，但中美财政专家们私下正在透过各种沟通渠道把伤害降到最小。

China Containerschiff (picture alliance/AP Images/CHINATOPIX)

中美贸易战即将影响全球经济走向。

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这次华盛顿对中国商品大规模征收关税，理由是中国对美国的知识产权剽窃。这并不是美国第一次因为该问题对中国发威。我们现在来回顾一下过去30年里中美在知识产权方面的争端与过往。 (23.03.2018)

中美贸易战打响第一枪后，中美两国媒体也纷纷以自身的社论和评论文章加入了这场“战争”。在谁是这场战争最后赢家的问题上，中美媒体殊途同归，表现出了某种程度上的“一致”。 (24.03.2018)

中国副总理韩正周日表示，贸易战会给各方带来损失。不过，他没有表明北京接下来可能采取什么行动。美国总统特朗普宣布对600亿美元的中国产品征收关税以来，双方的争议有螺旋上升之势。 (25.03.2018)

中美贸易摩擦升级之际，两国政府高层举行电话会谈。苹果、谷歌CEO等美国科技大佬出席中国发展高层论坛，谈及贸易问题，呼吁“冷静”。 (24.03.2018)

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)接受美国媒体福克斯新闻 (Fox News)访问说道，除非和中国达成协议，针对华盛顿认定北京当局窃取美国科技，美国总统特朗普课征惩罚性关税政策会继续。

他说，“关税政策执行中，我们正在处理”。姆努钦坚定支持特朗普的中国关税政策，表示这对美国经济长期来说是好的。

中国官方在日前也表示不怕贸易战，威胁提出高达30亿对美课税清单，并不排除更多反制措施。姆努钦则回应特朗普的说法，“我们不怕贸易战”，但同时又补充说自己和中国国务院副总理刘鹤的电话沟通“有很大的成果”。

中国官媒《环球时报》提到姆努钦在“严峻关头”主动打电话是“主动推开理性之门，而非更冒险的下注”，也说“通话结束时双方同意继续保持沟通。"

路透社引述《华尔街日报》说，有匿名消息指出，美方在上周曾去信给刘鹤，列出清单，试图要求降低美国汽车关税以减少对中国贸易逆差。

根据这位知情人士，姆努钦和美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)在信中写道，中国应该增加对美半导体采购量，也应扩大美国企业对中国金融业的准入。

China Liu He (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

如何解决中美贸易战争，成为国务院副总理刘鹤上任后的首要难题。

夏立民 (综合报道)

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