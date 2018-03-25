中美贸易开战 表面喊打私下灭火？ | 经济纵横 | DW | 26.03.2018

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)接受美国媒体福克斯新闻 (Fox News)访问说道，除非和中国达成协议，针对华盛顿认定北京当局窃取美国科技，美国总统特朗普课征惩罚性关税政策会继续。

他说，“关税政策执行中，我们正在处理”。姆努钦坚定支持特朗普的中国关税政策，表示这对美国经济长期来说是好的。

中国官方在日前也表示不怕贸易战，威胁提出高达30亿对美课税清单，并不排除更多反制措施。姆努钦则回应特朗普的说法，“我们不怕贸易战”，但同时又补充说自己和中国国务院副总理刘鹤的电话沟通“有很大的成果”。

中国官媒《环球时报》提到姆努钦在“严峻关头”主动打电话是“主动推开理性之门，而非更冒险的下注”，也说“通话结束时双方同意继续保持沟通。"

路透社引述《华尔街日报》说，有匿名消息指出，美方在上周曾去信给刘鹤，列出清单，试图要求降低美国汽车关税以减少对中国贸易逆差。

根据这位知情人士，姆努钦和美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)在信中写道，中国应该增加对美半导体采购量，也应扩大美国企业对中国金融业的准入。

夏立民 (综合报道)