中美贸易低调谈判 销华水果先遭殃

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）率领的贸易谈判团正在北京就中美贸易争议磋商。这时却传出美国进口水果卡在中国海关接受严格检查。双方左手谈判，右手还是动作不断。

中美双方代表在北京钓鱼台国宾馆谈判。儘管记者不断想提问，仍没有公开的说明谈判内容。谈判至今也没有具体成果。

中国外交部发言人华春莹被问到谈判状况时表示没有最新消息。针对成果期待，她说：“谈，我们是欢迎的，但这必须是基于平等和相互尊重基础上的磋商，结果应该是互利共赢的。让我们等等看。”

根据路透社报导，中国主要港口目前堆积了许多自美国进口的水果。在中美贸易冲突中，美国果农蒙受其害，除了要担心关税高涨，现在还要烦恼货船延迟。

2017年11月开始，中国只检查30％美国水果货船。消息指出，“中国现在又开始每一批水果都检查。”另一个来自南方的消息表示，4月30日开始，停在深圳的美国水果货船就被要求7天隔离检查。在此之前，中国留下一些检查样品之后就会让货船通过。

同样来自深圳的消息说，好几个货柜的美国橘子本周都被拦截。而上海的美国苹果更传出因为没有通过检查而被要求送返美国。

在美国宣布开徵钢铝税后，中国随即回应针对美国128项产品徵税。其中包括水果。根据美国农业部统计，2017年美国销往世界的苹果价值高达8亿7千2百万元，中国就占了1千8百万元。销往中国的樱桃更是占了总销售额6亿5百万中的1亿1千9百万。

一旦中美贸易冲突升高，中国取消订单，美国果农就得烦恼如何将容易腐败的水果快速转为内销或是出口至其他国家，像是加拿大。

夏立民/罗法 (综合报导)