中美贸易争端：该吵的吵 该谈的谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）据新华社周六（3月24日）报道，中国国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）通话，姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

路透社就此指出，刘鹤与姆努钦的对话是美国总统特朗普周四宣布向中国征收大规模关税以来美中政府之间最高层的对话。中美贸易关系紧张升级，金融市场遭遇动荡，因为投资者预计，如果贸易壁垒开始筑起，全球经济将面临严重后果，

周四，特朗普签署总统备忘录，将对600亿美元的中国进口产品每年征收25%的关税。作为回击，中国政府宣布计划对价值30亿美元的美国产水果、猪肉、葡萄酒、无缝钢管和另外100多种商品征收关税。

官媒措词强硬

对此，中国官媒《环球时报》在23日发表的一篇题为"坚决打掉美在贸易上的嚣张气焰"的社评中写道，据信这只是中方反制措施的一部分，大豆等美国农产品都将进入中国的报复范围，最终报复金额将与美方对等。

《人民日报》于周六也发表评论指出，无论是从中美经贸关系看，还是从全球经济大局看，美国挥舞贸易保护主义大棒的举动有百害而无一利，是不得人心的。从损人的目的出发，最终必将以害己的结果告终。

这篇题为"美国须为无理莽撞之举担责"的评论文章结尾处写道："奉劝美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，不要把全球贸易和世界经济拖入险境，更不要低估中方捍卫自身合法利益的决心与能力。"

中国应该"先打大豆汽车飞机"

在周六举行的中国发展高层论坛2018年会上，中国全国社会保障基金理事会理事长楼继伟就当前的中美贸易战问题表示，中美之间的贸易逆差不是中美之间的问题，美国贸易赤字不是来自中国就是来自其他国家，因为中国竞争力强，所以主要来自中国。

据澎湃新闻报道称，楼继伟谈及中国商务部目前给出的回击措施时说，"如果要我来打，我肯定先打大豆，然后打汽车，然后打飞机。"楼继伟同时表示，虽然贸易战的结局仍会走向谈判，但贸易战对双方都会产生伤害，"伤敌一千，自损八百"。

美国种植的三分之一大豆都销往中国，美国农业组织一直都担心中国可能减少农产品的购买量，对美国农业领域带来更大冲击。

金融大佬有话要说

库克是见过中国国家主席习近平的美国企业大佬之一

多名西方企业高层也参加了周六的中国发展高层论坛2018年会。美国黑石集团董事长、首席执行官.劳伦斯·芬克（Laurence Fink）在会上表示，美中两国都从全球化中受益，"我相信一场对话--在贸易往来和贸易政策上可能也有一些调整--是恰当的。不需要公开，也可以私底下进行。"

苹果公司行政总裁库克（Tim Cook）则呼吁双方在分歧中保持冷静。据财经网报道，库克表示，中美两国都从贸易中受益，但可能存在不平等。国际间贸易是1加1大于3的事情，大家应该合作把蛋糕做大，而不是争夺蛋糕。"对于美国和中国而言，大家都从贸易中受益，但是是不平均收益，我希望大家关注不平等的问题及背后原因，这样生活才会更好。"

库克有这样的表态并不奇怪，美中之间的贸易摩擦无疑会波及到像苹果这样在中国进行大规模生产的美国科技公司。中国对美国出口规模最大的类别是电子产品，包括手机、计算机等。

库克还表示，无论企业是否同意政府立场，它们和政府都应该多接触。他认为，拥抱开放、贸易和多样性的国家会获得成功，反之会失败。

除了以外方嘉宾主席的身份出席今年中国国发展高层论坛的库克以外，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）、IBM CEO罗睿兰（Ginny Rometty）和高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫（Steve Mollenkopf）均参加了这场为期三天的年会。