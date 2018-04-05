中美贸易争端：多是输家 也有赢家

（德国之声中文网）面对与华盛顿可能的贸易战，中国监管机构选择了一份包括大豆、小型飞机等产品在内的对美课税清单，而这些产品都是中国可以从其他地方进口的。

北京大学国家发展研究院的经济学者卢锋表示，如果美国总统特朗普执意对中国加征关税，中国方面要做出回应的话，这可以让中方的损失最小化。"对比美方聚焦高科技的清单，中方的清单更加多样化，"他说，"对中国经济的整体影响得到了控制。"

迄今为止，中美双方还没有给出加税的日期。特朗普批准了对中国电信公司、航空航天等高科技产品课税，但是留下了截至5月11日的公众书面意见时间，给双方谈判留下了一些空间。而中方则表示，什么时候开始对美方加税取决于特朗普的行动。

两大国的相互贸易威胁已经震动了商业世界。在中国周三公布了对原产于美国的106项商品加征25%关税清单后，美国飞机、农业设备和谷物出口商的股票纷纷下跌。

另一些人认为，中国在进口牛肉、电动车辆、工业化学制品、橙汁和烟草时可能面临额外25%的关税。

在这场贸易争端中，输家就包括也许将面对更高食品价格的中国消费者。而输家的数量可能会多过赢家。

20岁的北京大学生王晓旭（音）对美联社说，"这肯定会影响我（购物时）的选择"。"对于日常生活必需品，比如手机、电器，我更可能会买国产品牌，或者选择与涨价前美国产品同价位的产品。"

那些以往大量进口美国大豆等产品的中国商家可能会面对短时间货品短缺，而对于美国豆农等的竞争者，这可能意味着商机。

"明显的'赢家'是这些产品的其他主要供应商"， 牛津经济学院的经济学家史莱特（Adam Slater）书面回复美联社写道。

中国对美国加税，受影响最大的是美国豆农。中国占其出口的60%，折合124亿美元的年收入。

巴西、阿根廷和澳大利亚的豆农则会加紧对中国买家的供应。在中国，大豆既被榨油用来烹饪，也被用于动物饲料。

当中国对美国猪肉、威士忌、烟草加税25%后，来自欧洲、俄罗斯、日本等地的同类商品就会变得更有吸引力。

到目前为止，还不清楚北京是否会对中方拥有股份的美国出口企业网开一面，比如猪肉生产商史密斯菲德食品公司（Smithfield Foods）。中国双汇国际在2013年收购了该美企，在郑州开了加工厂，但延续原品牌也继续使用美国进口肉。

与此同时，来自中国的大豆需求减少可能导致大豆在美价格降低，这意味着美国肉品生产商的饲料成本也可能会下降。

美国小型飞机等航空技术产品的对话价格上浮，可能会给法国、德国的竞争者一个占领市场的机会。2016年，美国在航空相关领域向中国出口了132亿美元的产品，在价值上相当于58%的中国进口。对于法、德这些竞争者，这意味着相当大的市场空间。

"我们会继续努力积极与两国政府进行对话、互动"，波音在一份声明中说。"强大而充满活力的航天工业对于两国的经济繁荣和国家安全都有重要意义。"

凯投宏观(Capital Economics)的经济学家杰克逊（William Jackson）认为，其他有潜力成为赢家的还包括那些可能取代中国向美国出口的市场，包括一些发展中国家。

他在一份报告中说，墨西哥生产很多目前上了美国对华征税清单的物品，例如电视、电路。而韩国、马来西亚、泰国则出口半导体等技术产品。"如果关税达到了美国要从别处（而非中国）进口的程度，其他新兴市场可能会从中受益"，杰克逊写道。

王凡/谢菲（美联社）