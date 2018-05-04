中美谈判：“坦诚”“友善”背后的剑拔弩张

(德国之声中文网) 英文版《中国日报》称，两天的贸易谈判呈现了"积极趋势"，且双方都同意建立相应工作机制，保持密切沟通。该报指出，虽然双方依然存在"巨大分歧"，但是都致力于化解贸易争端。文章还认为，谈判的最大成就是双方达成了"建设性"共识，认为应当继续就贸易争端进行磋商，而不是互相加征关税、增大贸易战爆发的风险。

而中共党报《人民日报》则刊发评论认为，本次会谈中，双方"充分交换了意见，为下一步两国在经贸领域加强对话与合作、最终实现互利共赢奠定了坚实基础。" 新华社也表示， 双方的讨论“坦诚、高效、富有建设性”。

美国总统特朗普在周五深夜通过推特表示，他将在周末与归来的美国贸易代表团共同评估谈判的结果，"对于中国来说，这将会很难，因为之前他们已经被对美贸易胜利惯坏了。"同一天，特朗普在白宫会见媒体时则说："我非常尊敬习近平主席，这也是我们在谈判中如此友善的原因。"

谈判内幕曝光

了解谈判内情的人士对路透社透露，美国代表团立场相当强硬，要求中方在两年内大幅削减2000亿美元的对美贸易顺差（目前为3750亿美元），并降低进口关税、减少对高科技行业的补贴。据悉，美方的要求清单在周四谈判开始前就已经递交给了中国方面。

据《华尔街日报》披露，谈判开始前，美方向中方提出的要求还包括中国政府立即停止向"中国制造2025"计划涉及的先进技术领域提供补贴或其他支持。该计划旨在让中国制造业以及高科技产业占据全球主导地位，涵盖了机器人、飞机制造、航天、新能源汽车等多个关键行业。《华尔街日报》认为，虽然美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)此前一再表示，无意改变中国的经济体系，美方目的只是要确保美国不成为该体系的"受害者"，但是，美方的许多要求实际上相当于要求中国大幅调整其经济管理模式。

《华尔街日报》还了解到，美国还要求中国将所有非核心产业商品的关税降至不高于美国对进口产品征收的关税水平，而且中国不准对美国因知识产权争端采取的措施进行报复，并要求中国撤回就知识产权问题向世界贸易组织提出的申诉。此外，美方要求清单还特别提出，中国政府不采取针对美国农民和农产品的措施。此前，北京方面出台的反制措施，有相当大一部分都是针对特定的美国农产品，且其产区都位于特朗普的核心选民所集中的地区。不少分析人士指出，中美贸易冲突升级，将对今年秋季的美国国会中期选举产生一定的影响。

中共党报：美方漫天要价

美国对中国的要求清单还包括：中国不"反对、挑战或报复"美国对来自中国的投资所施加的限制，并且在国防等受限领域之外对外资全面放开。《华尔街日报》援引消息人士称，中方官员在谈判中认为美方的提议"不公平"。

《人民日报》在周六的一篇评论中则表示，"面对美方来势汹汹的贸易保护主义攻势，中方坚决捍卫国家利益，绝不拿核心利益做交换，回绝了美方的漫天要价。"并强调"在多边贸易体制下，任何霸权主义、单边行径都没有市场，都是对现行规则体系的破坏，也注定会失败。只有坚持互利共赢、谋求开放合作，才是你好、我好、大家好的现实选择。"

而另一家中国官方背景的媒体《环球时报》则更为直白地诘问道："美国对中国提出的条件曝光，还当这是1840年？"该报还透露，在谈判中，"中方代表团对来自美方的莫须有指责进行强力回击，始终站在维护自由贸易和多边贸易体制的道义制高点上，态度坚定不移。"

文山/安静/(路透社、人民日报、华尔街日报)