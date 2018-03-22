中美相争 台湾得利？

（德国之声中文网）对于台湾来说，特朗普政府的外交政策是一把双刃剑。一方面，这种政策中有很多不确定性，但另一方面它针对中国的锋芒毕露又会给台湾带来一种久违的安全感。

不确定因素包括经济和朝鲜问题。如果贸易战开打，会连累台湾的出口贸易。因为截至目前，美国还没有免去向台湾的钢铁和铝制品加征关税。特朗普未来的国家安全顾问博尔顿（John Bolton）所提出的朝韩半岛军事冲突升级的场景，也是台湾不愿意看到的。伴随这种冲突的是太多的问号，而且也都与中国有关。

特朗普政府针对中国的强硬政策也会给台湾带来好处。比如说博尔顿，他就一再呼吁更少的顾忌中国的反应，和台湾展开更多的军事联系。即将在特朗普政府中新任国务卿一职的蓬佩奥（Mike Pompeo）也以国会议员的身份为台湾摇旗助威。在他被任命的消息传出后，台北的外交部反应称他"对我非常友好"。

蔡英文为美国新法点赞

虽然蔡英文和特朗普从意识形态来说是两个世界的人，但蔡英文还是很需要华盛顿的支持。因为蔡拒绝承认台湾是中国的一部分，所以需要面对经济和军事上的压力。

在上周美国驻台商会举办的一次活动上，蔡英文评价了美国新语态的重要性。她为美国通过了"台湾旅行法"向特朗普和美国国会表示感谢。这部由美国共和党和民主党人士一致通过的法案为台美双方更多的高层互访铺平了道路。在此之前，中国驻华盛顿大使馆曾徒劳的尝试说服美国议员不要通过这项法案。蔡英文表示，特朗普一年前同意向台湾军售的做法也表展现了"对台湾安全坚定不移的承诺"。

华盛顿的贵客

"台湾安全法"的墨迹未干，美国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚（Alex Wong）就开启了他计划已久的台湾之行。蔡英文亲自接见了这位比国务卿还低了三个级别的美国官员。

黄之瀚表示："美国过去和现在都是台湾最紧密的盟友，以后也会如此"。他表态称台湾的民主制度对于整个印-太平洋地区都具有榜样作用。美国政策的目标依旧是保障台湾民众能够在没有压力的情况下继续走他们自己选择的这条道路。"我们希望加强台湾捍卫自身民主制度的能力，我们对这个目标的认可度从来没有像现在这样强大。"

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美国斯坦福大学的台湾问题专家祁凯立（Kharis Templeman）向德国之声表示，这对于一位美国的外交官员来说，是"不同寻常的明确表态"。他认为黄之瀚台湾之旅的目的之一是向北京方面发出信号：美国的台湾政策不会受到中美关系里其它因素的影响。

台湾对于美国的意义

美国有多个理由希望台湾不受中国的主导。黄之瀚提出的共同价值是："民主、自由和自由的市场经济"

当然，台湾在全球科技工业领域的地位也是重要的因素之一。而且这个岛屿从地理位置上来说有着卓越的地缘战略意义。和北部的日本以及南部的菲律宾一起，台湾在中国海岸线前方构建起了一个岛链，使得中国海军不能随意出入太平洋。如果台湾有一天归中国掌控，就会打开进入太平洋的入口。这会提升中国在亚洲的地缘战略位置，同时弱化美国。

台湾这个"蓝瘦的问题"

在奥巴马总统时代，台湾至少在美国的官方表述上几乎不占多大的比重。但是早在特朗普出任总统之前，台美关系中就出现了一种新语态。2016年，当时已经当选但还未就任的特朗普接受了蔡英文的来电祝贺。随即就遭到了北京的强烈抗议。这种抗议又导致即将出任白宫安全事务顾问的博尔顿做出表态："台湾在我们的外交部，大学和经济界中早就是一个令人难受的问题。但这个问题不会简单的消失，而且台湾也不会很快向大陆俯首称臣。"

美国对台湾的这种新的善意能持续多久，还要看白宫接下来在输送军武方面做出怎样的决定。在历史中，美国基本上没有满足过台湾的全部要求。而且由于相关决议并未程序化，所以每次决定的结果都是未知数。

另一件值得关注的事情就是华盛顿实际设在台湾"大使馆"--"美国在台协会"今年夏天搬入台北新址。目前各方正在猜测台美双方是否会依照美国驻其它各地使领馆的惯例，派出美军自行承担安保工作。果真如此，这就是1979年以来入驻台湾的第一批美军士兵。1979年，也就是时任美国总统卡特（Jimmy Carter）一夜之间中断和台湾的外交关系，并与北京建交后，美国撤走了当时的最后一批台湾驻军。蔡英文已经宣称，届时会亲自出席新"美国在台协会"的启用仪式。