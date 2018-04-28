中美企业合作未来更难？美或收紧审查

（德国之声中文网）迄今为止，美国政府主要是对投资协议和企业并购进行审查，以排除国家安全或其他方面的隐患。四名了解情况的内部人士对路透社表示，美国一些国会议员和特朗普政府成员正在推动将企业间所谓的"非正式伙伴关系"也纳入到审查范围，并将此作为国会对中国投资实施更为严格限制之前的临时手段。其中人工智能领域尤其受到美方关注。支持扩大审查的阵营担心中国从美国窃取知识产权或获得技术转让。

人工智能是指利用机器模仿人类智能行为。知情人士表示，该领域尤为受美方重视的原因之一是：这项技术具有潜在的军事用途。其他也可能被纳入扩大审查范围的领域还包括半导体技术和自动驾驶。

目前这一计划还处在初步讨论阶段，因此目前还不清楚最后是否会加以实施以及究竟哪些非正式合作关系会受到审查。

可能的严重影响

任何涉及中美科技企业之间关系的做法，都可能对该产业带来严重影响，即便这些做法只是临时措施。包括AMD、高通（Qualcomm）、英伟达（Nvidia）和IBM在内的各大美国科技企业都在中国拥有从科研实验室到培训活动的广泛业务，而且经常是和中国企业和研究所联合进行。这些中方企业及研究所又往往是相关美国企业的主要客户。

人工智能和芯片设计等领域的高端人才经常在中美企业和大学之间自由流动。而各种非正式商业伙伴关系的实质往往非常不同。

比如人工智能硬件方面的领先者之一、美国芯片制造商英伟达透露，他们去年推出一款新的图像处理单元，能够为数据中心、视频游戏和虚拟货币"挖矿"提供强大计算能力。在正式发布之前，该公司将30个样品分发给30名人工智能科学家，其中包括三名为中国政府效力的科研人员。

对于类似英伟达这样，业务总量中五分之一来自中国的美国企业而言，送交样品的做法是业务惯例。该公司与中方达成多项培训本土科研人员以及研发芯片相关技术的协议。提供早期样品可以让英伟达能够更好的设计出满足市场需求的产品，并最终获得更好的销量。

担心美国官员利用该法案"为所欲为"

知情人士表示，一旦特朗普签署行政命令，便可以利用《国际紧急状态经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)所赋予的权力，停止类似合作关系。美国政府将有权叫停美中企业之间的非正式合作关系、任何中方企业对美国科技企业的投资以及中国购买靠近美国军事设施附近房地产的行为，或对此进行审查。

一位知情人士称："我不认为有任何替代方案可以实现更为严格的（监管）机制。如果没有相应机制，最终结果就是中国企业会越来越强……他们会在10到15年内对我们的企业构成挑战。"这位知情人是美国国会议员顾问，其工作内容便是研究相关措施，以审查和加强美国针对外国投资的法规。

前美国国务院官员、目前供职于战略和国际研究中心的詹姆斯·刘易斯（James Lewis）表示，如果动用《国际紧急状态经济权力法》，包括财政部在内的美国政府官员可以利用该法案"为所欲为"，对付任何游离于现有监管体系之外的非正式商业活动。

关注“中国制造20205”

一名白宫官员表示拒绝对任何有关内部政策讨论的猜测性说法作出评论。但他同时补充道："我们对于'中国制造2025'表示关注，在此尤其重要的是针对类似人工智能这样的产业。"

"中国制造2025"是北京政府制定的产业规划，显示中国在10项关键领域成为市场领导者的雄心，其中包括半导体、机器人、医药器械和智能环保汽车。

白宫上个月推出多项进口关税措施，主要针对中国产品。特朗普将中国称为"知识产权小偷"。习近平领导的北京政府立即宣布反制措施。

关税战打响后，美国立即加强针对外国投资的法律监管，授权主管该项事务的美国海外投资委员会（CFIUS）对涉及"个关键技术"的合资项目进行审查。该委员会由多个美国政府部门人员组成。

去年11月，多名共和党及民主党议员推动该项草案。他们明确表示，这一改动主要就是针对中国。

石涛/雨涵（路透社）