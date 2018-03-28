 中梵或本周末签协议? 梵蒂冈: 没这回事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2018
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时政风云

中梵或本周末签协议? 梵蒂冈: 没这回事

据中国官方天主教会代表透露，关于主教任命权的磋商已经进入最后阶段，北京和梵蒂冈有望在数日内达成历史性协议。此前警方释放了一名忠于罗马教廷的福建地下教会主教。

Italien Vatikan Papst Franziskus Messe Osterdonnerstag (Reuters/S. Rellandini)

教宗方济各和他的外交官们正和中国悄悄谈判。

（德国之声中文网30日更新）中国与梵蒂冈之间就主教任命的谈判，周二传出已有历史性突破，但是梵蒂冈发言人却在周四驳斥此一说法。
"我可以确定的说，目前为止还没有任何圣座和中华人民共和国达成共识的迹象。"
"我想要强调圣座对中国的谈判伙伴仍然保持联络，而对谈也仍在进行中。"

环球时报的"误导性"报导

据中国官方媒体《环球时报》援引中国天主教主教团秘书长郭金才报道称，北京方面与梵蒂冈有关主教任命问题的谈判已经进入"最后阶段"。"如果一切进展顺利，可能最早在本月末就能签署协议"，郭金才对该报透露。

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德国受威胁民族协会的德里乌斯（Ulrich Delius）认为，梵蒂冈要求两名中国地下教会主教让位于政府任命的主教所引发的巨大争议，很不寻常，显示出教廷欲与北京改善关系的棘手与困难，以及天主教会内部的意见不一。 (05.02.2018)

中国福建一位受到梵蒂冈认可的主教日前被公安带走，下落不明。此前，梵蒂冈教廷已做出决定，让这位主教“退下来，”让位给官方爱国教会任命的主教。 (28.03.2018)

梵蒂冈与中国走向和解的新路线，引起天主教会内一些人士对罗马教廷的批评。尖锐的指责来自关注中国大陆教会的香港前主教和天主教会的新闻媒体。 (08.02.2018)

北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。

中国大约有1200万天主教徒，他们被分化成两部分，一边是政府主导、与信奉无神论的中共关系密切的天主教爱国会，另一边则是忠于梵蒂冈的非官方地下教会。

此前梵蒂冈教廷曾经承认了对北京提名的几位主教的任命，这使得局势更加复杂。反对者--其中包括颇有威望的香港大主教陈日君--则认为，中梵之间就主教任命达成的协议有可能会弃忠实信徒于不顾，甚至成为邪恶交易。

据知情人士向法新社透露，周二夜，就在北京和梵蒂冈之间的谈判进行过程中，警方释放了一名地下教会主教。据悉这名主教被警察扣押了一天之后重获自由。
观看视频 01:18

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策

郭希锦是福建闽东教区的主教，他的任命被梵蒂冈认可，但却不受中国官方承认。不久前，罗马教廷呼吁郭希锦放弃自己的教职，为官方教会任命的主教詹思禄让位。据悉这一举动也是为中梵之间达成协议做准备。

据天主教会主办的亚洲新闻社（AsiaNews）报道，郭希锦之前之所以"被失踪"，也是因为他拒绝与继任者詹思禄共同主持复活节礼拜仪式。

周三，在外交部例行记者会上，发言人陆慷在被媒体记者问及此事时表示不了解相关情况。

据法国《十字架报》（La Croix）周一透露的消息，一个中国代表团本周可能到访罗马。

外交部发言人陆慷在记者会上并未证实这一消息，但是他强调，"中方对改善中梵关系始终抱有诚意，也在一直为此作着不懈努力"。

 

雨涵/谢菲（法新社）

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