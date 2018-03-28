“中朝关系基于共同战略需要”

（德国之声中文网）复旦大学国际问题研究院副教授蔡建分析说，从去年底到今年初金正恩发表新年讲话，表示核武建设基本完成，在对自身现实情况作了新的判断之后，他主动开展了一些外交行动，包括改善与韩国、美国外交关系。同时，此前并无报道他要与中国有什么外交行动。而日本也传出探讨与朝鲜会谈的可能性。

蔡建教授认为，中国与朝鲜类似准同盟关系，因为某种原因近年关系下降，但基本关系格局并无变化。金正恩来访问中国、改善关系是非常正常的。蔡建评价说，这次会谈对改善不正常的两国关系、提升传统友好关系非常重要。

至于金正恩在与习近平会晤时表示"致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场"，"如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题是能够得到解决的"，这是否意味着金正恩会采取某些具体行动，蔡建教授认为，目前很难确定他会做什么动作保证其诚意。不过，"如果国际社会关于无核化问题保持一致的情况下，他不拿出什么动作、姿态的话，也很难在后续的行动里取得什么大的外交成果。"

蔡建教授表示，中朝友好关系是建立在共同战略需要的基础上的。"这种需要从冷战之后到现在整个东北亚地区的安全格局、战略力量格局并没有发生大的变化，还处于一种紧张、对峙甚至对抗的状态。特别是美国实施的政策越来越把中国、看做战略对手的时候，保持地区力量平衡、保证自身安全、保证国家利益不受侵害，中朝在这一点上完全是一致的。"

蔡建教授认为，在面对美国这样一个最大的强国的时候，朝鲜有点力不从心。但中国、俄罗斯并不希望为朝鲜背书、或者说为朝鲜与美国对抗。朝鲜则希望有一个能在朝美之间起到缓冲作用的国家。过去这么多年，中国一直劝说朝美双方互相做出一些让步。中国现在不能说完全是朝鲜盟友，但朝鲜开展下一步行动前需要打破其外交上彻底的孤立，或许在未来谈判中能获得更有利的地位。

韩国电视新闻

伦敦皇家国际事务研究所副研究员霍尔（James Hoare）在谈及中朝关系背景时表示，两国有共同边界和许多历史联系，但无论南北朝鲜对于庞大的邻国以及中国传统上希望周边国家的"臣服"都心存质疑。

霍尔还表示，从韩国角度来看，首尔最关心的是朝鲜半岛冲突不要演变为战争，因为韩国的处境将极为脆弱。他认为，对于目前紧张局势缓和、将要进行会谈，韩国大概很高兴。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 兄弟友谊 朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 老友接站 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 最后的握手 1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 斯大林的礼物 这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 三位领导人迎接 1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 子承父业 法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金正日的“第一次” 2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 频繁到东北 2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 21世纪的专列 金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 安全接地气 有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “非正式”是常态 金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “三世”访华 2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 神秘车队 3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 来自北方的绿色列车 韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金习会 中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。 作者: 叶宣



朝鲜是怎样成为核国家的？ 2006：核爆成功 国际孤立的开始 金正日领导下的朝鲜政府于1993年宣布退出《核不扩散条约》。2004年，平壤宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜是怎样成为核国家的？ 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜是怎样成为核国家的？ 芦洞、舞水端和大浦洞：越飞越远的朝鲜导弹 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜是怎样成为核国家的？ “太阳节”上的神秘武器 4月15日是朝鲜开国元首金日成的冥诞纪念日，在朝鲜被称为“太阳节", 每年的这一天都会举行大规模阅兵活动。2017年4月15日的阅兵式出现不知名武器，曾引起西方军事专家广泛猜测。韩国军事专家研判，这可能是朝鲜研制中的洲际弹道导弹。

朝鲜是怎样成为核国家的？ 朝宣称已掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜是怎样成为核国家的？ 朝鲜的生化武器技术同样令人担忧 最迟到金正恩同父异母兄弟金正男在马来西亚遭毒杀后，一度被核武和导弹计划抢了风头的朝鲜秘密生化武器技术又引起了广泛的关注。为数不多的消息来源显示，朝鲜拥有四十种以上的生化武器，包括氢化物，沙林和炭疽等。有专家称，一旦开战，朝鲜可以火炮向韩国境内发射生化武器，会造成严重伤亡，而且无法进行有效防范。

朝鲜是怎样成为核国家的？ 朝鲜的核野心将如何收场？ 尽管国际社会的不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩似乎仍我行我素，继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

