 中日高层对话重启：两国站上“新起点” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2018
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时政风云

中日高层对话重启：两国站上“新起点”

中国外长王毅访日的重点内容之一——中日经济高层对话，时隔7年多正式重启，贸易议题成为会谈焦点。两位外长形容，中日正站在”新起点”上，同意贸易战会为世界经济带来严重后果。

Japan und China wollen Beziehungen verbessern - Wirtschaftsdialog (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

（德国之声中文网）中日经济高层对话--两国经济领域最高级别交流机制，时隔7年多后重启。会谈4月16日在东京举行，由两国外长王毅及河野太郎共同主持。

中日同样是美国总统特朗普加徵钢铝关税的目标，河野太郎会后接受访问时表示，两国均认为，贸易战将产生后果严重，"无论贸易战牵涉哪个国家，都会对全球经济繁荣带来非常巨大的影响。" 他又说日本可能参与一带一路，"只要符合国际标准，日本颇有可能与中国在一带一路项目上合作，我们会逐个项目审视。"

王毅则表示，经济气候转型带来新机遇，"重启对话之后，我们双方都站在新起点上，共同商讨为两国带来新经济增长点的进一步合作。" 中国外交部同日发表声明，引述王毅指出，中国应该携手反对贸易保护主义，捍卫多边贸易体系，共同推动开放全球贸易。

王毅和河野太郎是两国九年来再度互访的外长，双方亦就安排中日首脑互访达成共识。

王毅于4月15日抵达日本，先与外相河野太郎会谈近４小时，表示"希望双边关系开展新未来，继续推动两国进一步发展。＂他强调中日关系正进入成长的重要阶段，并承诺在朝鲜核问题上加强合作。双方确认会完全履行联合国安理会制裁决议。河野太郎则期望两国合作，"实现朝鲜不可逆转、可验证、完全的无核化。"

Japan Asien-Reise des US-Präsidenten | Koi-Fütterung (picture alliance/AP Photo/A. Harnik)

安倍晋三本周访美，外界聚焦美日如何在贸易及北韩问题上交手。图为川普去年访日期间喂鱼一幕。

日方希望在朝鲜议题上担当重要角色，在朝鲜领袖金正恩即将陆续会晤韩国及美国首脑之际，日本正争取举办中日韩三方会谈，邀请中国总理李克强、韩国总统文在寅及日本首相安倍晋三共同会面。法新社指出，王毅此次访日被视为下月的三方会谈铺路，这将是自从2015年以来的首次峰会。另外，安倍晋三将于本周访美，与美国总统川普举行峰会，预计会聚焦在贸易问题及特金会谈。日方希望避免在美日自由贸易协定上，尤其货币政策方面受压。

安静/李鱼/李芊/凝炼（法新社、路透社、美联社等）

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