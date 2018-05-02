中日韩领导人东京会 朝鲜问题放一边？

（德国之声中文网）中日韩领导人会晤的时机十分微妙。上周五，朝韩领导人刚刚在板门店举行了历史性会面，为朝鲜半岛走向和平与非核化带来新的契机。而下个月，朝鲜领导人金正恩将与美国总统特朗普会晤。

中国外交部副部长孔铉佑周五（5月4日）在为中外媒体介绍李克强访日及参加三方会议的吹风会上表示，会在即将举行的中日韩领导人峰会上，就朝鲜半岛问题交换意见，包括如何进一步巩固朝鲜半岛回稳向好势头，以及如何透过接触对话推进朝鲜半岛问题政治解决进程。

身兼朝核问题中国特使的孔铉佑表示，会议将向外界进一步传递三方透过协调合作维护朝鲜半岛和平稳定的姿态。

孔铉佑表示，李克强与安倍首相的会谈內容不设限，"没有不能谈的领域"，但他个人认为中日韩会议主要不在谈朝鲜半岛局势，而是讨论三国之间的区域合作。他认为，三方领导人要有充足时间深谈朝鲜议题是很难的事。

中、日、韩三国都与朝鲜有着切身的利害关系，而这三个国家之间关系也十分错综复杂。中、韩两国与日本间都有历史的纠葛，并存在领土争议；日本长期以来在与平壤谈判上一直采取强硬立场，因此尽管与韩国同为美国的盟友，但日韩关系并不融洽；而中韩之间自去年以来因部署萨德导弹的争议，关系一度恶化。

2015年11月在首尔举行的第6次中日韩领导人会议

此次三国领导人聚会东京，将是韩国总统6年来首次访日，李克强则是8年来首位访日的中国总理。孔铉佑表示，李克强访问日本代表着"难得的发展机会"，不过他也承认仍存在挑战。李克强与安倍晋三将就增进两国政治战略互信、管控矛盾分歧，以及实现两国关系回到正常发展轨道交换意见。李克强还将会见日本明仁天皇，并访问北海道。

中国外交部发言人华春莹此前在例行记者会上也表示，在双方共同努力下，中日关系呈现改善势头。"我们相信，此访将进一步巩固中日关系改善势头，推动两国关系重回正常发展轨道，为下一步两国关系发展作出规划。"

孔铉佑对中外记者表示，在朝鲜半岛问题上，日本有着自己关切的议题，对此中国能够理解。他同时强调日本是维护朝鲜半岛、乃至整个东亚和平稳定秩序的不可或缺的伙伴。

韩国总统府青瓦台本周在一份声明中说，在为期一天的日本之行中，文在寅将会"分享韩朝会晤的结果，并讨论如何加强三方合作，以实现朝鲜半岛无核化和实现和平。" 韩国将推动中日韩领导人会议上发表三国特别声明，支持韩朝签订的《板门店宣言》。文在寅在东京还将与安倍单独举行会面。

此次东京会议将是第7次中日韩三国领导人会议。中日韩领导人会议是从东盟与中日韩领导人会议机制中独立出来的形式，旨在建立"面向未来、全方位合作的伙伴关系"，2008年以来在三国轮流举行。出席代表分别是中国国务院总理、韩国总统及日本首相。上次中日韩三国峰会2015年11月在首尔举行。