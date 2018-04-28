 中日韩峰会下周上演 重点谈朝鲜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2018
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时政风云

中日韩峰会下周上演 重点谈朝鲜

首尔本周二表示，韩国、中国和日本将会在下个星期在日本举行峰会。上一次召开这种三国首脑峰会距今已时隔两年有余。

Nordkorea kündigt Boykott der Universiade an (picture-alliance/dpa/Jeon Heon-Kyun)

中国、日本、韩国与朝鲜都有密切有微妙的关系

（德国之声中文网）这次的中日韩三国峰会定于下周三 5月9日召开，文在寅、安倍晋三和李克强都将出席会议。

就在上周五，文在寅与金正恩在板门店举行了历史性的会晤。朝韩双方签署了一份致力于实现半岛无核化的协议，并且并讨论正式结束朝鲜战争的协议。 朝韩在1953年并未签署任何和平协议。这场会面也给即将到来的特朗普与金正恩的会晤奠定了良好的基础。

不过也有分析人士态度谨慎，警告说，朝方之前做出的类似承诺，最后并未能落实，朝鲜尚未明确表示，愿意在核武器和弹道问题上做出什么样的具体让步。

Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

金正恩（左）与文在寅在板门店的历史性会面

都与朝鲜关系微妙

中日韩都与朝鲜有着密切的关系 -- 韩国是朝鲜的邻国，美国的主要盟友日本有时是朝鲜发出威胁言论的对象，中国则是朝鲜主要的外交支持者和商业伙伴。

朝韩板门店会议上，金正恩与文在寅在媒体面前微笑握手，语气温和，这与去年的紧张局势形成鲜明对比。当时，朝鲜进行了第五次核试验，这也是迄今为止当量最大的一次核试验。平壤还发射了能够抵达美国大陆的导弹，金正恩和特朗普更是大打"口水战"，相互进行威胁，引发全球的担忧。

  

日本长期以来在与平壤谈判上一直采取强硬立场，但发现自己被晾在一边。正在日本考虑是否应该改变方针之时，鹰派的安倍表达了愿意与金正恩见面的态度。文在寅和金正恩见面时向对方转告了这个消息。韩国总统府青瓦台周一表示，金回复"随时愿意与日本谈话"，并补充说，韩国愿意为两国"架起一座桥梁"。

文在寅访日是6年来韩国领导人首次访日，因为历史原因和主权争议，这两个美国的盟友关系并不融洽。   

Korea-Gipfel (DW/A. Freund)

支持文在寅于金正恩会面的韩国民众

韩国总统府在一份声明中说，在为期一天的日本之行中，文在寅将会"分享韩朝会晤的结果，并讨论如何加强三方合作，以实现朝鲜半岛无核化和实现和平。"   

多方关系时冷时热

本周二，文在寅也向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，希望联合国验证朝鲜弃核决心，检验平壤是否信守承诺，关闭丰溪里（Punggye-ri）核试验场。

声明还补充指出，文在寅在东京还将与安倍单独举行会面，讨论如何与日本发展"面向未来的关系"。

一个争议岛屿近日又使得日韩关系变得紧张。朝韩板门店会谈晚餐上一道甜点的装饰地图带有这处韩国称独岛，日本称竹岛的岛屿。这引起了日本的愤怒抗议。韩国领导人上次访问日本是在2011年，当时的韩国总统李明博会见了当时的日本首相野田佳彦。 但2012年李明博突然登上独岛后，两国关系转冷。

 

文木 / 谢菲（法新社）

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    民众送行

    韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Kim Hong-ji)

    朝韩峰会现场直击

    车队出发

    文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    边界的等待

    文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

  • Korea-Gipfel (Reuters/Korea Summit Press Pool)

    朝韩峰会现场直击

    历史性的一握

    金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    即兴的一步

    文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

  • Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    华丽阵仗

    南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    上午议程开始

    朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

  • Korea-Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    种下和平

    金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。

  • Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    和平的拥抱

    金正恩与文在寅签署《板门店宣言》之后，大力拥抱彼此。宣言中包含了去核化、多边谈判、持续性的和平与离散家庭处置。


  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    放松的士兵

    意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    年轻人

    两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    自由活动

    图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    热闹的气氛

    在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    小学生

    不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    纪念雕像

    两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    街边艺人

    有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    遵循传统

    摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    良辰吉日

    对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    大兵的生活

    提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。

    作者: Hans Spross


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