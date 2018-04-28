中日韩峰会下周上演 重点谈朝鲜

（德国之声中文网）这次的中日韩三国峰会定于下周三 5月9日召开，文在寅、安倍晋三和李克强都将出席会议。

就在上周五，文在寅与金正恩在板门店举行了历史性的会晤。朝韩双方签署了一份致力于实现半岛无核化的协议，并且并讨论正式结束朝鲜战争的协议。 朝韩在1953年并未签署任何和平协议。这场会面也给即将到来的特朗普与金正恩的会晤奠定了良好的基础。

不过也有分析人士态度谨慎，警告说，朝方之前做出的类似承诺，最后并未能落实，朝鲜尚未明确表示，愿意在核武器和弹道问题上做出什么样的具体让步。

都与朝鲜关系微妙

中日韩都与朝鲜有着密切的关系 -- 韩国是朝鲜的邻国，美国的主要盟友日本有时是朝鲜发出威胁言论的对象，中国则是朝鲜主要的外交支持者和商业伙伴。

朝韩板门店会议上，金正恩与文在寅在媒体面前微笑握手，语气温和，这与去年的紧张局势形成鲜明对比。当时，朝鲜进行了第五次核试验，这也是迄今为止当量最大的一次核试验。平壤还发射了能够抵达美国大陆的导弹，金正恩和特朗普更是大打"口水战"，相互进行威胁，引发全球的担忧。

日本长期以来在与平壤谈判上一直采取强硬立场，但发现自己被晾在一边。正在日本考虑是否应该改变方针之时，鹰派的安倍表达了愿意与金正恩见面的态度。文在寅和金正恩见面时向对方转告了这个消息。韩国总统府青瓦台周一表示，金回复"随时愿意与日本谈话"，并补充说，韩国愿意为两国"架起一座桥梁"。

文在寅访日是6年来韩国领导人首次访日，因为历史原因和主权争议，这两个美国的盟友关系并不融洽。

支持文在寅于金正恩会面的韩国民众

韩国总统府在一份声明中说，在为期一天的日本之行中，文在寅将会"分享韩朝会晤的结果，并讨论如何加强三方合作，以实现朝鲜半岛无核化和实现和平。"

多方关系时冷时热

本周二，文在寅也向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，希望联合国验证朝鲜弃核决心，检验平壤是否信守承诺，关闭丰溪里（Punggye-ri）核试验场。

声明还补充指出，文在寅在东京还将与安倍单独举行会面，讨论如何与日本发展"面向未来的关系"。

一个争议岛屿近日又使得日韩关系变得紧张。朝韩板门店会谈晚餐上一道甜点的装饰地图带有这处韩国称独岛，日本称竹岛的岛屿。这引起了日本的愤怒抗议。韩国领导人上次访问日本是在2011年，当时的韩国总统李明博会见了当时的日本首相野田佳彦。 但2012年李明博突然登上独岛后，两国关系转冷。

文木 / 谢菲（法新社）

朝韩峰会现场直击 民众送行 韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

朝韩峰会现场直击 车队出发 文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

朝韩峰会现场直击 边界的等待 文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

朝韩峰会现场直击 历史性的一握 金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

朝韩峰会现场直击 即兴的一步 文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

朝韩峰会现场直击 华丽阵仗 南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

朝韩峰会现场直击 上午议程开始 朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

朝韩峰会现场直击 种下和平 金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。

朝韩峰会现场直击 和平的拥抱 金正恩与文在寅签署《板门店宣言》之后，大力拥抱彼此。宣言中包含了去核化、多边谈判、持续性的和平与离散家庭处置。

