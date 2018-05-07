中日韓三方會談揭幕 将谈半岛去核化

(德国之声中文网)中日韩三方会谈今天(9日)在东京揭开序幕，团结起来致力于半岛去核化。

上一次三方会谈是2015年，办在首尔。中日韩三国因为历史纠纷，关系一直不是很融洽，这次的三方会谈因为半岛去核化的可能性，气氛难得和谐。

日本首相安倍晋三计划和韩国总统文在寅、中国总理李克强分别举行会谈。李克强是2010年以来首位到日本进行国事访问的总理。

安倍晋三作为此次峰会的东道主，抓紧机会展演他的领导气度。评论指，安倍很可能盼望藉此峰会转移国内舆论压力，挽救他因森友学园丑闻下滑的支持率。

他一方面赞许中国与朝鲜保持良好关系，一方面说要确保朝鲜去核化，各国还要多加把劲。

安倍晋三在记者会上提出: 只要核武、飞弹与日本人质问题能够完全解决，日本愿意将朝鲜关系正常化。

李克强也在记者会上表态支持日本与朝鲜对话。

随后，中日韩三方皆同意共同致力于朝鲜去核化。

孤单日本国

就在峰会前一天，朝鲜领导人金正恩被证实突访大连与习近平见面。这是金正恩继上次密访北京之后，第二次前往中国拜访习近平。

反观日本，金正恩至今完全没有要与安倍晋三见面的意思表示。日本十分忧心自己将被排除在谈判圈之外。

朝鲜与日本以外的国家都有频繁往来: 除了金正恩二度密访中国之外，美国国务卿蓬佩奥今日才抵达朝鲜，为月底的特金会做准备；金正恩上月与文在寅举行峰会，并发表和平弃核的《板门店宣言》。

罗法/夏立民(美联社、路透社)