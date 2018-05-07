 中日韓三方會談揭幕 将谈半岛去核化 | NRS-Import | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

NRS-Import

中日韓三方會談揭幕 将谈半岛去核化

日本到现在都还没有接到金正恩的会面邀请，但至少在东京促成中日韩三方聚首。

Südkorea, Japan und China beraten über Nordkorea (Getty Images/AFP/E. Hoshiko)

这次中日韩三方会谈的重点是“团结”。

(德国之声中文网)中日韩三方会谈今天(9日)在东京揭开序幕，团结起来致力于半岛去核化

上一次三方会谈是2015年，办在首尔。中日韩三国因为历史纠纷，关系一直不是很融洽，这次的三方会谈因为半岛去核化的可能性，气氛难得和谐。

日本首相安倍晋三计划和韩国总统文在寅、中国总理李克强分别举行会谈。李克强是2010年以来首位到日本进行国事访问的总理。

安倍晋三作为此次峰会的东道主，抓紧机会展演他的领导气度。评论指，安倍很可能盼望藉此峰会转移国内舆论压力，挽救他因森友学园丑闻下滑的支持率。

他一方面赞许中国与朝鲜保持良好关系，一方面说要确保朝鲜去核化，各国还要多加把劲。

安倍晋三在记者会上提出: 只要核武、飞弹与日本人质问题能够完全解决，日本愿意将朝鲜关系正常化。

李克强也在记者会上表态支持日本与朝鲜对话。

随后，中日韩三方皆同意共同致力于朝鲜去核化。

Südkorea, Japan und China beraten über Nordkorea (Getty Images/AFP/Kim Kyung-Hoon)

三国代表在赤坂离宫迎宾馆召开三方会谈。

孤单日本国

就在峰会前一天，朝鲜领导人金正恩被证实突访大连与习近平见面。这是金正恩继上次密访北京之后，第二次前往中国拜访习近平。

反观日本，金正恩至今完全没有要与安倍晋三见面的意思表示。日本十分忧心自己将被排除在谈判圈之外。

朝鲜与日本以外的国家都有频繁往来: 除了金正恩二度密访中国之外，美国国务卿蓬佩奥今日才抵达朝鲜，为月底的特金会做准备；金正恩上月与文在寅举行峰会，并发表和平弃核的《板门店宣言》。

罗法/夏立民(美联社、路透社)

DW.COM

专访:美国起码对中日韩合作不要设置障碍

在朝鲜半岛局面出现缓和的背景下，中日韩在东京举行搁置了两年半的政府首脑会晤。吉林大学行政学院国际政治专业教授王生认为，这三个国家的经济合作关系能否发展，很大程度上取决于美国的态度。 (08.05.2018)  

官媒确认：金正恩与习近平在大连会晤

中国官方媒体新华社确认，朝鲜最高层领导人周一（5月7日）搭乘专机飞抵大连，与中方人士会晤。“在亲切友好的气氛中，两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。” (08.05.2018)  

中日韩峰会下周上演 重点谈朝鲜

首尔本周二表示，韩国、中国和日本将会在下个星期在日本举行峰会。上一次召开这种三国首脑峰会距今已时隔两年有余。 (02.05.2018)  

美国务卿访朝 峰会细节最后确认

美朝峰会前，朝鲜不断释出善意，包括停止飞弹试射和关闭平壤核试验场。但朝鲜官媒出声批评美国不断放话，谴责用制裁把朝鲜逼上谈判桌的说法。现在美国又要求朝鲜释放人3名人质。朝鲜会要美国拿什麽来交换？ (09.05.2018)  

安倍陷捐钱"罗生门"

周四，"森友学园"校长笼池泰典在日本参议院预算委员会作证时表示，他曾为办学校接受过安倍首相的一笔捐款，后者则对此进行否认。有分析人士认为，如查捐赠属实，安倍晋三的公信力会下降。此外，他还被指贱卖国土。 (23.03.2017)  

相关内容

Indonesien Besuch Chinas Premier Li Keqiang

李克强访印 高铁外交成焦点 07.05.2018

中国总理李克强一连六天出访亚洲两国。在首站印尼，外界关注中方投资的一带一路高铁项目，会否因李到访而重拾进度。他随后会转赴中日韩首脑会谈，北韩核问题以外，也聚焦李克强任内首次访日会带来甚麽火花。

Südkorea Seoul Trilateraler Gipfel Japan China

专访:美国起码对中日韩合作不要设置障碍 08.05.2018

在朝鲜半岛局面出现缓和的背景下，中日韩在东京举行搁置了两年半的政府首脑会晤。吉林大学行政学院国际政治专业教授王生认为，这三个国家的经济合作关系能否发展，很大程度上取决于美国的态度。

Asien trilaterale Zusammenarbeit Japan China und Südkorea Symbolbild

中日韩领导人东京会 朝鲜问题放一边？ 06.05.2018

中国总理李克强、韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三下周三（5月9日）将在东京举行中日韩三国领导人会议。在朝韩关系回暖、半岛局势出现意外转机的背景下，这一会面格外受到关注。