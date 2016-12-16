中国首艘国产航母将正式海试

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，中国自主建造的首艘航母001A型航母预计将根据天气和海上情况，于本周进行首次海试。香港文汇报报道，航母甲板已清空，海试前的准备工作几乎完成。

辽宁海事局上周五发布通告，自4月20日至28日，渤海海峡黄海北部、渤海、渤海北部海域因执行军事任务而禁航。上述海域都离大连造船厂不远。

中国官方媒体先前引用军事专家称，这艘尚未命名的航母预计2020年开始服役。但有消息称，随着中美之间摩擦加剧，该航母预计今年下半年就将交付海军。

中国的航母计划属于国家机密。中国政府称，新航母的设计源于从乌克兰购买并改造的辽宁号。据报道，新航母排水量7万吨，可搭载35架歼-15舰载机。

据南华早报援引军方人士称，首次海试主要是测试航母的基本功能，包括动力、损害控制、雷达和通讯系统等等。航母可能不会航行太远，而是呆在渤海湾内。

辽宁号去年7月抵达香港水域

迄今为止，中国首艘航母辽宁号主要用于军事训练。4月22日，辽宁号航母首次在西太平洋进行歼15舰载机升降训练。官方媒体对此进行了高调报道。去年1月，辽宁号首次进入台湾海峡，在台湾岛内引起不安。今年1月至三月，辽宁号进行了绕台训练并于穿越台湾海峡。

美国最新航母福特号（USS Gerald R Ford） 排水量为10万吨，能搭载75架舰载机。

乐然／叶宣（南华早报，路透社）