 中国首艘国产航母将正式海试 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2018
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时政风云

中国首艘国产航母将正式海试

值中国海军建军节之际，首艘中国大陆国产航母本周一离开大连造船厂舾装码头，预计很快将开始首次海试。

China Einweihung Flugzeugträger in Dalian (picture-alliance/AP Photo/L. Gang)

大陆第一艘国产航母

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，中国自主建造的首艘航母001A型航母预计将根据天气和海上情况，于本周进行首次海试。香港文汇报报道，航母甲板已清空，海试前的准备工作几乎完成。

辽宁海事局上周五发布通告，自4月20日至28日，渤海海峡黄海北部、渤海、渤海北部海域因执行军事任务而禁航。上述海域都离大连造船厂不远。

中国官方媒体先前引用军事专家称，这艘尚未命名的航母预计2020年开始服役。但有消息称，随着中美之间摩擦加剧，该航母预计今年下半年就将交付海军。

中国的航母计划属于国家机密。中国政府称，新航母的设计源于从乌克兰购买并改造的辽宁号。据报道，新航母排水量7万吨，可搭载35架歼-15舰载机。

据南华早报援引军方人士称，首次海试主要是测试航母的基本功能，包括动力、损害控制、雷达和通讯系统等等。航母可能不会航行太远，而是呆在渤海湾内。

China Liaoning Flugzeugträger der Marine der Volksrepublik China (Getty Images/AFP/A. Wallace)

辽宁号去年7月抵达香港水域

迄今为止，中国首艘航母辽宁号主要用于军事训练。4月22日，辽宁号航母首次在西太平洋进行歼15舰载机升降训练。官方媒体对此进行了高调报道。去年1月，辽宁号首次进入台湾海峡，在台湾岛内引起不安。今年1月至三月，辽宁号进行了绕台训练并于穿越台湾海峡。

美国最新航母福特号（USS Gerald R Ford） 排水量为10万吨，能搭载75架舰载机。

乐然／叶宣（南华早报，路透社）

 

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航母下水意在保护中国的海外利益

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军演频繁上演 中美南海"秀肌肉"

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辽宁号抵港之际　美轰炸机飞越南海

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航母访菲 美将领称会继续巡航南中国海

尽管与前任奥巴马高调“重返亚太”的政策有所差异，但是特朗普政府显然不打算放弃在东南亚地区的影响力争夺战。在停靠马尼拉访问的卡尔文森号航空母舰上，海军少校霍金斯强调，“我们还在这里”。 (17.02.2018)  

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