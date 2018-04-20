 中国“进一步采取行动”=对台动武？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2018
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时政风云

中国“进一步采取行动”=对台动武？

在两岸关系日益紧张的背景下，针对台湾行政院长赖清德自称“务实台独”的言论，中国国台办发言人周三警告道，如果“台独”势力继续“恣意妄为”，北京将“进一步采取行动”。此前蔡英文曾回应称民进党政府团队“维持现状”的立场明确清楚。

China Liaoning Flugzeugträger der Marine der Volksrepublik China (Getty Images/AFP/A. Wallace)

辽宁舰近期在南海、西太平洋进行远航演练

（德国之声中文网）从解放军战机绕岛巡航逐渐"常态化"，到两岸相继在台海地区进行实弹军事演习，台湾海峡上空的气氛日益紧张。4月25日周三，中国国台办举行例行新闻发布会，有记者提问涉及不久前台湾行政院长赖清德自称"务实台独"的言论，国台办新闻发言人马晓光表示，日前解放军军演传达的信息十分清晰明确：中国有"坚定的意志、充分的信心和足够的能力"，"挫败任何形式的台独分裂图谋和行径"。

China Ma Xiaoguang Sprecher (imago/Xinhua)

资料照片：国台办发言人马晓光

马晓光还强调，如果"台独"势力继续恣意妄为，将"进一步采取行动"。

有记者继续追问，这个"进一步采取行动"是否意味着对台动武，对此马晓光未置可否，只答称解放军一系列军演发出的信号是清晰明确的。他强调，北京方面"有最大的诚意、尽最大的努力，追求和平统一的前景"，但是决不允许"台独势力把台湾从中国分割出去"。

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中国日前举行台海军演，即将结束非洲访问行程的台湾总统蔡英文形容是「中国当局的讯息操作」，但未令台湾社会陷入不安，又重申整个政府团队的两岸政策仍是「维持现状」。 (20.04.2018)

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两岸军队磨拳擦掌不断，台湾国防部宣布，今年的汉光演习将于6月4日起举行，为期5天的实弹演练将首次动员民间力量参演。对岸的中国也继续展示军力，近期频频亮相的航母辽宁舰再度登场。 (24.04.2018)

“台湾民主基金会”4月19日在台北举行的记者会，公布“2018台湾民主价值与治理”民调结果，试图澄清先前的一些“误解”。该民调显示，如果大陆以武力统一台湾，67.7%的台湾民众愿意为保卫台湾而战。 (19.04.2018)

这位国台办发言人没有正面回答有关近期空军发布闽南语版宣传片的问题，建议记者向空军军方了解情况。上周，空军先是发布消息称"组织多架轰炸机、侦察机成体系'绕岛巡航'"，紧接着又在同一天发布闽南语版"战神"宣传片。官媒《环球时报》更是颇具意味地评论称"有些话想说给懂的人听"。

上周在斯威士兰访问的台湾总统蔡英文曾就赖清德相关所谓"台独"言论表态，她称这位行政院长是"表现了务实的一面"，并强调整个政府团队对两岸政策的立场都是"维持现状"，"台湾不期待任何人、用任何办法改变区域现状"。

本周早些时候台湾国防部宣布，今年的汉光演习将于6月4日开始，为期5天的实弹演练将首次动员民间力量参演。国防部还强调，"仿真实战"是要模拟两岸军力不对称之下，发挥"以小搏大、以弱击强"的战斗力。

"台湾民主基金会"上周发布了一份民意调查报告，根据这份年度民调，如果因为台湾宣布独立导致中国大陆武力攻打台湾，55%的民众愿意或非常愿意为保卫台湾而战。35.9%的民众不愿意；而如果大陆以武力统一台湾，则有67.7%民众愿意为保卫台湾而战，24.9%的民众不愿意。

雨涵（综合报道）
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