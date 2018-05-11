中国贸易先遣团抵美 刘鹤未定是否出行

（德国之声中文网）美中贸易谈判周五（5月11日）在华盛顿继续举行。这次的级别低于5月初在北京的首轮谈判，它是为刘鹤下周访美进行筹备。据《金融时报》的报道，此次中方谈判代表团由商务部副部长王受文领队，王已于周四抵达华盛顿。筹备谈判的焦点将集中在北京将采取怎样的具体措施减少目前高达3370亿的中美贸易顺差。

按计划，王受文将在周末会晤美方官员。他们会谈的结果将决定刘鹤是否前往华盛顿进行下轮贸易谈判。

因此刘鹤访美的日期还没有敲定。本周一，白宫首席新闻官桑德斯说期待刘鹤"下周"访问华盛顿。有了解美中贸易谈判的人告诉《金融时报》，刘鹤访美的可能性很大，"但如果同王受文的谈判不欢而散，那么刘鹤是否有必要来就成为问题。"

另有人透露，刘鹤不想在5月15日美国就课征关税举行公开听证之前前往华盛顿，因此将出行的日期定于5月21日。今年2月底、3月初，刘鹤曾赶往美国试图说服对方放弃在关税问题上过于强硬的立场。而就在他同美方高官会谈的当天，特朗普宣布了对进口钢和铝征收惩罚性关税的决定。

仅仅采购能平息贸易战吗？

如果刘鹤下周访美会谈，路透社的消息称，他将带上一份专门为降低两国贸易不平衡而设计的"采购单"。中国上周参与谈判的官员表示愿意改善贸易不平衡状况，但无法认同美国提出的2020年底前消除2000亿美元贸易逆差的要求。而即便中国在美大采购，能否在两年时间填补2000亿的大窟窿，也还难以确定。美国代表团5月初给北京带去了一份"8点方案"，它们在很大程度上等于要求北京改变现行的经济管理规划。这一背景下，特朗普会同意一个只降低贸易赤字、而不触碰中国未来经济发展规划的"协定"吗？

路透社报道，去年，美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）从中国只带回一个增加订单的合同，遭到特朗普的拒绝，随后取消了一连串的会谈。总统甚至质疑罗斯在中国问题上的资质。这回罗斯参加北京谈判小组也是最后才加进去的。

周五有媒体报道刘鹤可能推迟行期时，提及的原因包括特朗普政府内部的意见还尚未统一。特朗普内阁当中，财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）主张迅速达成旨在降低贸易赤字的协定。但美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）以及白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）则力主迫使中国开启具有长远意义的深度结构改革。

美国商会的一封呼吁信据信也将于周五公开。该信要求特朗普放弃关税威胁，因为这类行动将危害美国的家庭和工厂，同时全球供应链有中断的危险。