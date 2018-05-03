中国解放军到底有多厉害？

（德国之声中文网）4月18日，中国在台湾海峡举行了自2015年以来的首次军演。此举既旨在警告台独，也是北京展示最新军事科技的舞台。习近平上台后，中国的军备得到了广泛的升级，另外，军事结构也进行了调整。习近平在中共十九大报告中提出"力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。"为了达到雄心勃勃的目标，中国去年军费开支逾1500亿美元。

英国智库-国际战略研究所（IISS）每年出版的《军事平衡》（Military Balance）中总结各国安全力量的现状。其中指出，中国目前的军费开支占GDP的比例大约为6%到7%。报告还表示，中国最近几年在空军和海军的现代化进程迅速，与美国的差距正在缩小。

歼20是中国第一代隐形战机，搭配现代化的霹雳-15超远程空空导弹；还有055型导弹驱逐舰，中国首次拥有在海岸或从沿海水域远距离打击敌人的能力。美国智库兰德公司（Rand Corporation ）的蔡斯（Michael Chase）接受德国之声采访时表示："为了震慑可能的对手，取得在未来打赢战争的能力，中国在一系列关键军事领域取得了飞速的进展。"

英国国际战略研究所中国事务专家温玫雅（Meia Nouwens）指出，中国正在对所有领域可能出现的潜在冲突做准备，无论是在陆地、海洋、航空抑或是航空和网络领域："中国军队的现代化使得北京在地区中也用军事手段强调主权。

缺少经验

中国军队当今还是缺少作战经验和各个部门相互合作的培训。另外，腐败以及部门结构老化也对军队造成影响。习近平为此掀起了一系列的反腐运动，并开始重塑军队。蔡斯说："习近平领导下的中国，展开行动应对一系列阻碍军队技术现代化的挑战。"

与之相关的还有中国的"一带一路"，为了这个项目，中国在中亚和南亚投资数十亿，其中也包括一些被认为相对不稳定的地区。为了保护自身的投资，中国得有能力在必要的时候动用武力，无论是在附近地区，还是更远地区。温玫雅说："国际影响力增加，军事能力也伴随着增加，这对北京来说是自然而然的事情。"

全球扩张

2017年8月1日，中国海军成立驻吉布提保障基地。这无疑是中国希望将其军事影响扩大到亚洲和太平洋以外地区的明确迹象。美国智库- 高级国防研究中心（C4ADS）发表了一份调查，其中显示，中国以"一带一路"为由提供资助的15个港口项目，主要目的是保护中国的安全利益，而并不是要北京常常挂在嘴边的"双赢"。研究指出："这些投资要保证政治影响、提高中国军事存在、取得战略优势。"

温玫雅认为，中国军备升级，中国的军事力量的影响力也越来越大，这对美国及其盟友是一个直接的挑战："在军事方面，北京与华盛顿之间存在明显的行动-反应-态势。"比如，美国定期派遣舰队和船只穿越太平洋，驶向南中国海，中国也愈发频繁地派船只到印度洋，甚至去地中海和波罗的海。

九十年来干些啥？ 延安八路 中共军队的历史可以追溯到1927年8月的南昌起义，经历了30年代的红军时期、长征，随后在1937年~1945年的国共合作中改编为八路军。抗日战争胜利后，国共谈判也宣告破裂。在随后的内战中，中共军队最终获得了胜利。本图摄于1946年3月的延安。

九十年来干些啥？ 1989年，北京 在1949年之后，中国军队经历了朝鲜战争、文革、中越边境战争等重大历史事件。但本图也许是西方流传最为广泛的一张解放军照片，摄于1989年6月5日的北京长安街。时值“六四”戒严期间，一队坦克被一名北京市民拦下。这名“螳臂当车”的勇者，至今身份不明。

九十年来干些啥？ 中美撞机事件 而在过去20年中，虽然没有参加重要战役，中国军队也发生了不少大事。2001年4月1日，一架美国海军侦察机在南海中国专属经济区内、中国领空之外飞行，中国海军航空兵则派出两架战斗机进行监视。过程中，两国军机发生碰撞，中国飞行员被迫跳伞后不幸失踪，而美国侦察机也因负伤紧急迫降海南岛。这场事件曾一度严重影响中美关系。图为在海南岛拆卸并运送回美的受损美机。

九十年来干些啥？ 海军361潜艇海难 2003年4月，中国海军361号柴电潜艇在领海内进行水下训练时，因操纵不当，造成充电用的柴油机迅速消耗完了舱内氧气而且，由于当时该潜艇正在进行无线电静默训练，因此艇外人员没能及时发现出了意外，使得艇上70名官兵全部遇难。潜艇事后被拖回港口。这起事故也令多名海军高官遭到了处分。图为事故前的361号潜艇。

九十年来干些啥？ 军队反腐 对于中国军队而言，腐败则是近年来所面对的一个大问题。习近平上台以来的反腐运动也同样波及到军内。2014、2015年，两名前中央军委副主席徐才厚、郭伯雄分别被中纪委立案调查。图为2007年郭伯雄资料图。

九十年来干些啥？ 军队禁止经商 中国军队腐败最严重的或属90年代。1985年，为节省军费开支，中央军委决定允许部队经商。但是几年后发现，经商导致部队不务正业、战斗力削弱，还滋生了腐败。1998年，中国彻底禁止军队、武警部队的一切经商活动。

九十年来干些啥？ 新式武器 随着中国经济实力的上升，军费的开支也在同步快速增长，这也使得中国军队的装备得以大规模现代化。隐形战机、航母、新型驱逐舰等新型武器陆续加入现役。图为2016年底，中国首艘航母“辽宁号”正在渤海水域进行训练。

九十年来干些啥？ 南海争议地区巡航 中国近年来的外交姿态逐步强硬，其中也伴随了军队的参与。中国军机多次在东海、南海的争议地区上空与日本、美国等其他国家的军机近距离接触。图为2016年夏，中国军方公布的一张空军战略轰炸机在具有主权争议的南中国海黄岩岛上空巡航。

九十年来干些啥？ 陆台军机近距接触 今年7月，中国空军的轰6战略轰炸机临近台湾飞行遭遇台湾的经国号战机。台湾军机还向大陆轰炸机进行无线电喊话。台军方表示，面对威胁，绝不示弱，也绝不回避，“台湾军方已经做好战略准备保卫台湾领空和领海的安全。”

九十年来干些啥？ 不仅限于“家门口” 随着中国军力的提升，解放军的活动范围也突破了中国近海区域。7月中旬，中国海军高调派遣部队、舰只启航前往东非的吉布提。中国在这一战略要冲建设了该国首个海外军事补给基地。

九十年来干些啥？ 开赴欧洲参加军演 而在7月底，中国海军派遣3艘新型军舰跨过半个地球，前往欧洲北部的波罗的海与俄罗斯海军会合，参加中俄“海上联合-2017”军事演习。这也是中国海军首次前往欧洲腹地进行演习，一路上被众多北约国家密切监视。图为7月27日，停泊在圣彼得堡港内的中国海军“运城号”护卫舰以及“合肥号”驱逐舰。 作者: 文山



作者：William Yang （发自台北）