 中国要在瓦努阿图建军事基地？双方均否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2018
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时政风云

中国要在瓦努阿图建军事基地？双方均否认

之前有报道称，北京有意在瓦努阿图建造军事基地，引发澳大利亚等国关注。不过在周二，这个南太平洋岛国和中国都分别否认这一计划。

China Djibouti Militärbasis (picture alliance/AP/Xinhua News Agencyvia/W. Dengfeng)

中国人民解放军在吉布提建有保障基地，这也是至今唯一一个海外军事基地

（德国之声中文网）《悉尼先驱晨报》先前报道，中国和瓦努阿图已就在这个南太平洋岛国建造中国军事基地的可能性展开初步谈判，可能打破该地区敏感的战略平衡。

报道援引多个消息来源称，中国有可能从达成一项允许中国军舰定期靠岸加油的协议开始，并在此基础上进行扩充。澳大利亚、新西兰和美国的情报和安全专家纷纷对中国影响力的增加表示担心。

不过，瓦努阿图外长雷根瓦努（Ralph Regenvanu）愤怒地驳回了有关报道。她对澳洲广播公司表示，"瓦努阿图政府中没有人曾谈过任何有关在瓦努阿图建造中国军事基地的计划。"他还称，"我们是不结盟国家，我们对军事化不感兴趣。我们对于在我们的国家建造任何军事基地不感兴趣。"

China - Außenminister Geng Shuang (picture-alliance/Kyodo)

耿爽否认了这一消息

中国外交部发言人耿爽也在周二（4月10日）的例行记者会上对该消息进行了否认，称这是"假消息"。

目前中国在海外唯一的军事补给基地设在非洲之角的吉布提。但中国也试图扩大在太平洋地区的影响力，并通过提供发展援助资金与太平洋国家建立更为紧密的联系。

澳大利亚罗伊研究所（Australia's Lowy Institute）估计，中国在2006至2016年间向太平洋岛国提供了17.8亿美元援助，包括优惠贷款。

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关于北京的影响力“渗透”澳大利亚经济、政治、社会的报道屡见不鲜，堪培拉政府采取行动：外国投资者未来在澳洲收购农业用地和电力设施将受到更严格限制。 (01.02.2018)

非洲之角的吉布提设有中国的首个海外军事基地。周四，吉布提总统访问中国，习近平称之为十九大后首位访华的非洲元首。据报道，两国签署优惠贷款框架协议。 (23.11.2017)

中国官方媒体报道称，中国海军驻吉布提保障基地成立，并正式向当地派驻人员。中国官方极力强调该基地的保障和后勤属性，淡化其军事色彩。但鉴于吉布提所处的重要战略位置，中国在当地设立基地的举动依然引起外界极大关注。 (12.07.2017)

尽管北京政府避免使用“军事基地”来形容位于吉布提的军方设施，美国依然将之视为中国在全球扩张战略的一部分。安全事务专家贝尔格向德国之声分析，吉布提的“保障基地”对于中国究竟有何重要性？ (12.07.2017)

澳大利亚外长朱莉·毕晓普（Julie Bishop）上周和英国王储查尔斯王子共同访问了瓦努阿图。她早些时候曾表示，对堪培拉与维拉港之间牢固的关系充满信心："我们和瓦努阿图有着非常良好的关系。我坚信，澳大利亚是瓦努阿图选择的战略伙伴。"

今年早些时候，澳大利亚国际开发部长部长费拉凡迪-威尔斯（Concetta Fierravanti-Wells）称，中国在该地区的基础设施项目是中看不中用的"白象"， 太平洋到处都是这些无人维护的无用建筑。费拉凡迪-威尔斯还警告说，中国提供的融资条件不如世界银行及亚洲发展银行优惠。她说，"我们不知道，有一天，（这些太平洋岛国）必须偿还中国贷款时会有何种后果。"

中国对此上述言论提出了正式的外交抗议。北京回应称，中国充分尊重太平洋岛国政府和人民的意愿，中方援助极大地促进了这些国家的经济社会发展，"为当地人民带来了实实在在的好处"。

中国和8个太平洋岛国有外交关系，它们分别是库克岛、斐济、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚、汤加、巴布亚新几内亚、纽埃和瓦努阿图。另外有6个太平洋岛国是台湾的邦交国。中国视台湾为其领土的一部分。

乐然／叶宣（法新社等）

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