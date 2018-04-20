“中国芯”还缺什么？

（德国之声中文网）两周前，美国商务部宣布禁止美国公司向中兴通讯销售任何电子技术或通讯元件、零部件。中兴称美方的制裁"极不公平"，并承认禁令，尤其是涉及芯片的禁售可能导致该公司进入瘫痪状态。

中国官媒《环球时报》随后发表评论称"中国肯定要反击，加重美国企业的损失"，并称此事会"带动中国上下关于我们必须加快发展芯片等半导体核心技术的思考"。

该报主编胡锡进更是在社交媒体上发出"支持中兴，力挺华为"、"今晚我们都是中兴人"的贴文。类似的立场得到了很多网民的相应。有人呼吁中国应拿出当年攻克"两弹一星"的魄力和精神，"举全国之力把芯片业搞上去"。

据中国海关总署数据显示，过去数年中国集成电路进口额均超过2000亿美元，甚至长期超过石油进口额。2017年起进口额占据中国进口总额的接近15%。芯片贸易被称为中国贸易逆差的最大"黑洞"。

"中国芯"不差钱

但有业界人士告诫公众事情不那么简单。著名经济学家吴敬琏4月22日在清华大学的一场学术年会上表示，"不惜一切代价发展芯片产业"是危险的。他指出中国芯片产业的孱弱，主要不在于缺钱，比如，三年前建立的半导体芯片基金规模就达 4000 亿。他认为，应该跳出"政府拼命砸钱就能搞好产业"的思维怪圈，因为"有许多深层问题需要进行讨论"。

上海金融与法律研究院研究员、社会和财经专栏作家刘远举则在FT中文网撰文指出，渴望获得完整的科技树、产业链是"国人特有的迷思"。他认为自力更生，本质上是产业赶超。"某种程度上，中国改革开放之前，就是一部充满血与泪的赶超史。直到改革开放，中国才从赶超战略中走出来。"

"芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。显然，这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。更重要的是，这些东西，涉及更加基础的制度。所以，某种程度上，如果说芯片如果是工业的皇冠上的明珠，那么，它同样是一系列制度的结晶。"

刘远举认为，用非市场方式，试图快速的掌握完整的科技树，"往小处说，是小农意识在国际关系、国际贸易领域的体现，往大了说，体现出的是中国对和平与发展的不信任，必然会引发外界的进一步反弹"。作者认为，中国未来的各产业赶超战略，仍需尊重市场机制，国家竞争终究应该为国民服务，"给人民以芯片，而不是给芯片以人民"。

短视还是高不可攀？

中欧陆家嘴国际金融研究院研究员刘功润则在《华尔街日报》中文网的"华尔街见闻"专栏发文，从文化的角度分析了中国国人"实用至上"的观念，即以最小的代价获取对自身短期的最大效用。

文章举例说："比如芯片产业。一条生产线至少需要两三百亿人民币，没有几百亿人民币，连一条线都做不出来，而且芯片生产的装备还只能依靠进口。如果要把产业链做进去，从材料、工艺、制造、生产、测试、封装到市场，每一个环节，都需要大量的资金、资源和人才投入。"因此企业都选择外部采购，而非自主研发。但从长远看，这阻碍了技术和产业的发展。

据新华社报道，尽管中国政府有大力的政策加持，大量的政府资金涌入半导体产业，龙芯、飞腾等国产公司纷纷立项。这些公司或多或少曾在自主研发上进行尝试，但研发进展缓慢。

《北京青年报》不久前的报道援引芯片制造领域的专家介绍，一颗芯片的制造工艺非常复杂，一条生产线大约涉及50多个行业、2000-5000道工序。

多位行业研究人士对该报表示，目前中国的集成电路是系统性落后，整体提升需要从基础性研究和人才培养来做，需要比较久的时间，"我们需要先培养数学、物理等学科的基础人才。这些人提上来后，再由他们培养跟其他学科交叉的人才。"

禁售令让中兴措手不及

吃相与规则

中兴事件之后，"在核心技术上中国不能受制于人"似乎成为中国官方与民间的共识。FT中文网首席财经评论员徐瑾的分析是：掌握核心技术的过程，"最大的力量一定不是由政府主导的所谓的各种攻关，而是由自由企业自己进行的海量试错。……这个过程一定是由企业作为主要的攻城大军，而不是由一个充满着官僚气息的政府部门的意志与公文能够决定的。"

徐瑾指出目前讨论的一个误区："现在对于核心技术呼吁，潜台词在于似乎有了核心技术之后，就无需再受制于人，所谓规则或者知识产权之类约束就不复存在。这是虚假的幻想。……掌握核心技术要求我们做的不是不合作，而是更多的合作，也不是不受制于人，而是更深的相互制约、彼此合作。"

中兴受罚的最直接原因是没有切实执行其在违反制裁伊朗、朝鲜禁令后与美国商务部达成的和解协议。社交媒体讨论中出现较多的对中兴的一个批评是"不注意吃相"，"不是说你不能这么干，但你吃相要好，跟伊朗交易得有个白手套，答应美国要处分员工，至少名面上开除……"。这种"责其笨，而不责其违规"的观点也遭到了许多人的驳斥。

FT中文网评论员徐瑾认为，"中兴应该接受的教训首先不在于掌握（全部）自主技术或者将惩罚政治化，更在于最简单平实的教训，那就是遵守规则。中兴在2017年在合规方面投入超5千万美元，计划组织超过6.5万名员工合规培训，这本是题中之意，只是开始。对比曾经被美国给予重惩的东芝、波音、高盛等公司，中兴并不是孤例。"