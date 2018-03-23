“中国给特朗普点面子算了”? 什么面子? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）纵览美国媒体，虽然对特朗普向中国产品加征关税的做法普遍不看好，但批评和支持的声音同时存在。而从中国媒体的表态来看，美国最终会是这场"战争"的失败者，就要看中国现在是否愿意给美国"面子"了。

以中国式民粹主义著称的官方媒体《环球时报》本周六（3月24日）在其微信公众号发表了题为"美国大媒体已经无奈了：中国给特朗普点面子算了"的头条文章。文章为该报旗下"耿直哥"栏目的最新一篇评论，综述了美国《华盛顿邮报》、《纽约时报》和《彭博社》的三篇评论文章，向中国民众介绍美国媒体是如何看待特朗普发起的贸易战。

找不到的"面子"

在文章中寻找"中国给特朗普点面子"的表述，会发现成为该文章标题的核心表述其实并不来自于美国媒体。文章在结尾部分援引美国财经媒体彭博社写道，"这家媒体也希望中国能够在知识产权和市场开放上给美国和特朗普一些面子，推行一些改革，从而好让特朗普能早早就'宣布胜利'。"，并刊登了彭博社的原文截图。但是从原文的表态中，丝毫看不出彭博社"希望中国给美国和特朗普一些面子"的意思。彭博社的英文原意为：如果中国真的能够像李克强总理本周表态的那样，进一步开放经济，更好的保护知识产权，并限制其强迫外国投资者转让技术的做法，这可能足以让特朗普宣布胜利，并转向下一次冒险。

但《环球时报》这篇社论的基调却能够反映出中国媒体对当下中美贸易摩擦的总结与看法。"经济观察网"发表了题为"特朗普'开打'贸易战，别害了自己"的评论文章，指出："贸易战也引起了广泛的反弹。从根本上说，征收进口关税其实是对本国消费者的征税，在产业链已经一体化的时代，美国的公司的业务也是全球化的，征税必然带来成本的上涨，因此美国的行业协会也要求特朗普不要打这场贸易战。"

该文作者孙兴杰指出："特朗普对贸易赤字的理解也是简单粗暴的，他认为，中美之间的逆差就是中国赚了美国的钱。"，但从国际贸易学的角度来说，作者认为特朗普这样的看法"很幼稚"。学者孙兴杰评论称："特朗普的经济团队，呈现出越来越强烈的'小集团思维'，他们将贸易战视为一种战略工具，但却忽视了，这可能造成灾难性的后果。"

究竟谁"很受伤"？

美国媒体对特朗普的贸易制裁措施普遍也不看好

中国另一大官媒"新华网"也认为美国才是美中贸易战中"很受伤"的一方。新华网在本周五发表的文章中表示，美国总统签署总统备忘录，将对从中国进口的商品大规模征收关税的做法，连日来"遭到美国国内及国际社会的普遍反对。"该文在文章结尾援引中国外交部发言人华春莹之前的表态写道："中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。"

相比中国媒体，美国媒体在评论中美贸易战时从本国政府决策中找问题的成分更多，所以从基调上甚至与中国媒体表现出了某种一致。《纽约时报》本周五发表了专栏作者保罗·克鲁格曼（Pau Krugman）的文章，文章在标题中指出："特朗普贸易战的'胜利者'将是中国"。

文章作者认为：抛开所有表面文章，特朗普最关心的还是"抹黑前任的政绩"。他想减税，但更多的是为了"赢"，而不是因为他关心其内容。作者指出："特朗普长期执着于减少贸易逆差，所以你或许以为他会学习有关世界贸易运行的知识，或者至少让身边有懂这个问题的人。但他没有。而且他不知道的东西能够并且即将伤害你。"

虽然文章作者并不看好特朗普最新对中国商品征收关税的决定，但他也明确指出： "在全球经济秩序之内，中国其实是一个坏公民。特别是，它在知识产权上不负责任，实质上是在剽窃其他地方开发的技术和概念。它还对钢铁等行业实施补贴，这是世界产能过剩的原因之一。 "

一篇文章 两种标题

针对特朗普发起这场贸易战的理由：巨额中美贸易顺差。《纽约时报》的这篇评论认为："当前，中国的总体贸易顺差既不是美国也不是全世界的主要问题。"因为美国失业率高居不下，中国将人民币的价格压得很低，保持巨额贸易顺差的情况已经"是过去的事"。目前中国的贸易顺差已经开始下降，与此同时，美国的失业率也在降低。

作者写道："特朗普也许认为，我们对中国的贸易赤字意味着中国在赢，我们在输，但事实并非如此。与中国的其他不当行为相比，中国的贸易并不是2018年的世界应该重点解决的问题。"

在《纽约时报》这篇文章的结尾，能够看到其中文版标题的来源。作者在此写道："事实上，贸易战是有害的，几乎所有人都会蒙受经济损失。如果有人在其中'赢了'的话，那将是那些因为美国挥霍自己的声誉，从而获得地缘政治影响力的国家。这意味着，特朗普贸易战的胜利者将是……中国。"值得关注的是，这篇文章英文原版的标题并不是"特朗普贸易战的'胜利者'将是中国"，而是"陷入贸易战"（Bumbling Into a Trade War）。