 中国空军首次双向绕台巡航 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中国空军首次双向绕台巡航

中国解放军空军周五在官方微博上发消息称，空军东部、南部战区出动轰炸机、侦察机"双向绕飞台岛巡航"。过去一年，北京对台湾进行绕岛飞行的频率增加。

China Taiwan Luftwaffe (Reuters/Ministry of National Defense)

台湾军方去年年末公布的资料照片：进入台湾防空识别区的中国轰-6战机

（德国之声中文网）中国解放军空军的官方微博消息称，周五（5月11日），多架轰-6K战机 "分别从台岛南北两端同时双向飞行"，苏-35等战机前出巴士海峡、宫古海峡区域实施支援掩护。

DW.COM

舆论战再起。中国军方连续数日宣传军演，大秀军事实力。官媒也再次高分贝批评台独。新的军事宣传片更大讲“台语”，共青团更挑衅地说：“怕你听不懂，咱这回说闽南话”。 (20.04.2018)

两岸除了军演不断，官方喊话也没停过。针对中国国台办称“台独势力继续，将进一步採取行动”，台湾陆委会发表声明，要中国“放弃武力恐吓，务实沟通，化解两岸分歧。” (26.04.2018)

中国空军发言人称，空军苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞跃巴士海峡，检验了实战能力。"空军组织绕飞台岛巡航行动以来，磨砺了飞行人员血性胆气。" 巴士海峡位于台湾与菲律宾之间。

台湾中央社报道称，中国自2016年底陆续接收购自俄罗斯的苏-35战机，部署在南部战区，驻地广东湛江遂溪。苏-35曾赴南海执行联合巡航，如今首次护航轰-6K前出巴士海峡。

台湾国防部网站周五发布消息称，对于区域内中国解放军"海空机舰任务动态均能早期全程掌握预警情资，有效应处，确保国防安全"。

路透社报道，过去一年，北京加强对台湾进行"绕岛巡航"。此举被视为向蔡英文执政下的台湾发出讯号：任何"台独"举动都将引发后果。

路透社评述说，中国正在雄心勃勃地进行军事现代化，包括研发隐形战机、航母、先进导弹等，以期在本世纪中叶建立起世界一流军队。与此同时，中国在南中国海争议海域以及绕飞台湾的举动引发地区及美国的关切。
观看视频 01:59

台海军演“演”给谁看？

台湾武器主要为美制，台北正在推动华盛顿出售更为先进的军备，包括新型战斗机，以应对台海两岸局势中的威胁。

路透社引述军事专家评论说，目前台湾与中国大陆的军力平衡中，后者已经具有决定性的优势。这意味着，除非美国军队能迅速伸出援手，否则中国军队有实力很快控制台湾岛。

 

苗子/谢菲（路透社、中央社等）

 

相关音频视频

台海军演“演”给谁看？  

相关内容

Bildkombo - Taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen vs Chinesichen Präsidenten Xi Jinping

中国: 绕岛飞行警告 台湾: 切勿再生事端 26.04.2018

两岸除了军演不断，官方喊话也没停过。针对中国国台办称“台独势力继续，将进一步採取行动”，台湾陆委会发表声明，要中国“放弃武力恐吓，务实沟通，化解两岸分歧。”

China Taiwan Luftwaffe

中国“战神”绕岛巡航 军事宣传讲台语 20.04.2018

舆论战再起。中国军方连续数日宣传军演，大秀军事实力。官媒也再次高分贝批评台独。新的军事宣传片更大讲“台语”，共青团更挑衅地说：“怕你听不懂，咱这回说闽南话”。

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen

“零邦交国”会逼台湾做出其他选择？ 02.05.2018

多米尼加共和国与台湾断交，并与中国建交。中国官媒发表社评说北京要毫不留情对台“外交绞杀”。如果有一天“中华民国”真的“零邦交”了，会发生什麽事情呢？

泽林视点

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

泽林视点：围观扳手腕

在贸易纠纷中，欧洲人得飞往华盛顿，美国人却奔赴北京，在那里还小心翼翼。专栏作者泽林（Frank Sieren)认为，这反映出新的力量对比。  