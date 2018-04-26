中国空军首次双向绕台巡航

（德国之声中文网）中国解放军空军的官方微博消息称，周五（5月11日），多架轰-6K战机 "分别从台岛南北两端同时双向飞行"，苏-35等战机前出巴士海峡、宫古海峡区域实施支援掩护。

中国空军发言人称，空军苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞跃巴士海峡，检验了实战能力。"空军组织绕飞台岛巡航行动以来，磨砺了飞行人员血性胆气。" 巴士海峡位于台湾与菲律宾之间。

台湾中央社报道称，中国自2016年底陆续接收购自俄罗斯的苏-35战机，部署在南部战区，驻地广东湛江遂溪。苏-35曾赴南海执行联合巡航，如今首次护航轰-6K前出巴士海峡。

台湾国防部网站周五发布消息称，对于区域内中国解放军"海空机舰任务动态均能早期全程掌握预警情资，有效应处，确保国防安全"。

路透社报道，过去一年，北京加强对台湾进行"绕岛巡航"。此举被视为向蔡英文执政下的台湾发出讯号：任何"台独"举动都将引发后果。

路透社评述说，中国正在雄心勃勃地进行军事现代化，包括研发隐形战机、航母、先进导弹等，以期在本世纪中叶建立起世界一流军队。与此同时，中国在南中国海争议海域以及绕飞台湾的举动引发地区及美国的关切。

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台湾武器主要为美制，台北正在推动华盛顿出售更为先进的军备，包括新型战斗机，以应对台海两岸局势中的威胁。

路透社引述军事专家评论说，目前台湾与中国大陆的军力平衡中，后者已经具有决定性的优势。这意味着，除非美国军队能迅速伸出援手，否则中国军队有实力很快控制台湾岛。

苗子/谢菲（路透社、中央社等）