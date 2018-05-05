（德国之声）中国主席习近平自信满满。他建议，要将大国关系建立在一种新的基础上，即由美国和中华人民共和国组成"G2世界"，引领全球。

2016年以来，习近平主席一再提出"中国方案"，即中国模式- 威权型一党制加经济自由，-为地区和全球性问题提供优于西方所崇尚的自由民主制加自由市场经济的更有效、更好的结果。

中国外交政策之嬗变能力

过去数十年里，中国的外交自信发生了重大变化。虽然还在1972年，尚处于文革之中的中华人民共和国就已成了联合国安理会的常任理事国，但因所面对的内政及经济挑战，这个国家在很多年里自顾不暇。

随着导致近3000学生和活动人士丧生的1989天安门大屠杀事件的发生，情况骤变。中国沦入其首次重大外交危机。美国，还有欧盟，谴责这一对民主运动的镇压，实施延续至今的武器禁运。

作为其结果，中国主动加强了西方几乎未认识到的以邻国为主的外交攻势。属于这一新取向的是一种全新安全构想。该安全构想的公开目标是，克服冷战思维，把美国挤出亚洲。

现有规则和世界金融危机

随着新千年开启，时任国家主席江泽民提出的"和平崛起"方针确定了中国的走向，其目标是，在不引起美国或邻国狐疑的同时，融入世界经济。在这一阶段，中国遵从全球既有规则，且非常成功。2001年，中国成为世贸组织全资格会员国。

2007/08的国际金融危机重创西方，并使"西方生活方式"在总体上遭质疑。相反，中国则几乎未受危机的影响。2009年，时任国家主席胡锦涛论述了中国的核心利益。汉学家施坦策尔（Angela Stanzel）为智库-欧洲外交关系协会这样概括了中国的总体战略："经济与社会发展、主权（意指共产党的稳定）与安全（即领土及国家完整）"。中国首次强硬并公开追逐本国利益。借助2008在首都北京举行的夏季奥运会，中方大张旗鼓彰显了这一要求。

2013年，习近平接替胡锦涛，开启了现行阶段，并如施坦策尔所总结的那样，比毛泽东以降的历届前任都更主张强国政策："北京的外交政策比以前任何时候都更自信。克制的时代终于结束了。"新要求首先体现于习近平的宏大计划"丝绸之路动议"（英文为"带、路动议"，简称"BRI"）；但也体现于中国在南中国海上的军力显示，或中国对美国总统特朗普上任以来一再受到质疑的全球自由贸易的强烈主张上。

欧盟对华立场不统一

欧盟也感受到了中国的外交攻势。据《法兰克福汇报》报道，2018年4月，中国拟定一份有关丝绸之路动议的备忘录，并分别寄送欧盟各国政府。与通常由双边磋商形成的纪录不同，该文件仅含中方立场。北京无意留下谈判空间。中方要求欧盟国家和政府领导人在文件上签名，若拒绝签署，有可能会受到不利。据该报道，若干中、东欧国家签署了该文件。不过，最终， 28个欧盟成员国中的27个达成一致，中止签署，并决定制定有关丝绸之路动议的共同路线。

唯一拒绝欧盟共同立场的国家是匈牙利。很久以来，中国和匈牙利关系密切。2017年5月，中匈外交关系提升至最高级- 全面战略伙伴关系。此前一年，匈牙利（与克罗地亚和希腊一道）弱化了欧盟涉及南中国海仲裁决定的表态。2018年1月，匈牙利总理奥尔班在瑞士达沃斯世界经济峰会上谈到基础设施投资需求时称，"若欧盟不准备提供财政支持，我们就去找中国" 。

整体战略缺失

尽管有了这一成功，长期以来，以下这一问题却始终困扰着中国知识分子：国家是否有一个整体战略？北京大学国际战略研究学院院长王缉思作了否定，并认定，仅确定核心利益，是不够的，还必须说明，如何加以实现、如何相互协调。

在柏林科学与政治基金会从事研究的政治学家和亚洲问题专家维尔（Gerhard Will）也有相同看法："要当真正的世界强国，需要有比军事及经济力量更多的东西。 "那就是外交影响力和软实力，即不需许诺给予经济好处或实施军事恫吓，就能影响它国的那种能力。

中国梦缺魅力

在经济和军事这两大领域，中国无疑得分多多。但在外交和软实力上，该国则明显不足。国际法领域即为一例。

此外，维尔研究员在东南亚也看到存在着这种不足。他认为，该地区是显示中国是否和平崛起的一个关键区域，而涉及相关问题，各国精英和民众之间存在着巨大差异。他指出，"中国虽能把若干政府拉倒自己这一边来，但不是民众。在远景上，它将导致严重冲突。"

东盟成员国柬埔寨长期以来扮演着类似匈牙利在欧盟所扮演的那种角色，明显朝向中国，至少洪森为首的政府是这样。2012 和2016年，该国都曾以中国利益出发，阻挠了东盟发表有关南中国海的共同声明。经常前往该地区的维尔指出，柬埔寨国民断非一色亲华，"越施加影响，对中国的好感便越少。""中国梦"依旧缺乏吸引力。