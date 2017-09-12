 中国电商《圣经》下架 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2018
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时政风云

中国电商《圣经》下架

本周在中国社交媒体上有消息传出，淘宝、京东等电商网站上无法再购买到中文圣经，中文圣经已下架。

China druckt 100-millionste Bibel (picture-alliance/dpa)

中文圣经

（德国之声中文网）周三（4月4日），在京东网站搜索"圣经"，结果是"抱歉，没有找到与'圣经'相关的商品"。在天猫网站搜索"圣经"，结果是通俗读物房龙的《圣经故事》以及《圣经百科全书》、《漫话圣经故事》等，的确也没有全本新旧约圣经。

据了解，此前3月份，在淘宝网站上仍能购买到圣经，在电商网站上出售圣经甚至颇为普遍。

Screenshot Suchergebnisse von chinesischsprachigen Bibeln beim Online-Versandhändler Jingdong

京东网站搜索圣经显示无结果

据一些网络文章信息，中文圣经在中国并没有正式的书号，由中国基督教协会以及中国基督教三自爱国运动委员会出版发行，但没有出版社的名字，不能在书店出售。承印者是江苏爱德印刷有限公司，版权和纸张都是由联合圣经公会捐赠。

据了解，过去中文圣经只能在三自爱国教会的书店购买。电商兴起后，在多家电商网站上也能买到圣经。

在美国的"对华援助中心"消息称，淘宝一名电商表示，他们接到通知后，已将《圣经》下架，但原因不明。该消息称，2018年3月30日起，中国各互联网商店全面停售《圣经》。

Screenshot Suchergebnisse von chinesischsprachigen Bibeln beim Online-Versandhändler Tmall

天猫搜索结果亦无全本圣经

另据中国官方新华社消息，国务院新闻办公室本周二（4月3日）发布《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书。其中写道，"中国共产党第十九次全国代表大会报告明确指出，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应"。

近日，根据中国"党和政府国家机构改革方案"，国家宗教事务局并入统战部。今年2月1日，中国新修订的《宗教事务条例》实施。

 

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