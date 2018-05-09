中国火车开往伊朗 叫板华盛顿？

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二刚刚宣布美国退出伊朗核协议，中国周四（5月10日）即向连接伊朗的新线路派发了货运列车。据人民网的消息，装载约1150吨葵花籽的中欧班列，由内蒙古自治区巴彦淖尔市临河站出发，开往伊朗首都德黑兰。全列共50节车厢，运行8352公里，15天后抵达德黑兰，相对于海运缩短至少20天时间。

同美国退出伊朗核协议有着时间上的巧合，但很难断定就是中伊联合发出的挑衅行为，今年4月底，中国开往奥地利首都维也纳的货运列车也正式通车。两年前，对伊朗的国际制裁解除后，北京同德黑兰签署了经济协定，其中规定两国的贸易额在今后10年里增长10倍达到6000亿美元。对中国而言，与伊朗通过铁轨连接，是"一带一路"开辟中欧与中非经济走廊规划中的重要组成部分。

中国政府对美国宣布退出伊朗核协议持批评态度。中国外交部发言人耿爽在美国宣布退出当天的记者会上表示，"中方对美方所做决定表示遗憾。伊朗核问题全面协议是由6国、欧盟和伊朗共同谈判达成的多边协议，并经过安理会第2231号决议核可，所有各方都应当认真执行，维护全面协议的完整性和严肃性。"

会上有记者问，中国是否还会继续从伊朗购买石油和其他货物？耿爽说，"中伊之间一直保持着正常的经贸往来。中方将在不违反自身国际义务的前提下继续同伊朗进行正常、透明的务实合作。"在记者问到怎样避免美国可能的制裁时，耿爽表示，"中国政府反对任何国家依据其国内法对他国实施单边制裁和所谓的'长臂管辖'。"

中国是伊朗最大的原油买家。美国之音援引能源信息分析公司Genscape的数据报道，伊朗今年石油出口的三分之一卖给了中国。中国海关数据显示，今年第一季度，中国平均每天从伊朗进口65.8万桶原油，比去年同期增加了17.3%。在目前美中贸易纠纷的前景并非明朗的背景下，北京手中握有伊朗这张牌是一个优势。美国CNN新闻指出，如果美国的西方盟友以及韩国和日本都参与美国主导的对伊制裁，那么恰恰让中国有机可乘，为低价购入大宗伊朗原油提供了条件。