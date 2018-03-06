中国测试无人坦克 解放军持续现代化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

中国人民解放军建军90年大阅兵

让邻国“又怕又恨”

中国在南中国海、东海主权争议问题上的强势表现，让中国和其他几个对争议岛屿或海域有主权诉求的国家关系紧张。新近的边境争端让中国和亚洲另一大国印度关系紧张升级。