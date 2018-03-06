中国测试无人坦克 解放军持续现代化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网)根据中国官媒报导，中国正在测试可能装有人工智慧的无人坦克。环球时报报导，中国央视本周的画面显示，无人战车正接受测试。
画面显示一辆59式战车受远端遥控驾驶。环球时报表示，这是中国自制无人战车首度呈现在大众眼前。
老坦克变新战车
环球时报指出，59式战车生产数量庞大，且服役时间相当长。
该报引述《坦克装甲车辆杂誌》主编刘青山指出，“大量面临退役的59式战车可以藉助智能化技术，改造成无人装甲兵团”。
报导提到，无人战车整合来自卫星、飞机或潜舰的目标资讯后，将能与其他无人装备共同作战。
中国国家主席习近平持续推动军事现代化
中国军力扩张
中国国家主席习近平昨日在两会闭幕时大力强调“中国发展不对任何国家造成威胁”，但不断成长的军费还有军事现代化的快速脚步还是引起世界关注。除了无人军事装备，中国正积极研发隐形战斗机和新式航空母舰。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
“八·一”节主题阅兵
7月30日，为迎接和庆祝8月1日中国人民解放军建军90周年，中国举行大规模阅兵。这是首次以庆祝建军为主题的阅兵。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
沙场阅兵
阅兵地点也有别于以往的首选北京，而是选定在内蒙古朱日和训练基地举行。朱日和位于内蒙古自治区锡林郭勒盟，据北京约400公里。该基地地形复杂，有沙漠、草原、山地等组成。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
习近平第三次阅兵
习近平检阅部队并发表讲话，肯定中国人民解放军建军以来为维护国家主权、安全做出的贡献，同时指出“要坚定不移坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度。” 这是习近平任国家军委主席以来第三次阅兵。本月1日，香港回归20年庆祝活动期间，习近平刚刚检阅了驻港部队。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
受阅士兵齐喊“为人民服务”
1万2千名士兵、100多架飞行器外加500多台兵器装备，分9个作战群和36个方梯队，展开空地分列式，通过检阅台，接受中国军方最高领导人习近平的检阅。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
“武器秀”
2017年中国国防预算开支约为1.02万亿人民币，增幅为7%。中国军费投资主要用于硬件，包括潜艇和无人战斗机的研发。阅兵也是中国军方展示军备实力的机会。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
坦克方队
此次朱日和阅兵展示的受阅装备，有40%以上为首次亮相。陆上作战群的坦克方队由22辆坦克呈“箭”形布阵，其中有中国国产研发的主战坦克99A。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
步战车方队
04A履带式步战车和08式轮式步战车是两款中国研发的新型步战车。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
空中作战群
分为轰炸机、运输机、舰载机、歼击机等几个梯队，其中由3架歼20、5架歼16、7架歼11B组成的梯队是“亮点”。歼20是中国自主研发的首型第四代超音速隐身战斗机，这次在朱日和是首次以战斗姿态进行展示。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
裁军30万计划
中国连续近10几年每年国防预算呈两位数增长，今年增幅7%是近20年来最低的一次。在加大对军备硬件投资的同时，中国宣布史上最大规模的裁军计划，涉及人数达30万。这一计划加剧了来自军内的不满情绪，退伍军人抗议安置待遇差等群体事件也时有发生。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
让邻国“又怕又恨”
中国在南中国海、东海主权争议问题上的强势表现，让中国和其他几个对争议岛屿或海域有主权诉求的国家关系紧张。新近的边境争端让中国和亚洲另一大国印度关系紧张升级。
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中国人民解放军建军90年大阅兵
着眼十九大
预计在今年秋季召开的中国十九大是关系到中国未来几年走向以及中共高层人事决定变动的重要政治事件。而在此类重大会议召开前夕，中国当局向来把对内对外的稳定当作重中之重。
作者: 谢菲