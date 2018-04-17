中国有望在美洲首度拥有炼油能力

（德国之声中文网） 路透社独家引述两名熟悉内情的人士报道称，按照正在商谈的协议内容，中国石油天然气集团（中石油）将得到巴西石油股份公司（Petrobras）位于里约州海岸附近坎波斯盆地油田的股份，此外还将允许中方使用新建的里约热内卢石化总厂（Comperj）炼油设置。

其中一名知情人表示："我们将达成协议，但内容比较复杂。我们应该找到一个全面的解决方案"。因相关谈判并未对外公开，因此这位消息人士不愿意对外透露姓名。

第二位消息人士说，最近与中国的谈判进度加快，可能只要几周就能达成协议。

另外两位熟悉情况的人士表示，该炼厂需要约30亿美元投资，以达到每日16.5万桶的初始产能。他们并称不清楚巴西石油是否会参与投资。

至记者截稿时，巴西石油方面未予置评，中国石油集团也未立即回复置评请求。

相关谈判凸显出中国对巴西能源行业的兴趣与之俱增。过去一年，由于政府降低了对外资的限制，巴西石油业吸引到石油巨头对新勘探区块权益的数以十亿美元计投资。

里约热内卢石化总厂交易并不是巴西石油以石油换取中国资金的首笔交易。2016年巴西石油与中国国家开发银行（国开行）续签一项100亿美元贷款协议，该协议最初于2009年签署，以巴西石油出口作为担保。

中石油和巴西石油去年签署谅解备忘录，在石油勘探和生产领域达成战略合作伙伴关系。此前双方已经在桑托斯盆地的利布拉开采区展开合作。利布拉开采区是巴西已发现的储量最丰富的盐下油田之一。

在里约热内卢石化总厂的投资将帮助抵消巴西的燃料进口，并解决这一长期困扰该项目的问题。巴西石油过去十年在该炼厂投资约135亿美元，但却没见到什么成果。

巴西虽然是原油生产和出口大国，但由于本国石油炼化能力不足，成品油高度依赖进口。

该项目近年来遭到贪腐调查，巴西石油已减记约65亿雷亚尔(约折合19.2亿美元)。

该公司称，希望完成里约热内卢石化总厂项目，但不想再继续注入资金，因此正在与潜在合作伙伴洽商。巴西石油执行长巴伦特（Pedro Parente）去年表示，中国石油集团在洽商投资该炼厂。

此外，巴西石油上月还与中国山东科瑞石油装备有限公司签署一项价值19.5亿雷亚尔的合约，在里约热内卢石化总厂建立一套天然气处理设施。

近年来，中国石油巨头在南美洲各国频频出手，参与当地的石油能源项目。除巴西之外，秘鲁、委内瑞拉 、阿根廷和圭亚那也是中国能源投资的目的地。

石涛/雨涵（路透社）