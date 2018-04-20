 中国“战神”绕岛巡航 军事宣传讲台语 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中国“战神”绕岛巡航 军事宣传讲台语

舆论战再起。中国军方连续数日宣传军演，大秀军事实力。官媒也再次高分贝批评台独。新的军事宣传片更大讲“台语”，共青团更挑衅地说：“怕你听不懂，咱这回说闽南话”。

China Taiwan Luftwaffe (Reuters/Ministry of National Defense)

台湾曾在中国轰6接近防卫区时派出IDF战机监视。

(德国之声中文网) 根据中国官媒报导，中国空军19日发布消息，“连续组织多架轰炸机、侦察机成体係'绕岛巡航'”。同一天更发佈闽南语版“战神”宣传片。官媒环球时报评论，“有些话想说给懂的人听”。

中国空军新闻发言人申进科19日在官方微博“空军发布”称，中国空军开展海上方向实战化军事训练，出动轰6K、苏30、歼11和侦察机、预警机等多型多架战机。轰6K等战机实施“绕岛巡航”训练课题，提升了机动能力，检验了实战能力。

台湾国防部随后表示，中共多架战机穿越宫古水道进入西太平洋，经巴士海峡后飞返原驻地，进行远海长航训练活动，其全程监侦掌握。新闻稿中还指出，依据“国军经常战备时期突发状况处置规定”应处，有能力捍卫国家安全。

中国国台办发言人马晓光被问到空军战机“绕岛巡航”一事。他表示“台独分裂活动是台海和平稳定的最大现实威胁，两岸同胞都应对此保持高度警惕”，他也强调中国捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强能力。

同一日，中国空军推出台语及英语版“神威与战神相约”宣传片，声称该片“生动展现国之重器轰6k战机展翅远海远洋和'绕岛巡航'的战斗航迹”。中国官媒纷纷在微博或官网转发。共青团中央及环球时报分别使用"怕你听不懂，咱这回说闽南话”、“有些话说给懂的人听”作为标题，挑衅意味浓厚。

“神威与战神相约"用台语女声配音，一开头首先提到“强军是强国的标配”。将轰6K轰炸机称为“战神”，并说其近年来多次巡航东海、南海、西太平洋是“神勇亮剑空天，投送大国之威”。影片搭配中国深圳卫视访谈片段宣传中国空军威力。

China Südchinesisches Meer Militärmanöver (picture-alliance/Photoshot/Xinhua/Liu Rui)

中国轰6战机是中国自主研发的中远程新型战机。

夏立民/罗法 (综合报导)

 

DW.COM

台湾民调：若武统，67.7%愿为保台而战

“台湾民主基金会”4月19日在台北举行的记者会，公布“2018台湾民主价值与治理”民调结果，试图澄清先前的一些“误解”。该民调显示，如果大陆以武力统一台湾，67.7%的台湾民众愿意为保卫台湾而战。 (19.04.2018)  

中国举行台海军演 两岸舆论战升温

中国4月18日在台湾海峡举行实弹射击演习，未有军演消息发布之前，两岸先打起舆论战，针锋相对。 (18.04.2018)  

军演砲声轰隆隆 两岸关係冷冰冰

中国台海实弹军演在18日深夜结束。两岸这次口水比砲火多。这场军演“演”给谁看？对于区域安全有没有影响？国际社会又该如何回应？请专家来告诉你。 (19.04.2018)  

评论分析

CIA Direktor Mike Pompeo (Getty Images/J. Raedle)

专访：外界对美朝峰会期待更高

白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 