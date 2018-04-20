中国“战神”绕岛巡航 军事宣传讲台语

(德国之声中文网) 根据中国官媒报导，中国空军19日发布消息，“连续组织多架轰炸机、侦察机成体係'绕岛巡航'”。同一天更发佈闽南语版“战神”宣传片。官媒环球时报评论，“有些话想说给懂的人听”。

中国空军新闻发言人申进科19日在官方微博“空军发布”称，中国空军开展海上方向实战化军事训练，出动轰6K、苏30、歼11和侦察机、预警机等多型多架战机。轰6K等战机实施“绕岛巡航”训练课题，提升了机动能力，检验了实战能力。

台湾国防部随后表示，中共多架战机穿越宫古水道进入西太平洋，经巴士海峡后飞返原驻地，进行远海长航训练活动，其全程监侦掌握。新闻稿中还指出，依据“国军经常战备时期突发状况处置规定”应处，有能力捍卫国家安全。

中国国台办发言人马晓光被问到空军战机“绕岛巡航”一事。他表示“台独分裂活动是台海和平稳定的最大现实威胁，两岸同胞都应对此保持高度警惕”，他也强调中国捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强能力。

同一日，中国空军推出台语及英语版“神威与战神相约”宣传片，声称该片“生动展现国之重器轰6k战机展翅远海远洋和'绕岛巡航'的战斗航迹”。中国官媒纷纷在微博或官网转发。共青团中央及环球时报分别使用"怕你听不懂，咱这回说闽南话”、“有些话说给懂的人听”作为标题，挑衅意味浓厚。

“神威与战神相约"用台语女声配音，一开头首先提到“强军是强国的标配”。将轰6K轰炸机称为“战神”，并说其近年来多次巡航东海、南海、西太平洋是“神勇亮剑空天，投送大国之威”。影片搭配中国深圳卫视访谈片段宣传中国空军威力。

夏立民/罗法 (综合报导)