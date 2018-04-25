中国：愿参与美国基建计划

(德国之声中文网) 昨日(4/26)，中美交通论坛第九次会议在北京举行。美国联邦运输部部长赵小兰率团参会，并与中国国务院总理李克强见面。会面中，李克强重申了"中美经贸合作本质上是互利共赢的"主旋律。赵小兰则回应表示，中美都在努力克服困难，她希望未来双方在经贸问题磋商上能取得积极成果。近期中美贸易战开打后，赵小兰是第一个到访中国的特朗普内阁要员。

除了会见李克强外，赵小兰也与中国外交部长王毅见面。两人就中美关系及共同关心的其他问题交换意见。根据南华早报报导，中国交通运输部党组书记杨传堂在中美交通论坛会议上表示，在中国"一带一路"倡议和美国基础设施重建计划架构下，中方愿意与美方携手合作，参与特朗普总统提出的1.5万亿美元基础建设计划。

此次中美交通论坛的会议主题为"交通运输的转型发展"，在科技创新、交通安全、应急救援等方面举行政策对话，也针对自动驾驶和基础设施两个重点领域开展专题讨论，并达成了交通基础建设等领域扩大合作的共识。

中美交通论坛自2008年成立以来，已经成为两国交通运输主管部门沟通政策、交流经验和推动务实合作的主要渠道。每年召开一次会议，在中美轮流举行。据悉，本次论坛共有来自中美两国政府部门、企业和科研院校的180余名代表参加。

游言/夏立民（综合报导）