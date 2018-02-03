 中国式发展援助：看上去很美？ | 经济纵横 | DW | 06.05.2018
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经济纵横

中国式发展援助：看上去很美？

从“饿肚子喂别人”到“去非洲修铁路”，中国的援外政策背后除了外交考量也有越来越多对经济回报的渴望。对于一些缺乏法治的亚非拉国家而言，中资就像是一场“及时雨”，但这一切并非没有代价。

Symbolbild China Währung Yuan (Getty Images/AFP/F. Dufour)

多年来北京一直强调，中国对发展中国家的援助是基于"平等、互惠"，不像西方国家一样"附加政治条件"

（德国之声中文网）在20世纪很长一段时间里，经济上相对落后的中国被西方看作是接受发展援助的大户。然而中国老一辈的感受恐怕不同，他们应该对毛泽东时代勒紧裤腰带援助兄弟国家的历史还记忆犹新。在毛时代，对外援助就是北京一大外交手段，用经济援助换来政治支持。

在改革开放、经济腾飞后，中国继续加强与第三世界的联系"推动南南合作"，同时在涉台、人权、申奥、入世等诸多问题上获得盟友的支持。依据中国官方2016年底发布的白皮书，中国"60多年来共向166个国家和国际组织提供了近4000亿元人民币的援助"。

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美国弗吉尼亚州威廉-玛丽学院的一个研究团队所做的一项研究调查显示，在向发展中国家提供赠款和贷款方面，中国已经非常接近美国。 (15.10.2017)

不管是在被特朗普漠视的拉美，还是在深陷贫困的非洲，中国都在凭借雄厚财力为自己建立起新的“后院”。而更令西方世界担忧的是，重经济发展而轻政治自由的“中国模式”，正在被不少第三世界国家悄悄模仿。 (03.02.2018)

柬埔寨日益青睐来自中国的发展援助。德国之声专栏作者泽林认为，试图以教训对方的方式贯彻自身价值观的西方发展援助模式已经不合时宜。 (21.01.2018)

不过，伴随着中国在世界影响力的提升，中国发展援助的商业味道愈加浓烈。2017年10月，名为AidData的国际调研团队发表了关于中国援外资金的报告。报告发现，2000年至2014年中国政府援外资金总额超过3500亿美元。而这其中只有不到25%是传统意义下的发展援助（赠款、出口信贷、低息贷款），其余绝大部分则是商业贷款。

"援助只是中国发展政策中很小的一块，而中国的方式常常就是做生意"，清华-卡内基全球政策中心学者、主要研究中国与新兴经济体、特别是与发展中国家政治经济关系的陈懋修（Matt Ferchen）说。他对德国之声表示，这与过去40年里中国自身的经济发展和社会经济变化有关。

"区别在于，中国人对发展的定义更广。对于很长时间里都相对富裕、实现了工业化的西方国家而言，发展（development）距离自己很遥远，只发生在穷国；对于中国而言，发展是中国自身所经历的，也影响着中国与他国的交往方式"，陈懋修说。因此，中国提到发展合作时，指的不仅仅是援助，也包含"贸易、投资和融资"。

极具吸引力

多年来，北京一直强调，中国对发展中国家的援助是基于"平等、互惠"，不像西方国家一样"附加政治条件"。相对于西方世界将发展援助与受援国的治国准则挂钩，中国的"绝不附带任何政治条件"为一些缺乏法治与民主的经济体提供了新的商机和融资可能。

这个时候，一些发展中国家的领导人高度评价北京的所作所为，自然不足为怪。2015年，时任津巴布韦总统穆加贝将来访的习近平称为"上帝的使者"，说"中国曾经也是一个贫困国家，中国人从来都不是非洲的殖民者，但是他（习近平）正在做一些我们曾希望从前的殖民者能做的事情"。那之前，中国刚和津巴布韦签署了十项经济协议。

Mali Bamako - Brückenbau (picture-alliance/Photoshot)

AidData的报告发现，中国援外资金中，只有不到25%是传统意义下的发展援助，其余绝大部分是商业贷款

"对于那些有难度找到外资的国家，中国的做法--起码在一开始，具有优越性"，陈懋修说。不过他也指出，这种关系从长期来看是否具有可持续性，值得质疑。

"中国企业和银行目前面临的情况是：如果无视治理准则，那么未来有一天，它们的非洲、拉美和亚洲伙伴国将无法维持这种关系，还不上贷款，生意也就做不下去了"，这位清华-卡内基全球政策中心的学者说。他表示，自己目前主要研究中国与委内瑞拉的关系，中国大量具有国家背景的贷款进入委内瑞拉，而"委内瑞拉很难维持这种关系"。

伸长触角

21世纪以来，中国步入世界最大跨境投资者的行列。从斯里兰卡的港口到肯尼亚的铁路，中资支持下的项目全球遍地开花。

对于中资，老牌的西方援助国总体上持怀疑态度，质疑其性质与影响。在中资扎根的地方，也不乏听到类似的批评声音：中国的项目更多着眼自然资源和未来市场，受援国、项目所在国从中获益不多。

南非威特沃特斯兰德大学治理学院的政治经济学教授帕特里克·邦德（Patrick Bond）告诉德国之声，他对中国在投资和援助方面的政策持"非常批判"的态度。他表示，中国的发展合作并非是"无条件的"，而是越来越着眼于具有战略意义项目的所有权。

"当受援国面对债务危机时，中方贷款和投资的条件就变得非常明显"，他说。邦德以斯里兰卡汉班托塔（Hambantota）港口为例。由于斯里兰卡无法偿还中方的债务，具有战略意义的汉班托塔港口在2017年通过一个99年的租赁合同而交由中方。此外，肯尼亚政府目前也面临偿还中方修建的蒙-内铁路（蒙巴萨到内罗毕）贷款的困境。"中国资本将愈加长期地占据这些国家经济的一部分。"

Kambodscha chinesiche Investitionen in Tourismus in der Provinz Sihanoukville (Reuters/S. Pring)

中国人在柬埔寨等国投资建起了酒店、赌场

与腐败为伍？

AidData研究团队的另一项报告显示，政治在中资投放时扮演着重要角色。中国项目明显集中在"政治特权地区--特别是那些非洲领导人的家乡。这样一来，当权者就可以从中国项目中分一杯羹，"而政治边缘化的地区则较少地从中资中受益"。

布鲁金斯学会早些时候的研究也指出，中国更倾向于在腐败国家投放资金--中国政府的直接投资与世界银行的法治指数呈反向关系。

"双方都在腐败"，陈懋修说。"中方通常觉得，如果他们在另一边有政府合作伙伴会方便得多。这里的问题是，如果面对的是缺乏法治的经济体、政治体--当不正规的行为，甚至非法、腐败行为成为家常便饭时，每个参与者都有动力--或者说至少是有机会，去不正规地或者腐败地做生意。"

对于南非经济学家邦德而言，中资在一些时候与"极端剥削、极端腐败乃至对政治事务的干涉"联系在一起。他以中国的"老朋友"津巴布韦为例：

"去年11月，津巴布韦发生了针对穆加贝的政变。新总统是姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）。我们都知道，帮助姆南加古瓦当上总统的是如今的副总统奇文加（Constantino Chiwenga）。奇文加在发动政变一周前特意前往中国，以寻求北京对政变的首肯。我们知道，姆南加古瓦与中国军方、中国公司签署了协议开发钻石，我们也知道，有价值130亿美元的钻石不见了。"

值得一提的是，中国的另一位"老朋友"、南非前总统祖马（Jacob Zuma）也在不久前因为腐败丑闻而被迫下台。

邦德表示，因为中国公司、中国政府与这些"邪恶、贪婪"的当权者合作，这里的人民很不满，"当习近平今年7月金砖会议来南非时，这也会成为讨论话题"。

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中国在非洲：受到欢迎还是诅咒?

中国希望改变其形象，摆脱非洲原料掠夺者的坏名声，变成发展援助者。 (30.08.2014)  

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