“中国式”共享单车能在德国畅行吗？

共享单车经济的大潮前两年席卷中国大陆之后，现在逐步试图打开欧洲市场的大门。在德国，有桩点的共享单车服务已经存在很长时间。如今来自亚洲的竞争者也开始涉足。
（德国之声中文网）去年夏天，慕尼黑市中心的许多地方突然出现了大批橙黄色自行车，它们仿佛一夜之间从天而降，从此散布在市区的街道广场，而且经常凌乱地停放在一些不该停车的地方。这些共享单车属于一家名叫Obike的初创公司，这家成立于2017年的新加坡公司在慕尼黑共投放了近6800辆单车。
拜拜，慕尼黑
不过现在，大部分小黄车又将从慕尼黑街头消失。Obike于3月底宣布，将把6000辆单车收集起来，撤出慕尼黑。该公司表示，这样做主要是出于经济考虑。过去数月，特别是冬季，很多共享单车遭到故意损坏，如果维持目前的运营方式，维修成本过高。
同时，许多市民对"小黄车"怨言颇多，因为它们占用了人行道等公共空间，停得乱七八糟，有碍市容，又无人管理。除了遭故意破坏，有的单车还被扔进河里、挂到树上。此外一些使用者也对单车的质量不满意，感觉对欧洲人来说车型嫌太小，而且只能在低速档行驶，大大影响用户体验。
慕尼黑市政府规划部门专门负责自行车交通的官员保尔（Florian Paul）对《南德意志报》表示，"收拾"单车的决定是个好消息，终于可以结束成千辆破损单车"潦倒"街头的局面了。他认为，Obike这种大批投放后就无人维护的粗放经营方式是不可取的，缩小规模、改善服务或许能赢回部分顾客。
然而，一开始靠"砸钱"抢占市场份额、进而大规模融资的经营模式却是亚洲、特别是中国共享单车产业的成功之道。这样的路子在欧洲是否行得通，看来值得打个问号。至少一些德国城市已经在考虑如何严格规范这个行业的发展。
市政府设定条条框框
保尔还指出，其实慕尼黑还需要更多的共享单车。根据有关城市交通研究，人口150万的慕尼黑市需要3万到4.5万辆共享单车，但在Obike撤出其大部分单车后，只剩下约6000辆。其中包括德国铁路的1200辆。此外，慕尼黑公交公司计划将其共享单车数量从目前的1200辆提高到3200辆。上述本土共享单车系统都设有固定的取还站点。
Obike表示，从慕尼黑收集起来的单车将被运往其它城市。目前该公司还在柏林、法兰克福、汉诺威等德国城市提供其共享单车。来自中国的摩拜单车（Mobike）也已进入柏林的共享单车市场。2018年春季，这两家企业计划同时在德国西部的科隆开始运营，共投放4500辆单车。
科隆市去年与8家共享单车公司进行了谈判，其中摩拜和Obike两家最后同意接受市政府提出的各种附加条件。包括运营商要保证所有单车可随时使用；不得影响交通；方圆100米范围内沿街停放单车不得超过5辆；有关乱停车的投诉必须在24小时内解决；此外市区内还有一些地区完全禁止共享单车停放。这些限制条件是在吸取了其它城市的经验教训后制定的。
与中国的情况不同，德国大城市里的共享单车服务，对很大一部分当地居民并不具有太大吸引力。欧洲大城市的公共交通系统一般比较发达便捷，希望一部分人因为有共享单车而放弃乘地铁并不现实。而且很多用户反映，亚洲制造的共享单车的构造不适于长距离使用，Obike公司也承认这一点，称之为跨越"市内最后一站"的解决方式，这就让用户的选择大打折扣。
再者，德国的单车一族，一般都拥有自己的自行车，选择这一出行方式，主要并不是图方便，而是出于环保或运动健身的考虑。对于短期来旅游或工作的人，租用单车才是个不错的选项。此外在很多人看来，堆置在街头的大量单车，即便不考虑风吹雨淋、人为破坏造成的无谓损耗，仅其制造这一环节就意味着耗费大量资源，根本谈不上有利于环境。
周末的德语媒体，关注了中国各大城市方兴未艾的共享自行车市场。几名驻华记者都认为，共享自行车一方面为城市交通提供了一种绿色环保的新方向，另一方面也为市政管理带来了新问题。 (20.05.2017)