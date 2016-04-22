 “中国式”共享单车能在德国畅行吗？ | 经济纵横 | DW | 02.04.2018
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经济纵横

“中国式”共享单车能在德国畅行吗？

共享单车经济的大潮前两年席卷中国大陆之后，现在逐步试图打开欧洲市场的大门。在德国，有桩点的共享单车服务已经存在很长时间。如今来自亚洲的竞争者也开始涉足。

China Peking Rückkehr der Fahrräder in Chinas Metropolen (DW)

共享单车乱象中国人已习以为常

（德国之声中文网）去年夏天，慕尼黑市中心的许多地方突然出现了大批橙黄色自行车，它们仿佛一夜之间从天而降，从此散布在市区的街道广场，而且经常凌乱地停放在一些不该停车的地方。这些共享单车属于一家名叫Obike的初创公司，这家成立于2017年的新加坡公司在慕尼黑共投放了近6800辆单车。

拜拜，慕尼黑

不过现在，大部分小黄车又将从慕尼黑街头消失。Obike于3月底宣布，将把6000辆单车收集起来，撤出慕尼黑。该公司表示，这样做主要是出于经济考虑。过去数月，特别是冬季，很多共享单车遭到故意损坏，如果维持目前的运营方式，维修成本过高。

同时，许多市民对"小黄车"怨言颇多，因为它们占用了人行道等公共空间，停得乱七八糟，有碍市容，又无人管理。除了遭故意破坏，有的单车还被扔进河里、挂到树上。此外一些使用者也对单车的质量不满意，感觉对欧洲人来说车型嫌太小，而且只能在低速档行驶，大大影响用户体验。

慕尼黑市政府规划部门专门负责自行车交通的官员保尔（Florian Paul）对《南德意志报》表示，"收拾"单车的决定是个好消息，终于可以结束成千辆破损单车"潦倒"街头的局面了。他认为，Obike这种大批投放后就无人维护的粗放经营方式是不可取的，缩小规模、改善服务或许能赢回部分顾客。

然而，一开始靠"砸钱"抢占市场份额、进而大规模融资的经营模式却是亚洲、特别是中国共享单车产业的成功之道。这样的路子在欧洲是否行得通，看来值得打个问号。至少一些德国城市已经在考虑如何严格规范这个行业的发展。

China Shenzhen Rückkehr der Fahrräder in Chinas Metropolen (DW)

亚洲制造的共享单车一般采用全橡胶轮胎

市政府设定条条框框

保尔还指出，其实慕尼黑还需要更多的共享单车。根据有关城市交通研究，人口150万的慕尼黑市需要3万到4.5万辆共享单车，但在Obike撤出其大部分单车后，只剩下约6000辆。其中包括德国铁路的1200辆。此外，慕尼黑公交公司计划将其共享单车数量从目前的1200辆提高到3200辆。上述本土共享单车系统都设有固定的取还站点。

Obike表示，从慕尼黑收集起来的单车将被运往其它城市。目前该公司还在柏林、法兰克福、汉诺威等德国城市提供其共享单车。来自中国的摩拜单车（Mobike）也已进入柏林的共享单车市场。2018年春季，这两家企业计划同时在德国西部的科隆开始运营，共投放4500辆单车。

科隆市去年与8家共享单车公司进行了谈判，其中摩拜和Obike两家最后同意接受市政府提出的各种附加条件。包括运营商要保证所有单车可随时使用；不得影响交通；方圆100米范围内沿街停放单车不得超过5辆；有关乱停车的投诉必须在24小时内解决；此外市区内还有一些地区完全禁止共享单车停放。这些限制条件是在吸取了其它城市的经验教训后制定的。

与中国的情况不同，德国大城市里的共享单车服务，对很大一部分当地居民并不具有太大吸引力。欧洲大城市的公共交通系统一般比较发达便捷，希望一部分人因为有共享单车而放弃乘地铁并不现实。而且很多用户反映，亚洲制造的共享单车的构造不适于长距离使用，Obike公司也承认这一点，称之为跨越"市内最后一站"的解决方式，这就让用户的选择大打折扣。

再者，德国的单车一族，一般都拥有自己的自行车，选择这一出行方式，主要并不是图方便，而是出于环保或运动健身的考虑。对于短期来旅游或工作的人，租用单车才是个不错的选项。此外在很多人看来，堆置在街头的大量单车，即便不考虑风吹雨淋、人为破坏造成的无谓损耗，仅其制造这一环节就意味着耗费大量资源，根本谈不上有利于环境。

  • Bild des Tages 15.04.2015 Frühling in München

    在德国骑车你不得不知的几件事

    如果艳阳高照……

    ……德国人会选择骑车出行。德国有许多自行车道，所以每当有好天气时，甚至会出现交通拥堵。如果您有机会在德国来趟单车之旅，有时会看到一些骑着相同款式的自行车，而且就连自行车服都一样的“情侣党”。

  • Jugendverkehrsschule in Köln

    在德国骑车你不得不知的几件事

    儿童自行车行车执照

    德国的小学生如果上街骑自行车要参加驾照考试。考前警察会将孩子们带到城市街道，向他们教授必要的交通规则。由于德国大部分孩子都很早掌握骑车技能，因此对大多数孩子来说自行车驾照并不难获得。

  • Radfahrer in Münster (Foto: picture alliance/dpa/Gentsch)

    在德国骑车你不得不知的几件事

    城市里的骑行者

    2014年，德国明斯特市（Münster ）被选为自行车友好城市。而在德国一些主要城市里，大部分交通状况并不适合骑车出行者：比如柏林在此次排名中仅列第30名。原因是：许多汽车都停在自行车道上。不仅如此，柏林还有很多建筑修缮工地，到了冬天自行车道的积雪也无人清理。

  • Radweg im Ahrtal (Foto: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.)

    在德国骑车你不得不知的几件事

    优美路线

    在德国有很多适合骑车出行的旅游线路，而且沿路能欣赏到很多悦人的优美风景。例如：巴伐利亚森林单车之旅或骑车探索鲁尔区河谷的宜人风景。照片拍摄于德国阿尔山谷的葡萄园产区。人们骑车经过那里休息时还可来上一杯当地酒庄自产的红葡萄酒。

  • Radrennen Profis und Amateure Symbolbild

    在德国骑车你不得不知的几件事

    你听说过“功能性骑行服”吗？

    “功能性骑行服（Funktionskleidung）”在德国单车爱好者中很受欢迎。人们称之为紧贴皮肤的自行车骑车服。例如图片上这种自行车紧身衣、紧身长裤或短裤。实际上只有专业运动员才需要这种骑行服，但德国自行车爱好者也很爱穿，即使没有好身材。

  • Verkehrsschild Fahhrad- und Fußweg (Fotolia/Brilt)

    在德国骑车你不得不知的几件事

    行人要小心！

    自行车道只给骑车的人——德国骑行者非常重视这条交通规则。如果有哪位行人一不小心进入了自行车道应引起高度重视，必要时要尽快闪躲，否则就会听到刺耳的自行车铃声，甚至有被撞上的危险。

  • E-Bike-Fahrer (Foto: Imago)

    在德国骑车你不得不知的几件事

    电动自行车成新趋势

    在德国，骑车出行并不意味着买不起汽车。自行车是一个再普通不过的交通工具，而不只作为一个运动工具。因此，大部分人认为自行车再加上一个小马达也未尝不可，也就是人们所说的电动自行车。如今这种车越来越受欢迎。

  • Mann mit Faltrad (Foto: picture alliance/dpa)

    在德国骑车你不得不知的几件事

    随身携带

    在德国自行车被允许带上火车，前提是携带者要为自行车买票。虽然有这样的规则，但其他乘车人的反应并不非常友好。如果需要经常带着自行车坐火车，可能最好还是买一辆折叠自行车。这样就不会有人再投来异样的眼光！

    作者: Kate Müser、 Esther Weingarten


  • Chinese police have an extra job to add to their workload: collecting unwanted bicycles from parks and pavements, and leaving them in fields outside city centers. The growth of bike sharing has left unintended consequences for local governments.

    中国的共享单车“坟地”

    单车“坟场”

    中国警察又多了一项工作：从公园、马路边收集丢弃自行车，然后把它们统一集中在城市中心以外的场地。共享单车的发展给地方政府带来了意想不到的后果。

  • Since it rolled in two years ago, bike sharing has become part of daily life in megacities such as Beijing. Official statistics claim 10 million such bikes trundle along the streets of China.

    中国的共享单车“坟地”

    工业驱使

    自两年前兴起以来，共享单车已成为北京这样的大城市人们日常生活的一部分。官方数据称，中国城市街头有1000万辆共享单车。

  • Bike sharing is designed to be simple and convenient. Users download an app, pay a small fee to unlock a bike — some charge by the hour — and then lock it back up upon reaching their destination. Some cities have designated parking places but many shared bikes can be left anywhere, meaning many are simply abandoned.

    中国的共享单车“坟地”

    随便停放

    共享单车被设计得简单、方便。用户下载应用程序，支付很少的费用给一辆共享单车解锁——很多单车都是按小时收费，到达目的地后再重新锁上。一些城市计划了特别停车场地，不过在很多城市这些单车都是可以任意停放的，这造成了很多就被丢弃了。

  • The strategy of flooding cities with cheap bikes has attracted the wrath of authorities that have to deal with the discarded ones. Chinese industry giants such as Ofo and Mobike compete by offering extremely low prices.

    中国的共享单车“坟地”

    低价竞争

    大力推行廉价单车的策略，也让城市也不得不处理那些被丢弃的单车。中国该行业的巨头Ofo小黄车、摩拜单车等正在以极低的价格竞争。

  • While the scheme has proven to be popular with city-dwellers, industry growth far outstrips demand. That has led to widespread abandonment of bicycles. Cities such as Shanghai have introduced regulations to prevent discarded bikes accumulating on sidewalks — but not quickly enough to prevent bicycle graveyards such as the one pictured here.

    中国的共享单车“坟地”

    未来难测

    虽然共享单车很受城市居民欢迎，但是该行业的增长远远超过需求。上海等城市出台了政策，来防止被丢弃的自行车堆积在人行道上。然而该政策并无法防止图中这样的自行车“坟场”的出现。

  • Critics fear speculation has taken hold, with venture capital funds blowing a bubble of cheap bikes that are not needed and which may never even feel a foot on their pedals. Some companies such as Bluegogo have already had to fold while Chinese authorities are grappling with the daily reality of the problem.

    中国的共享单车“坟地”

    单车泡沫？

    观察人士担心，已经出现投机现象，风险投资基金吹出了廉价单车泡沫。由于缺乏需求，很多自行车可能永远不会投入使用。小蓝单车这样的企业已经倒闭，而中国当局还在为解决这个现实问题而犯难。

    作者: Ajit Niranjan


DW.COM

德语媒体：共享单车的爱与恨

周末的德语媒体，关注了中国各大城市方兴未艾的共享自行车市场。几名驻华记者都认为，共享自行车一方面为城市交通提供了一种绿色环保的新方向，另一方面也为市政管理带来了新问题。 (20.05.2017)  

泽林视点：共享单车也得守规矩

北京共享单车的数量将受到限制。百姓对目前出租自行车随便放置和杂乱无章的管理非常不满。自行车复兴的梦想面临破灭？ (05.05.2017)  

不开车 改骑车

德国每年6月份的第三个星期天是“无汽车礼拜日”，这一天虽不是法定禁止开车出门的日子，却是环保组织、单车俱乐部倡议人们低碳健康生活的老传统。 (19.06.2016)  

在德国骑车你不得不知的几件事

最迟每年的4月，德国自行车爱好者就会将爱车请出地下室。尽管德国是骑单车的天堂，但出发前有几件事要心知肚明。 (31.03.2016)  

中国的共享单车“坟地”

共享单车这股热潮席卷了许多中国城市。不过，共享单车虽然给环境和健康带来巨大好处，然而在北京、上海这样的城市，堆积成山的废弃自行车也已成为日常生活的一部分。 (02.04.2018)  

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