中国开放海南岛 发展博弈赛马

（德国之声中文网）中国将在海南岛开拓博弈与赛马等一连串事业，期望可以将这个岛打造成观光圣地，成为经济开放的新指标。

新华社报导，中国官方于14日公布“中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见”，该意见罗列了“四大战略定位”与“四步走”发展目标，呼应习近平在博鳌论坛上的改革开放意见。四大战略定位提升了海南岛在经济与军事上的地位;四大发展目标则是以2020年起至2050年分四期实施贸易自由化。

新华社引述海南省发改委主任符宣朝说，意见提出更加开放离岛免税购物，邮轮游艇，海岛旅游，医疗旅游等。博弈类的赛马及运动彩券亦被包含在内。

这意见一反过去几年中央长期压抑国内博弈的态度，也与共产党内现正进行的打贪行动背道而驰。然而，这些顾虑仍然不影响中国想要提振观光，摆脱对外资与出口长达40年的依赖。这项政策可能会为目前中国唯一合法的博弈地点澳门带来竞争压力。

然而，尽管北京想要把海南岛推成世界级的观光景点，也花大钱投资建设这个地方，海南岛的成长仍然遭遇瓶颈。根据彭博新闻社报导2016年去海南岛观光的外国游客不到一百万人，大约只有泰国普吉岛的七分之一。

罗法/李芊（法新社等）