中国失踪“地下”主教被允许主持弥撒

（德国之声中文网）意大利门户网站《梵蒂冈内幕》（Vatican Insider）周五报道说，郭主教和多名神父及众多教友周四（3月29日）一早就做了弥撒，以避免引起过多关注。报道称，教会团体和地方当局此前就此达成协议。

之前天主教亚洲新闻社（AsiaNews）报道称，郭希锦主教在周一（3月26日）被中国警方带走。另有媒体报道，去年基督复活节前后，郭主教失踪约3星期。

目前闽东教区有两名主教：罗马认可的主教郭希锦、中国"天主教爱国会"任命的詹思禄。詹思禄主教只得到中国当局的认可。

据亚洲新闻社周三报道，郭主教拒绝与詹思禄共同主持圣油弥撒。

《梵蒂冈内幕》报道说，绿色星期四的晚餐圣仪及周五的耶稣受难日仪规均由该教区的一名神父主持。周六晚的复活夜圣仪又将由郭主教主持，但不佩戴桃形尖顶帽、不穿黄色神袍、胸前不挂十字架、手上不持权杖。

周五耶稣受难日的圣体礼仪

该门户网站认为，闽东的做法是梵蒂冈和中国政府之间关系的一个"测试"。梵中双方目前正谈判达成主教任命协议。相关谈判遭致部分相当激烈的批评。

据称，效忠当局、但未获圣座认可的詹思禄主教已向教宗请求认可，而教宗迄今未予认可。

近日有媒体报道，根据与北京可能达成的协议，梵蒂冈可能会同意认可一批非法主教，詹思禄是其中的一个。报道称，去年12月，梵蒂冈使节曾请求郭希锦放弃教区正权主教身份，担任副主教，让位于北京中意的候选人詹思禄。

观看视频 01:18 分享 陈日君：希望教宗重新考虑对华政策 发送 Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 http://p.dw.com/p/2uAaT 陈日君：希望教宗重新考虑对华政策

凝炼/王凡（天主教通讯社）