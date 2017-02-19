 中国大都市吸人才 台湾紧急抢救低薪 | 经济纵横 | DW | 14.05.2018
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经济纵横

中国大都市吸人才 台湾紧急抢救低薪

中国五大城市最高薪酬平均来到约人民币9685元，吸引大批台湾人才西进。台湾14日召开记者会，公布2017经常性薪资为台币37781元，换算人民币为7942元。为了抢救低薪，台湾行政院宣布新的措施。

William Lai (picture-alliance/AP Photo/J. Lai)

台湾行政院长赖清德召开「我国薪资现况、低薪研究及其对策记者会」。

(德国之声中文网) 台湾行政院14日上午召开「解决低薪问题记者会」。会中宣布，行政院所属公务机关、国营事业，包括派遣人员的总薪资，提高到月薪新台币3万元以上。

台湾行政院长赖清德召开「我国薪资现况、低薪研究及其对策记者会」。会中副院长施俊吉表示，将从公部门主动解决低薪，调高政院所属公务机关、国营事业、政府投资事业、政府捐助法人及机关外包派遣人员的总薪资，在政府影响所及的地方，月薪调高至3万元以上，初估有1.6万名员工，所需经费为9.6亿元台币，约2亿人民币。

施俊吉也说，解决低薪快速有效的短期措施是提高时薪。目前基本工资之时薪与月薪已经脱钩，目前每小时基本工资为140元，已较月薪工资率的125元高12%。行政院很希望继续提高时薪。

赖清德表示，解决低薪的短期工作方面，有5大政策，包括公部门主动加薪、薪资列入政府採购及颁发奖项加分项目、鼓励企业加薪、薪资透明化与提高时薪等。中长期部份，最重要的还是要增加投资，以及加速产业升级，台湾经济最重要的问题还是投资不振，因此蔡英文总统提出前瞻基础建设，及5+2产业创新。当公私协力增加投资机会，自然而然的工作机会增加，低薪问题就可望解决。

China Arbeiter im Anzug vor Bauarbeitern (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

中国贫富差距日渐拉阔，图为内地一名白领途经一群蓝领。

台湾人去大陆发展 不是看在钱的份儿上？

根据中国国家统计局2018年第一季数据调查，上海居民人均每月可支配收入以人民币17277元居冠。吊车尾的是西藏，每月只有3136元。两者差距5倍以上。

前5名分别是上海、北京、浙江、江苏和天津。5个城市收入都破万。倒数的则是西藏、新疆、甘肃、贵州、云南。如果将上海城镇居民收入拿来跟西藏农村比较，差距更是高达12倍以上。

虽然与去年同期数据相较，中国每月人均可支配收入整体成长了9.1％，但贫富差距也不断拉大。若以薪资来看，根据中国「智财招聘」公布的《2018年春季中国僱主需求与白领人才供给报告》，最高平均月薪落在北京，有10197元。接着是上海的9621元和深圳的9134元。虽然大城市的表现亮眼，但报告指出中国总体月薪在4000至6000元最多，占职位总量32.7％。

中国官媒《人民日报》海外版5月8日报导台湾大学生平均每月起薪「22K」，约人民币4802元。台湾媒体也以此为文章，表示中国「薪情」也不好。

Taiwan Schule (Getty Images/AFP/M. Cheng)

台湾不少大学生毕业后即面对低薪就业，被冠以「22K」之名。

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一个最新的民调显示，半数以上的台湾年青人乐于去中国大陆工作。与此同时，却有许多港澳居民到台湾学习和工作，甚至移民。许多台湾青年愿意到大陆读书工作，但也有不少港澳人士来台落脚。 (01.04.2017)

台湾华航员工日前以罢工行动成功迫使资方答应所有诉求，激起其他公营事业仿效，宛如掀开''潘朵拉的盒子''，一发不可收拾。再加上劳工休假日争议摆不平，未来劳资间的抗争风潮，蓄势待发。 (02.07.2016)

中共预计将在十八届五中全会上制定新的经济发展五年规划。中国经济增长的疲软引起世界关注，中共将如何面对“新常态”，计划中的改革能否实施？德国之声记者就此采访了维尔茨堡大学的中国经济问题专家费多丽教授。 (25.10.2015)

更多的机器，更少的工人。中国劳工费用的不断上涨，让许多德国企业又开始考虑回到本土生产。德国家居用品制造商法克曼（Fackelmann）为了节省成本，解雇了数百名中国员工。 (21.07.2013)

对岸的饭比较香？

台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，接受《德国之声》访问时表示，虽然中国整体薪资有所成长，却面临贫富差距扩大的问题。内陆和二三线城市成长率远远追不上龙头城市，不同行业之间仍然存在落差，台湾青年到对岸闯一片天，未必保证待遇比岛内明显提高。但他相信新生代到中国发展，并非注重眼前的薪资，而是中国未来的发展空间，尤其十九大以后中央力捧服务业，对于具有专业资格的台湾人来说，依然是具吸引力的出路。

孙明德分析，中国主要靠中央政策拉高工资，例如十多年前规定工资成长与经济增长挂勾，大幅提高劳工福利。而台湾自从九十年代后，经济转型不如香港、韩国等邻近地区做得及时，导致产业单一。

扣除物价涨幅，他指台湾2018年的薪资水平与20年前相若，对前景比较悲观，「以前台湾高人一等，现在平起平坐，很快可能会被赶过」。他称中国一线城市白领工资已超越台湾，预期接下来的是蓝领，现在部分製造业如纺织业，薪资已媲美台湾，台湾想要扭转劣势的话，无可避免要发展新产业。

夏立民／李芊（综合报导）

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