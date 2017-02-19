中国大都市吸人才 台湾紧急抢救低薪

(德国之声中文网) 台湾行政院14日上午召开「解决低薪问题记者会」。会中宣布，行政院所属公务机关、国营事业，包括派遣人员的总薪资，提高到月薪新台币3万元以上。

台湾行政院长赖清德召开「我国薪资现况、低薪研究及其对策记者会」。会中副院长施俊吉表示，将从公部门主动解决低薪，调高政院所属公务机关、国营事业、政府投资事业、政府捐助法人及机关外包派遣人员的总薪资，在政府影响所及的地方，月薪调高至3万元以上，初估有1.6万名员工，所需经费为9.6亿元台币，约2亿人民币。

施俊吉也说，解决低薪快速有效的短期措施是提高时薪。目前基本工资之时薪与月薪已经脱钩，目前每小时基本工资为140元，已较月薪工资率的125元高12%。行政院很希望继续提高时薪。

赖清德表示，解决低薪的短期工作方面，有5大政策，包括公部门主动加薪、薪资列入政府採购及颁发奖项加分项目、鼓励企业加薪、薪资透明化与提高时薪等。中长期部份，最重要的还是要增加投资，以及加速产业升级，台湾经济最重要的问题还是投资不振，因此蔡英文总统提出前瞻基础建设，及5+2产业创新。当公私协力增加投资机会，自然而然的工作机会增加，低薪问题就可望解决。

台湾人去大陆发展 不是看在钱的份儿上？

根据中国国家统计局2018年第一季数据调查，上海居民人均每月可支配收入以人民币17277元居冠。吊车尾的是西藏，每月只有3136元。两者差距5倍以上。

前5名分别是上海、北京、浙江、江苏和天津。5个城市收入都破万。倒数的则是西藏、新疆、甘肃、贵州、云南。如果将上海城镇居民收入拿来跟西藏农村比较，差距更是高达12倍以上。

虽然与去年同期数据相较，中国每月人均可支配收入整体成长了9.1％，但贫富差距也不断拉大。若以薪资来看，根据中国「智财招聘」公布的《2018年春季中国僱主需求与白领人才供给报告》，最高平均月薪落在北京，有10197元。接着是上海的9621元和深圳的9134元。虽然大城市的表现亮眼，但报告指出中国总体月薪在4000至6000元最多，占职位总量32.7％。

中国官媒《人民日报》海外版5月8日报导台湾大学生平均每月起薪「22K」，约人民币4802元。台湾媒体也以此为文章，表示中国「薪情」也不好。

对岸的饭比较香？

台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，接受《德国之声》访问时表示，虽然中国整体薪资有所成长，却面临贫富差距扩大的问题。内陆和二三线城市成长率远远追不上龙头城市，不同行业之间仍然存在落差，台湾青年到对岸闯一片天，未必保证待遇比岛内明显提高。但他相信新生代到中国发展，并非注重眼前的薪资，而是中国未来的发展空间，尤其十九大以后中央力捧服务业，对于具有专业资格的台湾人来说，依然是具吸引力的出路。

孙明德分析，中国主要靠中央政策拉高工资，例如十多年前规定工资成长与经济增长挂勾，大幅提高劳工福利。而台湾自从九十年代后，经济转型不如香港、韩国等邻近地区做得及时，导致产业单一。

扣除物价涨幅，他指台湾2018年的薪资水平与20年前相若，对前景比较悲观，「以前台湾高人一等，现在平起平坐，很快可能会被赶过」。他称中国一线城市白领工资已超越台湾，预期接下来的是蓝领，现在部分製造业如纺织业，薪资已媲美台湾，台湾想要扭转劣势的话，无可避免要发展新产业。

夏立民／李芊（综合报导）