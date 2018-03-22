 中国回击 拟中止对美关税减让 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018
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时政风云

中国回击 拟中止对美关税减让

美国总统特朗普２２日签署总统备忘录，依据“３０１调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。中国商务部于隔日做出反应，将中止部分对美关税减让。

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

中美贸易“开战”

(德国之声中文网) 回应美国22日签署总统备忘录开征关税，中国商务部23日发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。

商务部新闻发言人表示，根据世贸组织《保障措施协定》，美方征收关税的行为实际上构成保障措施，中方因此就相关规定，制定两部份中止减让清单。如果方未能在短期内与中方达成补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；在进一步评估美措施对中国的影响后，再商讨实施第二部分清单。也将按照世界贸易组织流程采取法律行动。

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

美国总统特朗普22日签署备忘录，针对中国进口征收500多亿美元关税

目前为止，该清单暂定包含7类、128个税项产品，并且分为两部部分，两者关税比例不同。第一部分共计120个税项，拟加征15%的关税，共涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，拟加征25%的关税，包括猪肉及制品、回收铝等产品。

DW.COM

特朗普签署备忘录，宣布将对中国进口征收近500亿美元的关税，同时计划进一步限制中资在美国的收购。面对这些制裁，中国显然不会坐以待毙，空气中弥漫着贸易战的味道。面对来势汹汹的华盛顿，北京手中有哪些牌？ (23.03.2018)

美国总统确定的对进口钢、铝的惩罚性关税似乎是随心所欲的攻击性行为。其实，在全球贸易的复杂世界里，它们可是日常现象。 (22.03.2018)

美国对进口钢铁以及铝产品课征高额关税？这一担忧于周四（3月8日）变为现实：特朗普总统当日在白宫签署了这份以保护国家安全为由的文件，15天后生效。中国认为，这一行为证实了美国实施贸易保护政策的实质。 (09.03.2018)

德国总理默克尔同中国国家主席习近平在美国发动的贸易战逼近之时，都表示希望最终可以使用谈判的方式解决争端。 (18.03.2018)

特朗普再次“炮轰”他国的不公平贸易行为，宣布将在下周对钢和铝施加惩罚性关税。世界最大的钢和铝生产国正是中国。这会引发新一轮贸易战吗？ (02.03.2018)

商务部表示，这笔清单若按照去年的进口金额估计，会影响将近30亿美金的自美进口商品。然而根据美联社报导，这只是对美进口金额的百分之一，也比特朗普政策影响的范围小得多。

中国反应

商务部新闻发言人表示，"美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。"

中国官媒环球时报发表社评，标题为 "中国迎接贸易战 特朗普将咎由自取"。文中表明 "中国已经准备好迎接贸易战"，甚至预言特朗普与共和党会因为这个错误决策失去民心，在年底选举与下届大选双双落败。

官媒新华社评论，认为特朗普此举将不止伤害美国境内经济，也会遭到世界各国的反对。文中引用德国、日本、欧盟反对美国钢铝税的言论，表达各国与中国一致反对钢铝税的立场。文中也强调钢铝税会危及到美国国内经济。

 

罗法/谢菲(美联社、新华社等)

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