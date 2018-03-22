中国回击 拟中止对美关税减让 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018

(德国之声中文网) 回应美国22日签署总统备忘录开征关税，中国商务部23日发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。

商务部新闻发言人表示，根据世贸组织《保障措施协定》，美方征收关税的行为实际上构成保障措施，中方因此就相关规定，制定两部份中止减让清单。如果方未能在短期内与中方达成补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；在进一步评估美措施对中国的影响后，再商讨实施第二部分清单。也将按照世界贸易组织流程采取法律行动。

目前为止，该清单暂定包含7类、128个税项产品，并且分为两部部分，两者关税比例不同。第一部分共计120个税项，拟加征15%的关税，共涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，拟加征25%的关税，包括猪肉及制品、回收铝等产品。

商务部表示，这笔清单若按照去年的进口金额估计，会影响将近30亿美金的自美进口商品。然而根据美联社报导，这只是对美进口金额的百分之一，也比特朗普政策影响的范围小得多。

中国反应

商务部新闻发言人表示，"美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。"

中国官媒环球时报发表社评，标题为 "中国迎接贸易战 特朗普将咎由自取"。文中表明 "中国已经准备好迎接贸易战"，甚至预言特朗普与共和党会因为这个错误决策失去民心，在年底选举与下届大选双双落败。

官媒新华社评论，认为特朗普此举将不止伤害美国境内经济，也会遭到世界各国的反对。文中引用德国、日本、欧盟反对美国钢铝税的言论，表达各国与中国一致反对钢铝税的立场。文中也强调钢铝税会危及到美国国内经济。

罗法/谢菲(美联社、新华社等)