中国商务部：习近平讲话并非对美让步

（德国之声中文网）周四（4月12日），在中国商务部的例行新闻发布会上，央视记者提问说，"有美国媒体认为，习近平主席在博鳌论坛上提出的开放措施对标美方的指责，是中方对美方的让步"。

商务部发言人高峰称，"中方宣布的扩大开放重大举措"，"与中美经贸摩擦没有任何关系"。

高峰称，此次出台的举措"完全是中国的主动开放"。

高峰还表示，在贸易保护主义有所抬头的大背景下，中国没有选择保护主义，"充分说明中国是负责任的"。"如果美方有任何导致事态升级的行动，中方将毫不犹豫，坚决反击。"

有记者问及中国和美国是否谈判已经达成一些共识。高峰称，中美在经贸摩擦的问题上，没有进行任何层级的谈判。他随后强调，美方的行动根本没有表现出谈判的诚意。他指出美方先后公布500亿美元和1000亿美元拟征税产品，是"单方面胁迫"，"中方不可能进行任何谈判"。

路透社记者问道"习主席也提到对于汽车及一系列的产品降低关税，请问有没有具体的时间表"。商务部发言人未提供明确日期，仅表示有关部门将抓紧提出具体方案，"争取早日实施"。

经济参考报记者问及"中国制造2025"计划，提到美国对于技术转让方面的批评。高峰称，"中国的外资管理的相关规定里，从来没有强制外资企业向中国合资企业或者合资方转让技术的要求"。

财新记者问及美方称中国汽车关税过高。高峰表示，世贸组织并没有关税对等原则。

周二在博鳌论坛上，中国国家主席习近平宣布"开启对外开放新局面"，措施包括降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。金融市场也视之为华盛顿与北京之间贸易争议的缓和信号。

周一，中国外交部发言人已表示，"一段时间以来，中美双方的财经官员并没有就经贸问题进行过任何谈判"。"在当前的情况下，双方更不可能就此问题进行任何谈判。"

不过，法新社报道说，双方的一些表态仍被视为释放出缓和信号。周三，中国央行行长易纲宣布进一步扩大金融业对外开放。美国总统特朗普则发推特感谢"习近平主席在关税与汽车壁垒方面的友善言辞，还有他在知识产权和技术转让方面启发性的言论"，预言称双方会有"共同的巨大进步"。

苗子/石涛（路透社、法新社等）