中国商人备战朝鲜”房产热“

（德国之声中文网）与世隔绝的朝鲜突然引起了中国房地产开发商的极大兴趣。Uoolo.com是一家专为中国人投资境外房产提供帮助的网站，该网站的创办人和总裁黄晓丹对记者表示："一段时间以来，我们收到了大量希望投资朝鲜房地产市场的咨询。"

出现朝鲜"房产热"的主要原因是半岛政局的变化，许多中国商人相信，随着朝韩关系的好转，朝鲜方面有可能会对外开放：三月底，朝鲜领导人金正恩出访北京，稍后他又同韩国总统文在寅举行历史性高峰会晤，双方就逐步实现半岛无核化和结束历时已数十年的军事对峙达成共识。近期内，金正恩还将同美国总统特朗普举行会晤。

朝鲜半岛局势的缓解在中朝边境城市丹东表现的最为明显。金正恩访问北京后，此间的房价上涨了近50%。丹东房地产登记机构的一名官员表示："房价上扬同朝鲜局势有直接关系。"专营朝鲜业务的INDPRK旅行社创始人Griffin Che表示："我本来想买些房产，但现在恐怕已经有点晚了。"他说，这里的房价原本是每平米四千元，现在已经涨到了5500到6000元。

"还需要一些时间"

丹东金钥匙房产公司的一位中介商表示，"五一"长假期间来这里买房的人当中，大约三分之一来自外地。他们显然是利用长假的机会来丹东买房的。在丹东新区，仅今年四月就卖出了967套住宅，销售量比三月份猛增增近30%，这里将修建一座通往朝鲜新义州的桥梁。

至于中国的房地产投资商是否会进一步进军朝鲜市场，目前尚难定论。一名黄姓房地产商人表示："要想开拓一块新的房地产市场，必须得到政界的支持，也需要耗费大量的时间，只有这样才能使市场成熟化。""目前我们正在密切观察朝鲜的变化。"

对于外国投资者来说，朝鲜一直是块神秘的土地。去年，联合国为了遏制朝鲜的核计划，加剧了对该国的制裁措施，使朝鲜进一步陷入孤立境地。专营朝鲜业务的INDPRK旅行社创始人Griffin Che表示："近来经常有人和我咨询如何在平壤、元山或者新义州购买地皮。现在很多人想到朝鲜投资房地产，不过就目前而言，只有朝鲜当地人才可以拥有房地产。"

作者：Rene Wagner