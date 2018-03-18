 中国军机入海峡  台湾军机紧相随 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018
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时政风云

中国军机入海峡  台湾军机紧相随

台湾国防部本周一宣称，在中国空军战机飞跃台湾岛南部巴士海峡时，台湾方面派出战机跟随监视。最近的这类事件加剧了台北和北京之间本来就十分紧张的关系。

Kampfjets der chinesischen Luftwaffe (picture alliance/Photoshot/Chen Jie)

中国军机资料图片

（德国之声中文网）台湾国防部表示，中国派出了数量不详的轰-6轰炸机，以及多架苏-30战机和运-8运输机通过巴士海峡飞往西太平洋海域。

该部在一份声明中透露，台方战机一直跟随大陆军机，直到其返航。

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在近期频频出动军机和军舰对台湾实施“绕岛巡航”的同时，中国大陆还发布了一段据称是空军飞行员拍摄的绕岛巡航视频，台湾媒体称这是“变本加厉”的“威胁再升级”。不过视频画面本身倒是没有那么“惊悚”，甚至还配上了抒情的音乐。 (17.12.2017)

台湾国防部表示，针对中国的持续军事建设，台湾将会加强自身的军工业，同时放眼海外军购。此前，中国刚刚公布了数字空前的国防新预算。 (06.03.2018)

台湾年度军演“汉光”系列进入关键阶段，由海陆空三军在澎湖进行联合实弹演习。和几乎30多年来的传统一样，今年的“汉光33号”军演的假想敌仍然是中国人民解放军。10年前，解放军就有火速“拿下”台湾的决心。 (25.05.2017)

今年3月21日，台湾方面曾派出舰艇和战机跟随中国军方进入台湾海峡地区巡航的航母编队。

路透社报道称，台湾对于中国来说是最敏感的问题之一，同时也是潜在的军事冲突爆发点。

在不久前中国国家主席习近平于中国人大会议闭幕之际对所谓分裂中国的企图发出严正警告时，中方同时开始的军事行动使得中国和这个自治岛屿之间的紧张关系加剧。

中国视台湾为一个分离省份。习近平表态称：一切分裂祖国的"行径和伎俩……都会受到人民的谴责和历史的惩罚！"

台湾方面则表示，中国过去几年加大了在台湾岛附近从事军事演习的力度。

虽然中国坚称没有敌意，但它在台湾及南中国海海域的频繁活动都触及了该地区内国家和美国的神经。

美国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚（Alex Wong）不久前访问台湾时，有关美国对台湾关切度空前的表述令北京方面动怒。

北京方面对特朗普政府两周前签署的《台湾旅行法》极为不满。该法律使得台湾和美国高层人物的互访成为可能。

 

任琛/谢菲（路透社）

 

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