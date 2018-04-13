中国举行台海军演 两岸舆论战升温

（德国之声中文网）实弹射击军演在福建泉州石狮靶场举行，距离台湾金门岛只有大约60公里。中国福建海事局早前公布，军演由上午8时至午夜12时结束，历时16小时，期间禁止船隻航行。

军演期间，正值台湾总统蔡英文出访非洲史瓦济兰，官方口径统一向民众派定心丸。中央社报道，随团的国家安全会议副秘书长蔡明彦指，蔡英文充分掌握情势，如有任何状况，幕僚也会让总统随时知悉。总统府发言人黄重谚则重申，军演是例行、区域性火砲演习，请大家放心。

国防部发言人陈中吉批评，"中共一直利用低俗的言语恐吓及剑拔弩张的姿态，试图製造台湾社会不安。"他质疑中国有评论称这次军演规模大于平常的说法"无理"，认为仅是一次中国沿岸的短程射击演练，并不算是台湾海峡军演，"目的是利用舆论夸大假象，演练武力统一台湾。"

在军演前一天，台湾军方亦在邻近中国大陆的马祖和金门，展开实弹射击演习。

行政院长赖清德连日来成为中国官方批评目标，行政院发言人徐国勇回应军时指，2005年中国曾在同样地点举办同样规模的演习，这次是中国故意夸大军演，呼吁外界对台军有信心，不必附和中国。被问及中国对台文攻武吓是否越来越多，徐国勇认为"不用揣测那麽多，中国想併吞台湾，到现在为止从公开到私底下都没有停止过，所以要持续保持保卫台湾的力量。"

中国官媒央视早上未有报道军演内容，但在官方微博上发帖，题为"赖清德们，这些信息听到了吗？勿谓言之不预也！"文章引述中国国台办主任刘结一，日前点名批评台湾行政院长赖清德的台独言论，以及中国驻美大使崔天凯警告，"没有人能阻止中国统一，我们寻求和平统一，如果这种方式不行，我们就用别的方式。"文章末段写道"严厉的警告，实弹演习，台湾的赖清德们，听懂了吗？勿谓言之不预也！"

李芊/夏立文（路透社等）