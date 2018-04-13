 中国举行台海军演 两岸舆论战升温 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中国举行台海军演 两岸舆论战升温

中国4月18日在台湾海峡举行实弹射击演习，未有军演消息发布之前，两岸先打起舆论战，针锋相对。

China Militär (picture alliance/AP Photo/A. Wong)

（德国之声中文网）实弹射击军演在福建泉州石狮靶场举行，距离台湾金门岛只有大约60公里。中国福建海事局早前公布，军演由上午8时至午夜12时结束，历时16小时，期间禁止船隻航行。

军演期间，正值台湾总统蔡英文出访非洲史瓦济兰，官方口径统一向民众派定心丸。中央社报道，随团的国家安全会议副秘书长蔡明彦指，蔡英文充分掌握情势，如有任何状况，幕僚也会让总统随时知悉。总统府发言人黄重谚则重申，军演是例行、区域性火砲演习，请大家放心。

国防部发言人陈中吉批评，"中共一直利用低俗的言语恐吓及剑拔弩张的姿态，试图製造台湾社会不安。"他质疑中国有评论称这次军演规模大于平常的说法"无理"，认为仅是一次中国沿岸的短程射击演练，并不算是台湾海峡军演，"目的是利用舆论夸大假象，演练武力统一台湾。"

DW.COM

南中国海海域最近两周来经历了多次军事演习，显示出中美军事角力有升温的危险。与此同时，台湾总统蔡英文也将首次登舰出海，而旋即中国宣布在台湾海峡举行军演。 (12.04.2018)

在军演前一天，台湾军方亦在邻近中国大陆的马祖和金门，展开实弹射击演习。

行政院长赖清德连日来成为中国官方批评目标，行政院发言人徐国勇回应军时指，2005年中国曾在同样地点举办同样规模的演习，这次是中国故意夸大军演，呼吁外界对台军有信心，不必附和中国。被问及中国对台文攻武吓是否越来越多，徐国勇认为"不用揣测那麽多，中国想併吞台湾，到现在为止从公开到私底下都没有停止过，所以要持续保持保卫台湾的力量。"

Chinesischer Botschafter bei den Vereinten Nationen Liu Jieyi (Picture alliance/AP Photo/S. Wenig)

国台办主任刘结一，在军演前夕批评台湾行政院长赖清德，“他就是个台独”。

中国官媒央视早上未有报道军演内容，但在官方微博上发帖，题为"赖清德们，这些信息听到了吗？勿谓言之不预也！"文章引述中国国台办主任刘结一，日前点名批评台湾行政院长赖清德的台独言论，以及中国驻美大使崔天凯警告，"没有人能阻止中国统一，我们寻求和平统一，如果这种方式不行，我们就用别的方式。"文章末段写道"严厉的警告，实弹演习，台湾的赖清德们，听懂了吗？勿谓言之不预也！"

李芊/夏立文（路透社等）

相关内容

Taiwan Tsai Ing-wen

蔡英文否认与习近平互别苗头 北京回应台海军演 13.04.2018

中国4月12日宣布下周到台湾海峡进行实弹军演，4月13日台湾总统蔡英文就登舰视察军演。这是她上任近两年来首次随军舰出海，她接受採访时，对台海最新局势的做出一系列回应。同一天，中国国务院台办谈到即将举行的台海军演。

Tsai Ing-wen

台湾总统蔡英文直飞斯威士兰访问 17.04.2018

今年是斯威士兰与台湾建交50周年，也是国王的50岁生日。蔡英文此次拜访除了签署公报外，也参与国王庆生活动。4架战机往南伴飞至恒春，出国境才返航。

Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer USS Theodore Roosevelt Manöver

军演频繁上演 中美南海"秀肌肉" 12.04.2018

南中国海海域最近两周来经历了多次军事演习，显示出中美军事角力有升温的危险。与此同时，台湾总统蔡英文也将首次登舰出海，而旋即中国宣布在台湾海峡举行军演。

媒体看中国

USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (Getty Images/AFP/M. Ngan)

德语媒体：后特朗普时代 美国仍能领导世界

《新苏黎世报》认为，在同中国的较量中，美国握有的牌仍具优势；《法兰克福》则将目光抛向正在有所转暖的中日关系。 