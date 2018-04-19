中兴打舌战 扭转禁令无余地

（德国之声中文网）本周五早晨，中兴通讯发表声明称，美国商务部工业与安全局无视中兴通讯过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力，执意对中兴通讯施以最严厉的制裁，"对中兴通讯极不公平，我们不能接受"。声明还称，"拒绝令不仅会严重危及中兴通讯的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益"，中兴通讯不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也有决心通过一切法律允许的手段维护自身的合法权益。

20日下午，中兴董事长殷一民在新闻发布会上表示，美方做出的激活拒绝令的决定，将使公司立即进入休克状态，将直接影响公司8万员工的工作权利，直接影响消费者、供货商。殷一民说，坚决反对不公平、不合理的处罚，更反对把贸易问题政治化。他还称，"公司各个主要产品的核心零部件大量使用自己研发设计的专用芯片，但我们还是有大笔的通用器件不可避免的外购。还要加大技术投入进一步提高"，"所有中兴通讯的产品在国内和全球市场有13亿人口的支持，所以我们有能力、有信心渡过难关，我们绝不放弃，中兴通讯旗帜永远飘扬！"

此前一天，中国商务部已就美方宣布制裁中兴通讯做出强硬回应。发言人高峰表示，美方针对中兴通讯的行径表面上是针对中国，最终却会伤害美国本身，致使数以万计的就业机会流失，影响很多有关的美国企业，动摇国际社会对美国投资和营商环境稳定的信心。他还表示，希望美方不要自作聪明，也不要低估中方的决心，否则会自食其果。本周二，中国商务部的口气尚较为缓和，称"中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。"

违反和解协议激活禁令

美国商务部4月16日宣布，禁止美国公司向中国电信厂商"中兴通讯"销售任何电子技术或通讯元件、零部件等，期限为7年，原因是中兴通讯没有切实执行其在违反制裁伊朗、朝鲜禁令后与美国商务部达成的和解协议。

去年3月，中兴通讯承认违反美国制裁禁令，在2010年1月到2016年3月间，向伊朗运送价值3200万美元的手提电话通讯设备，并向朝鲜发送283批手机。为避免美方对其实施为期7年的出口禁令，中兴通讯与美国商务部达成一项和解协议。其中包括中兴通讯被处以美国历来单起限制出口案例中最大金额的罚款12亿美元，以及开除四名高管，对35名中层管理人员进行扣发奖金等纪律处罚等等。12亿美元罚款中，中兴通讯必须立即支付8.92亿美元，另外3亿美元缓缴7年。

美国官员当时表示，美国司法部、商务部和财政部对中兴通讯违反出口禁运限制进行了五年调查。中兴通讯高层完全知道违反出口禁运限制的行为，中兴也承认了向美国政府调查员隐瞒资料、妨碍司法公正等控罪。

美国商务部4月16日在宣布对中兴通讯执行7年出口禁令时指出，该公司并未按照和解协议，对35人施以减少奖金等纪律处罚。

如何反思？

中兴通讯成立于1985年，总部在广东深圳，从产权来看，属于所谓"国有控股，授权经营"的国企。其业务覆盖运营商网络、终端和电信，是中国大陆本土市场五个最大的智能手机制造商之一，也跻身全球排名前列的手机生产商。不过，在核心零部件上，中兴严重依赖美国的供货。

美国商务部宣布对中兴通讯施以7年出口制裁后，该公司在香港和深圳上市的股票次日宣布停牌。中国国内舆论也炸开锅。《环球时报》总编胡锡进17日晚发出帖文称，"美方对中兴下手，就是想打掉中国5G领先的势头……中国社会一定要支持中兴，力挺华为……今晚老胡和《环球时报》全体员工都是中兴人！"《环球时报》 19日又发表社评称，对中兴通讯全面禁售自然会给中兴造成巨大损失，但美方也会受到严重的连带损失。社评还说，"中兴事件应当起个名叫'35人奖金危机"，"中国肯定要反击，加重美国企业的损失。"该报另一篇评论写道，"这件事（中兴事件）肯定会触动中国社会，带动中国上下关于我们必须加快发展芯片等半导体核心技术的思考。"

《人民日报》海外版旗下公众号侠客岛在 "危机中兴"一文中说，"此举相当于断了中兴未来的发展之路。在此次事件中，暴露出一个重大隐患：我国通信产业核心技术仍然受制于人。"

而在中国社交媒体上，也有大量反思的声音。有网民写道，"没想到中兴这么幼稚！什么不公平，绝不接受之类的，商战如战场，没有核心技术只有被动挨打之份，有什么脸去起诉别人？别去责怪别人不卖给你，有本事自己搞研发！"；"很可惜，建国之初的'独立自主 自力更生'一基本国策在改革开放后被抛弃了，'市场换技术'现在看来也未免太幼稚天真了。中兴事件给中国人的警示..."

中国网民的声音也不仅仅限于感叹中国通信产业核心技术受制于人的层面。对于殷一民本周五在新闻会上的表态，网友们也立即发表评论。有人问道，"他不需要为自己做的蠢事引咎辞职并接受调查吗？"，"国家应该严惩中兴管理层，失信的行为不能拿13亿人民做挡箭牌"。也有人写道，"中兴难再兴，感谢反面教员特朗普"。

英国《金融时报》4月20日的文章指出，美国人封杀中兴，但并未封杀华为、小米、OPPO等，因此并非国与国之间的封锁，但仍在中国引发了一种虚幻的屈辱感。文章认为，以中国当下的经济体量，有限度的向芯片行业输血，不会伤筋动骨，但要在CPU、GPU等领域全面直道赶超，并不见得毫不吃力，而产业政策、补贴必然又将带来另一个恶性循环。

美国商务部新闻官日前在接受澎湃新闻电话采访时表示，对于中兴的禁令目前没有扭转的余地或协商的空间，等到7年后才有望重启协商。